August 11, 2020 01:00 ET

EEZY OYJ -- YHTIÖTIEDOTE -- 11.8.2020 KLO 8.00

Eezy Oyj:n puolivuosikatsaus 1-6/2020: Nopea sopeutuminen poikkeaviin olosuhteisiin

Huhti–kesäkuu 2020

Liikevaihto oli 39,0 milj. euroa (32,5 milj. euroa huhti–kesäkuussa 2019).

Käyttökate oli 1,8 milj. euroa (3,1).

Liikevoitto oli -0,5 milj. euroa (2,3).

Oikaistu käyttökate oli 1,8 milj. euroa (3,6).

Oikaistu liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (2,8).

Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (0,11) osakkeelta.

Koronakriisi on vaikuttanut liiketoimintaan negatiivisesti.

Tammi–kesäkuu 2020

Liikevaihto oli 94,1 milj. euroa (60,9 milj. euroa tammi–kesäkuussa 2019).

Käyttökate oli 4,6 milj. euroa (5,9).

Liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (4,4).

Oikaistu käyttökate oli 4,6 milj. euroa (6,4).

Oikaistu liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (4,9).

Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,20) osakkeelta.

Koronakriisi on vaikuttanut liiketoimintaan negatiivisesti.

Näkymät vuodelle 2020

Eezy on 20.3.2020 päättänyt luopua aiemmin julkistetusta tulosennusteesta koronakriisin takia eikä ole määrittänyt uutta tulosennustetta vuodelle 2020. Tulosennuste annetaan, kun yhtiöllä on paremmat edellytykset arvioida koronavirus-epidemian kokonaiskestoa ja vaikutusten laajuutta.

Avainluvut (IFRS)

Miljoonaa euroa,

jollei toisin ilmoitettu 4–6/2020 4–6/2019 1–6/2020 1–6/2019 1–12/2019 Liikevaihto 39,0 32,5 94,1 60,9 169,8 Käyttökate 1,8 3,1 4,6 5,9 12,6 Käyttökateprosentti, % 4,6 % 9,6 % 4,9 % 9,7 % 7,4 % Liikevoitto -0,5 2,3 0,4 4,4 8,0 Liikevoittoprosentti, % -1,4 % 7,1 % 0,5 % 7,3 % 4,7 % Oikaistu käyttökate 1,8 3,6 4,6 6,4 16,4 Oikaistu käyttökateprosentti, % 4,6 % 11,0 % 4,9 % 10,6 % 9,6 % Oikaistu liikevoitto 0,0 2,8 1,0 4,9 11,8 Oikaistu liikevoittoprosentti, % 0,0 % 8,6 % 1,0 % 8,1 % 6,9 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,03 0,11 -0,02 0,20 0,25 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,03 - -0,02 - 0,25 Nettovelka / oikaistu käyttökate - - 2,7 x 1,9 x 2,7 x Ketjuliikevaihto 59,4 62,8 137,4 118,2 285,6

Toimitusjohtaja Sami Asikainen:

Määrätietoista toimintaa haastavalla neljänneksellä

”Koronavirus on vaikuttanut merkittävästi sekä Eezyn että asiakkaidemme toimintaan. Vuotta on leimannut viruksen ja siihen liittyvien rajoitustoimien tuomiin muutoksiin mukautuminen yhteiskunnassa, asiakkaittemme ja omassa toiminnassamme. Korona on heikentänyt merkittävästi liikevaihtoamme sekä tulostamme. Olemme kuitenkin palvelleet onnistuneesti asiakkaitamme ja työntekijöitämme koko kriisin ajan.

Nopea reagointi koronaan

Kriisin alettua maaliskuussa asetimme itsellemme selkeät päämäärät; tilanteeseen on reagoitava nopeasti, asiakkaiden palvelu on varmistettava, henkilöstön terveydestä ja liiketoiminnan kannattavuudesta on huolehdittava kaikissa tilanteissa.

Korona alkoi haastamaan toimintaamme jo maaliskuussa ja selkeimmin vaikutukset näkyivät Q2:n aikana Horeca-sektorissa sekä ulkomaisen työvoiman tuonnissa. Käytännössä nämä toiminnot pysähtyivät kokonaan keväällä. Menetimme tämän seurauksena yli 20 milj. euroa liikevaihtoa toisella neljänneksellä.

Teollisuuden, rakentamisen ja logistiikan sektoreilla vaikutukset ovat vaihdelleet huikeasti alueittain sekä yrityskohtaisesti. Koko työmarkkinoiden laaja lomautusaalto sekä kesätyöpaikkojen normaalia pienempi määrä ovat vaikuttaneet myös meidän työntekijöidemme kysyntään. Nämä sektorit tuovat normaalisti lähes puolet liikevaihdostamme ja H1:n aikana korona on laskenut näiden kanavien liikevaihtoa 10-15 %:a. Kaupan alalla ja lääkärivuokrauksessa palvelujen kysyntä on kasvanut ja tämän lisäksi olemme pystyneet omilla toimillamme kasvattamaan liiketoimintaa näillä sektoreilla.

Rekrytointien ja organisaatioiden kehittämisen liiketoimintamme on kärsinyt koronasta, johtuen asiakkaiden projektien ja rekrytointien siirroista, mikä on vaikeuttanut myös uusasiakashankintaa. Kevytyrittäjien osalta vaikutus vaihtelee toimialoittain, mutta on kokonaisuutena negatiivinen.

Varmistaaksemme palvelukykymme ja henkilökuntamme terveyden, otimme välittömästi käyttöön uudet etätyöohjeet sekä teimme ennätysajassa digiloikan sekä sisäisten toimintojen että asiakaspalveluiden varmistamiseksi. Suorituskykymme säilyttämiseksi olemme sopeuttaneet nopeasti etenkin henkilöstökulujamme vastaamaan kunkin liiketoiminnan kehitystä.

Valitettavasti henkilökuntamme ja vuokratyöntekijämme ovat kantaneet ison osan kriisiin sopeutumisen hinnasta. Olenkin hyvin kiitollinen ja ylpeä henkilöstömme taisteluasenteesta sekä halusta menestyä yhdessä.

Operatiivista kannattavuutta korona-aikana

Nopea kriisiin reagointi on auttanut meitä selviytymään kohtuullisen hyvin koronan tuomasta merkittävästä muutoksesta toiminnassamme. Toistaiseksi koronan suorat kustannusvaikutukset, esim. sairaspoissaolot, ovat olleet jopa yllättävän pieniä. Myöskään asiakkaiden maksuvaikeudet eivät ole toistaiseksi lisääntyneet merkittävästi. Olemme kuitenkin tehneet noin 1,6 milj. euron alaskirjauksen myyntisaamisista toisella neljänneksellä, jota emme raportoi kertaluonteisena eränä.

Vaikealla toisella neljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 20 % tehtyjen yritysostojen ansiosta ja oli 39,0 milj. euroa. Liikevoitto oli -0,5 milj. euroa, joka sisältää noin 0,5 milj. euroa alaskirjauksia poistuviin tietojärjestelmiin liittyen. Numerot eivät tietenkään ole tavoitteidemme tasolla alkuvuoden aikana. Huomioiden kuitenkin valtavat muutokset toimintaympäristössä ja vuoden aikana tehdyt kertaluontoiset investoinnit esim. Eezy-brändiin sekä tehdyt alaskirjaukset, voimme olla suhteellisen tyytyväisiä operatiivisen toiminnan kannattavuuteen.

Eezy-integraatio etenee

Olemme toteuttaneet alkuvuoden aikana brändiuudistuksen, ja uusi Eezy näkyy niin yritys- kuin työntekijäasiakkaillemme kaikkialla Suomessa. Koen vahvasti, että henkinen yhdistyminen yhdeksi Eezyksi on nopeutunut yhteisessä kriisin hoidossa. Yrittäjämäinen, positiivinen ja kunnioittava kulttuuri on entisestään vahvistunut ammattimaisessa toiminnassamme.

Olemme edistyneet synergiatavoitteissamme. Konsernin henkilöstökulut ovat pienentyneet merkittävästi ja tietojärjestelmiemme yhtenäistäminen on edistynyt tavoitteiden mukaisesti. Tämä luo meille luotettavan pohjan tulevaisuuden kannattavalle kasvulle.

Epävarmuus jatkuu

Vaikka rajoitustoimenpiteitä on lievennetty ja olemme saaneet liiketoimintamme kaikissa kanavissa kesäkuun aikana käyntiin, vaikka esim. Horeca-sektorin toipuminen on ollut melko hidasta. Kehitysnäkymät loppuvuodelle edelleen sumuiset, emmekä voi antaa konkreettista tulosennustetta. Asiakaskuntaamme ja markkinoita leimaa varovaisuus sekä epävarmuus kriisin pitkittymisestä ja mahdollisesta toisesta aallosta. Tulemme jatkossakin reagoimaan nopeasti mahdollisiin muuttuviin tilanteisiin, jotta varmistamme liiketoiminnan kannattavuuden tinkimättä henkilökuntamme terveydestä ja hyvinvoinnista."









Tulosjulkistustilaisuus:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 11.8.2020 klo 12 järjestetään yhtiön toimitiloissa Itämerenkatu 3, Helsinki, sekä on nähtävissä webcast-lähetyksenä osoitteessa

https://eezy.videosync.fi/2020-q2-tulokset

Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Sami Asikainen ja talousjohtaja Hannu Nyman. Tilaisuuden aikana voit esittää kysymyksiä verkon välityksellä. Esitysaineisto on saatavilla ennen tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://sijoittajat.eezy.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Tilaisuuden nauhoitus on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.





Liite: Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020 PDF-muodossa





