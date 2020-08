Snorre Kjesbu, Executive Vice President og Head of Design, Creation and Fulfilment, har meddelt selskabet, at han stopper for at tiltræde en ny stilling uden for Bang & Olufsen.



Med virkning fra dags dato er Martin Skov, Vice President og Head of Product Creation, udpeget som midlertidig Head of Design, Creation and Fulfilment, indtil en permanent løsning er på plads. Martin Skov har været hos Bang & Olufsen i mere end ti år og har omfattende erfaring med produktudvikling, planlægning og leverandørstyring. Snorre Kjesbu vil fortsætte i selskabet indtil 30. september 2020 og hjælpe med at overlevere sine opgaver.

Snorre Kjesbu udtaler:

“Bang & Olufsen er unikt brand med så mange dygtige mennesker, og jeg så frem til at bidrage til at realisere selskabets potentiale. Men det her var en mulighed, som jeg ikke kunne sige nej til. Jeg vil gerne takke alle mine passionerede kollegaer – jeg er sikker på, at de vil fortsætte deres gode arbejde, lave fantastiske produkter og bringe Bang & Olufsen sikkert ind i fremtiden.”

Administrerende direktør Kristian Teär udtaler:

“Jeg vil gerne takke Snorre for hans bidrag til Bang & Olufsen, og jeg ønsker ham alt det bedste i hans nye virke. Vi har et stærkt og velfungerede team med meget erfarne og dygtige folk, som arbejder målrettet med at udvikle nye innovative produkter i tråd med vores strategi, og jeg er glad for, at Martin Skov har sagt ja til at tage over indtil videre.”

For yderligere information, kontakt venligst:

Martin Raasch Egenhardt

Director, Investor Relations

Phone: +45 5370 7439

Jens Gamborg

Head of Group Communications

Phone: +45 2496 9371

