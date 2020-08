AS LHV Group

AS-i LHV Group juuli puhaskasumiks kujunes 4,5 miljonit eurot, sh teenis AS LHV Pank 4,4 miljonit eurot puhaskasumit ja AS LHV Varahaldus 0,3 miljonit eurot.

Juulikuu oli LHV jaoks tavalisest aktiivsem. Kasumit mõjutasid positiivselt finantsplaanis eeldatust parem majanduskonjunktuur, mille tõttu vähendati laenude allahindlusi 0,5 miljoni euro võrra, ning hoiuseplatvomidelt kaasatud hoiuste osaline tagastamine, mis aitas vähendada finantseerimiskulu. Kasumi osas edestab LHV finantsplaani 5,7 miljoni euro võrra. Finantsplaani muutmise vajadus otsustatakse sügisel, kui hakkavad lõppema esimesed kevadel antud maksepuhkused.

Hoiused vähenesid 17 miljoni euro võrra, tavaklientide hoiused suurenesid samas 25 miljoni euro võrra. LHV on jätkanud avatud ja aktiivse laenupakkumisega, laenuportfell suurenes kuuga 24 miljoni euro võrra. Varahalduse juhitud fondide maht suurenes 15 miljoni euro võrra.

Klientide arvu kasv juulis kiirenes – kuuga lisandus enam kui 3300 pangaklienti ning II samba pensionifondide aktiivsete klientide arv kasvas enam kui 1600 võrra.

Juulis nimetas rahvusvaheline majandusajakiri Euromoney LHV juba kolmandat aastat järjest Eesti parimaks pangaks. Konkursil tõid edu panga jätkuvalt kiire kasv, innovaatilisus ja head majandustulemused.

