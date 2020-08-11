|AUCTION DATE:
|AUG 11, 2020
|START DATE:
|AUG 12, 2020
|MATURITY DATE:
|AUG 19, 2020
|NOMINAL AMOUNT:
|380.0 BLN
|FIXED RATE:
|0.00 %
PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD AUG 12-19 2020: 780,3 BLN SEK.
AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 400,3 BLN SEK FOR THE PERIOD AUG 12-19 2020.
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON AUG 11 2020, AT THE LATEST.
CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 380.0 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CEST) ON AUG 11, 2020.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
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