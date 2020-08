VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rise People Inc. (« Rise »), leader dans la gestion des talents grâce à sa solution numérique, a annoncé aujourd’hui le lancement de la première plateforme d’engagement des conseillers au Canada pour moderniser le processus de gestion et de vente de produits d’assurance collective de bout en bout. La plateforme leur offre des outils qui simplifient les processus d’arrière-plan. Les Clients des Garanties collectives de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie (la « Sun Life ») ont aussi accès à une expérience usager efficace et sans paperasse.



L’annonce d’aujourd’hui constitue une étape importante dans la volonté du secteur de l’assurance d’offrir plus de commodité et de performance aux conseillers et aux Clients. Les conseillers peuvent maintenant se doter d’un avantage concurrentiel en utilisant cette plateforme pour vendre des garanties collectives, les gérer et collaborer avec la Sun Life.

« Les technologies prennent de plus en plus de place dans la relation conseiller-Client, car les Clients sont maintenant nombreux à s’attendre à ce que leur conseiller leur procure une expérience personnalisée et pratique. Nous reconnaissons l’importance des technologies et nous sommes déterminés à créer et offrir aux Clients et aux conseillers la meilleure expérience possible grâce à une plateforme à la fine pointe du numérique », explique Julie Bevacqua, présidente de Rise.

« Cette plateforme est une passerelle qui offre à nos conseillers une expérience numérique fluide pour gérer leurs Clients et leurs régimes de garanties collectives. Nous continuons de chercher des façons novatrices de numériser et de moderniser l’expérience liée aux garanties au Canada. Le nouvel outil permettra aux Clients d’obtenir les garanties qu’il leur faut », explique Sophie Ouellet, vice-présidente, développement des affaires, Garanties collectives à la Sun Life.

La plateforme d’engagement des conseillers est l’élément technologique central qui connecte les conseillers avec leurs Clients et les employés de ces derniers. Cette solution intégrée aide les conseillers à vendre des produits d’assurance vie et maladie collective et des produits d’assurance individuelle. Elle leur permet aussi d’ajouter de la valeur et d’améliorer l’expérience Client en proposant l’adhésion numérique, l’accès à un marché en ligne et l’administration des garanties. En plus, elle leur donne accès à un outil pour gérer leur bloc d’affaires, centraliser les données de leurs Clients et produire des rapports utiles. Le tableau de bord donne aux conseillers un aperçu complet des renseignements les plus à jour sur un Client, y compris les modifications apportées aux couvertures des participants et le statut des adhésions.

Nous visons à offrir à nos clients une expérience hors pair et inégalée en misant sur un accompagnement personnalisé à grande valeur ajoutée, déclare Chris Nielsen, associé chez Assurances CapriCMW, un cabinet canadien à l'avant-garde des avantages sociaux. « La technologie qui nous permettra de garder le focus sur les clients et de faciliter la consultation, va transformer notre industrie en offrant aux conseillers comme nous, l'occasion d'améliorer autant l'expérience des participants que celle des promoteurs et ce, à chaque étape de connexion du début à la fin. C'est stimulant de voir des entreprises comme Rise prendre l'initiative de cette transformation. »

Cette dernière nouveauté confirme l’ambition de Rise d’améliorer l’engagement en regroupant les autres plateformes de Rise, et celle pour les conseillers, en une solution intégrée. Les conseillers, leurs Clients et leurs employés bénéficient dorénavant d’un outil qui connecte la gestion de l’assurance vie et maladie collective, des ressources humaines et de la paie. Ils gagnent du temps et voient l’expérience globale des talents, améliorée.

La plateforme est accessible gratuitement aux conseillers, partout au Canada. Elle est offerte aux Clients des Garanties collectives de la Sun Life. De plus, d’autres assureurs y auront accès dans les mois à venir. Pour plus d’informations sur la solution offerte aux conseillers, veuillez écrire à Josh McBride à josh.mcbride@risepeople.com .

À propos de Rise People

La société Rise People est la première et la seule plateforme de gestion des talents au Canada. Rise offre une gamme de solutions de gestion des RH, des avantages sociaux et de la paie. Des milliers d’employeurs au pays y font appel. Le siège social de Rise est situé à Vancouver au Canada, et elle a des bureaux à Toronto et à Montréal. Pour en savoir plus, allez sur simplecommerise.ca et demandez une démonstration pour savoir comment Rise peut vous offrir un large éventail de solutions pratiques qui vous feront faire des économies.

Pour toute demande des médias, veuillez écrire à Diane Lafontaine à l’adresse diane.lafontaine@risepeople.com.