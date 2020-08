Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

August 11, 2020 05:11 ET

Selskabsmeddelelse nr. 17/2020

Holbæk, den 11. august 2020





Halvårsrapport for 2020 – tilfredsstillende indtjening henset

til periodens begivenheder.

Den realiserede basisindtjening stiger meget tilfredsstillende med 28,8 mio. kr., svarende til 16 % i forhold til samme periode i 2019.

Den samlede kreditformidling stiger med 8 % til 54,0 mia. kr. og vidner om, at sparekassen vinder markedsandele. Det gælder merforretninger i forhold til eksisterende privat- og erhvervskunder tillige med en meget tilfredsstillende kundeudvikling. Denne udvikling kan også tilskrives målrettet arbejde på den opsatte strategi, hvor det bl.a. er lykkedes at effektivisere beslutningsprocesser og kundeløsninger via IT-udvikling samt en slankere organisation.

På trods af forringede markedsvilkår siden lanceringen af strategien i november 2017 er det fortsat målet, at de udmeldte finansielle målsætninger vil blive indfriet ved strategiperiodens udløb. Sparekassen har fortsat en række initiativer, der vil blive eksekveret i andet halvår 2020, og som vil stimulere basisindtjeningen yderligere.

Periodens resultatet efter skat udgør 84,7 mio. kr. mod 126,0 mio. kr. i 2019.

Det skal bemærkes, at resultatet er opnået på trods af, at der - som følge af Covid-19 situationen - er hensat 130,1 mio. kr. i ledelsesmæssige skøn.

På denne baggrund betragtes resultatet som tilfredsstillende.

Perioden i overskrifter

Basisindtjeningen stiger 16 %

Indtjening pr. omkostningskroner jf. strategiplanen ”NYE VEJE” stiger til 1,54 kr.

Den samlede kreditformidling er steget 8 % og udgør i alt 54,0 mia. kr.

Omkostninger til personale- og administration samt af- og nedskrivninger på aktiver falder samlet knap 2 %

Der er hensat 130,1 mio. kr. i ledelsesmæssige skøn i halvåret som følge af Covid-19 situationen. Det samlede ledelsesmæssige skøn ultimo kvartalet udgør herefter 161,4 mio. kr.

Kapitalprocenten stiger tilfredsstillende til 20,4 %.

Forventningerne til årets resultat før skat er fortsat i niveauet 170-210 mio. kr.

Resultatposter i tusinde kr. 1. halvår 20 Indeks* 1. halvår 19 Netto rente- og gebyrindtægter 592.322 106 557.396 Andre driftsindtægter 9.281 53 17.518 Udgifter til personale og administration 356.300 101 354.211 Af- og nedskrivninger på aktiver 24.624 75 32.788 Andre driftsudgifter 10.527 160 6.593 Basisindtjening 210.152 116 181.322 Kursreguleringer -30.393 121 -25.205 Hensat vedrørende Covd-19 situationen 130.050 - 0 Regulering, andre ledelsesmæssige skøn -13.893 - 9.675 Ordinære hensættelser -3.397 - 1.433 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 25.584 -



254 Resultat før skat 92.583 64 145.263 Skat 7.887 41 19.234 Resultat efter skat 84.696 67 126.029 Balanceposter i mio. kr. 30.06.2020 Indeks* 30.06.2019 Udlån 11.807 95 12.369 Indlån 19.423 106 18.343 Indlån i puljeordninger 1.853 116 1.596 Indlån i alt 21.276 107 19.940 Egenkapital 3.250 103 3.148 Balance 26.337 106 24.809 Kapitalgrundlag 3.316 105 3.148 Samlet forretningsomfang 39.473 104 38.116 Samlet kreditformidling



54.013 108 50.170 Nøgletal Kapitalprocent** 20,4 122 16,7 Kernekapitalprocent** 16,9 122 13,9 Kapitaloverdækning i %-point** 10,5 148 7,1 Periodens resultat pr. aktie (kr.) 4,2 64 6,6 Indre værdi pr. aktie 165,8 104 159,3 Børskurs ultimo perioden 83,6 88 94,8 Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid, ult.) 559 93 598

* Indeks 30.06.2020 i forhold til 30.06.2019

** 30.06.2020 og 30.06.2019 er beregnet eksklusiv periodens resultat

Med venlig hilsen

Lars Petersson Thomas Kullegaard

Adm. direktør Formand

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassedirektør Lars Bolding

