Selskabsmeddelelse

11. august 2020

Meddelelse nr. 21

NKT vinder turnkey DC højspændingsordre til havvindforbindelsen BorWin5

NKT er blevet tildelt en turnkey-kontrakt til en værdi af under EUR 250 mio. (under DKK 1,86 mia.) af TenneT på levering og installation af et XLPE højspændings-kabelsystem til jævnstrøm (DC) til BorWin5-projektet i Nordtyskland. Ordren omfatter produktion af cirka 230 km 320 kV DC on- og offshorekabler og tilbehør, samt offshore installation med kabeludlægningsskibet NKT Victoria.

NKT CEO Alexander Kara siger:

- Gennem de senere år har NKT etableret sig som en vigtig partner i Europas grønne omstilling. Vi har gennemført en række kabelforbindelser, der sikrer overførsel af vedvarende energi og i 2020 er vi tildelt flere interconnector-projekter såvel som denne nye havvindforbindelse i Tyskland. Med BorWin5-projektet beviser vi værdien af vores lange samarbejde med TenneT og det bekræfter samtidig vores stærke position som udbyder af højspændingsløsninger indenfor jævnstrøm.

Kontraktsummen på under EUR 250 mio. i markedspriser svarer til under EUR 235 mio. (cirka DKK 1,75 mia.) i standard metalpriser. Produktionen af energikablerne forventes at starte i slutningen af 2021 med endelig færdiggørelse af projektet i 2025.

BorWin5 er TenneTs fjerde offshore vindprojekt ud for kysten ved Borkum i det nordvestlige Tyskland. Projektet forbinder transformerstationen BorWin Epsilon, som er placeret i Nordsøen, med den kommende transformerstation Garrel/Ost nær Cloppenburg i Niedersachen. Som en del af omstillingen til grøn energi, planlægger Tyskland at opføre havvindmølleparker med en kapacitet på 15 GW inden 2030. Med sine 900 MW udgør BorWin5 et vigtigt skridt til at realisere det mål. NKT bidrager til den grønne omstilling ved at producere sine energikabler på en fabrik, der kører på 100% grøn strøm. Derudover bliver kablerne lagt af NKT Victoria, der er branchens mest avancerede og energieffektive kabeludlægningsskib.

Tildelingen af BorWin5-projektet ændrer ikke på NKT’s finansielle forventninger til 2020.

