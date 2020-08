Til Nasdaq Copenhagen

11. august 2020

Nykredit offentliggør i dag regnskabstal for 1. halvår 2020 for:

Nykredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 48

Nykredit Realkredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 80

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler i forbindelse med regnskabstallene:

- Vi fremlægger i dag regnskabstal, der er væsentligt bedre end ventet tidligere på året. Vi opjusterer i den forbindelse forventningerne til forretningsresultat og resultat før skat for 2020 med 1,5 mia. kr.

- Vores kunder har som helhed klaret sig godt gennem coronakrisen indtil videre. Vi har endnu ikke set konkrete tegn på en forværring af kreditkvaliteten, men har trods dette foretaget betydelige nedskrivninger til at absorbere evt. fremtidige tab. Særligt i marts, april og maj oplevede vi på grund af coronakrisen betydelig efterspørgsel efter lån og likviditet. Siden er efterspørgslen dalet i takt med genåbningen af samfundet, men det kan vende igen. Sker det, står vi naturligvis klar til at hjælpe vores kunder på ny.

- Vi har på trods af coronakrisen fortsat godt momentum i den underliggende kerneforretning. Vi har udlånsvækst og kundetilgang i både Totalkredit og Nykredit Bank. Det ses bl.a. på den bærende indtægtspost, netto renteindtægter, der stiger, selvom kundernes gennemsnitlige bidragsbetalinger falder.

- I Totalkredit har vi i år – for første gang – øget udlånet i alle landets 98 kommuner. Vi er stolte af, at vi på trods af coronakrisen har et aktivt udlån i hele Danmark. Det er en meget væsentlig del af Nykredits samfundsansvar at låne ud i hele landet – også i krisetid.

Udvalgte forhold fra hoved- og nøgletal for 1. halvår 2020:

Forretningsresultat og resultat før skat for 1. halvår 2020 er (hhv. 1.875 mio. kr. og 1.770 mio. kr.), efter omstændighederne, tilfredsstillende og væsentligt bedre end forventet tidligere på året, om end de på grund af covid-19-krisen naturligvis er lavere end sidste år.

Forventningerne til forretningsresultat og resultat før skat for hele 2020 opjusteres fra 2,5-3,5 mia. kr. til 4,0-5,0 mia. kr. Opjusteringen bunder i udviklingen på de finansielle markeder, der har rettet sig efter store udsving i 1. kvartal, samt de nuværende forventninger til samfundsøkonomien og en positiv udvikling i den underliggende forretning. Forventningerne til 2020 er som følge af coronakrisen i højere grad end normalt behæftet med usikkerhed.

Totalkredits udlån i nominel værdi er siden 30. juni 2019 steget med 10% og udgør nu 769,5 mia. kr.

Nykredit Banks udlån* er siden 30. juni 2019 steget med 5% og udgør nu 73,9 mia. kr.

Formue under forvaltning er siden 30. juni 2019 steget med 92,2 mia. kr. Den samlede formue under forvaltning udgjorde 325,0 mia. kr. pr. 30. juni 2020. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Sparinvest fra og med september sidste år.

Nykredit har fortsat en meget solid kapitalisering med en egentlig kernekapitalprocent på 19,2.

Samlet set er netto rente- og gebyrindtægter steget markant. Netto renteindtægter er steget 240 mio. kr. til 4.832 mio. kr. sammenlignet med 1. halvår sidste år. De fortsatte stigende bank- og realkreditudlån har påvirket nettorenteindtægterne positivt. Netto gebyrindtægter er faldet 19 mio. kr. til 1.136 mio. kr. sammenlignet med 1. halvår sidste år, hvilket er en tilfredsstillende udvikling i lyset af den ekstraordinært store konverteringsaktivitet sidste år.

Handels-, beholdnings- og øvrige indtægter, der bl.a. omfatter kursreguleringer, herunder vedrørende swaps, var kraftigt påvirket af covid-19 og faldt til -189 mio. kr. (1. halvår 2019: 1.301 mio. kr.). Faldet skyldes primært negative urealiserede kursreguleringer af swaps som følge af øgede kredit- og fundingspænd, negativ beholdningsindtjening som følge af udvidelser i realkreditspænd samt fald på aktiemarkederne; alle effekter som følge af covid-19. De finansielle markeder rettede sig imidlertid i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal og påvirkede såvel derivater som beholdningsindtjening positivt.

Nedskrivninger på udlån udgjorde 1.755 mio. kr. i 1. halvår 2020 (1. halvår 2019: 433 mio. kr.). Nedskrivninger er markant påvirket af covid-19, men der er fortsat lave konstaterede tab og lave individuelle nedskrivninger for både boligejere og virksomheder.

* Inklusive prioritetslån, der er overført til Totalkredit

Delårsrapport for 1. halvår 2020

Delårsrapport for 1. halvår 2020 for Nykredit-koncernen og Nykredit Realkredit-koncernen vil som planlagt blive offentliggjort den 20. august 2020.





Kontakt presseafdelingen for yderligere kommentarer på telefon +45 20 37 28 69.

Resultat for 1. halvår 2020 for Nykredit Realkredit-koncernen er stort set på niveau med Nykredit-koncernens. I ovenstående meddelelse er kommentering sket på Nykredit-koncernen. Se side 3 for hoved- og nøgletal for Nykredit Realkredit-koncernen.





Hoved- og nøgletal

Mio. kr. Nykredit-koncernen Nykredit Realkredit-koncernen 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 2020 2019 2020 2019 FORRETNINGSRESULTAT OG PERIODENS RESULTAT Netto renteindtægter 4.832 4.592 4.832 4.592 Netto gebyrindtægter 1.136 1.155 1.136 1.155 Wealth Management-indtægter 987 719 987 719 Nettorente vedrørende kapitalisering -198 -172 -198 -172 Nettoindtægter vedrørende fordelsprogrammer -97 -103 -97 -103 Handels-, beholdnings- og øvrige indtægter -189 1.301 -189 1.301 Indtægter 6.470 7.492 6.471 7.492 Omkostninger 2.841 2.502 2.835 2.492 Forretningsresultat før nedskrivninger 3.630 4.990 3.635 5.001 Nedskrivninger på udlån 1.755 433 1.755 433 Forretningsresultat 1.875 4.557 1.880 4.568 Forretningsmæssigt udgåede derivattyper -103 -269 -103 -269 Badwill, nedskrivning på goodwill og afskrivning på kunderelationer -2 - -2 - Periodens resultat før skat 1.770 4.288 1.775 4.298 Skat 204 681 205 684 Periodens resultat 1.566 3.606 1.570 3.615 Anden totalindkomst, øvrige poster -35 -3 -35 -3 Periodens totalindkomst 1.531 3.603 1.535 3.612 Renteudgift af hybrid kernekapital, ført på egenkapital 117 116 116 117 Minoritetsinteresser 14 - 14 - BALANCE I SAMMENDRAG Aktiver 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 32.698 43.475 32.698 43.475 Realkreditudlån til dagsværdi 1.313.138 1.232.135 1.313.138 1.232.135 Bankudlån eksklusive reverseudlån 67.014 63.505 67.014 66.505 Obligationer og aktier 114.005 117.650 114.005 117.650 Øvrige aktiver 71.035 83.929 71.048 83.943 Aktiver i alt 1.597.890 1.540.695 1.597.903 1.540.708 Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 14.445 26.647 14.445 26.647 Indlån eksklusive repoindlån 85.267 79.940 85.278 79.959 Udstedte obligationer til dagsværdi 1.313.990 1.263.666 1.313.990 1.263.666 Efterstillede kapitalindskud 10.951 11.077 10.951 11.077 Øvrige passiver 87.446 78.796 87.433 78.786 Egenkapital 85.791 80.569 85.806 80.573 Passiver i alt 1.597.890 1.540.695 1.597.903 1.540.708 NØGLETAL Periodens resultat i % af gennemsnitlig forretningskapital (ROAC)¹ 4,6 12,4 4,6 12,2 Periodens resultat i % af gennemsnitlig egenkapital² 3,6 9,2 3,7 9,2 Omkostninger i % af indtægter 43,9 33,4 43,8 33,3 Nedskrivninger på udlån (korrektivkonto) og hensættelser på garantier 9.579 8.027 9.579 8.027 Periodens nedskrivningsprocent 0,12 0,03 0,12 0,03 Kapitalprocent 22,0 23,2 23,2 24,7 Egentlig kernekapitalprocent 19,2 20,5 19,2 20,5 Solvensbehov, % 10,7 10,1 10,7 10,1 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 3.726 3.378 3.726 3.378

¹ "Periodens resultat i % af gennemsnitlig forretningskapital (ROAC)" viser resultat i forhold til forretningskapital. Resultatet svarer til det regnskabsmæssige resultat fratrukket renteudgifter til den hybride kernekapital og tillagt kursregulering af strategiske aktier ført under "Anden totalindkomst".

² I beregningen af egenkapitalforrentning mv. er den hybride kernekapital, der blev optaget i 2015, betragtet som en regnskabsmæssig finansiel forpligtelse, og det regnskabsmæssige udbytte heraf indgår som en renteudgift af efterstillede kapitalindskud i periodens resultat.

