ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad (edaspidi: „TS Laevad“) juhatuse esimees Jaak Kaabel on avaldanud soovi peale oma volituste lõppemist 10.09.2020 uueks ametiajaks mitte kandideerida. Jaak Kaabel on olnud TS Laevad juhatuse esimees alates septembrist 2017.

„Mul on olnud suurepärane võimalus juhtida ühte Eesti riigi strateegilist ettevõtet ajal, mil reisijate ja sõidukite arvud meie parvlaevaliinidel olid rekordilised, aga ka mitmetes kriisiolukordades, näiteks koroonapandeemia ajal või perioodil, mil Rukki kanali madala meretaseme tõttu avasime ajutise liini Heltermaalt Virtsu. Heameel on tõdeda, et TS Laevad on täna tugev, edasipüüdlik ja hästi toimiv ettevõte, tänan kõiki kolleege ja partnereid usalduse ja sujuva koostöö eest,“ märkis Jaak Kaabel.

TS Laevad nõukogu esimees Valdo Kalm hindab kõrgelt Jaagu panust TS Laevad arengusse. „Jaagu eestvedamisel on TS Laevad arenenud kliendi- ja keskkonnasõbralikuks teenindusettevõtteks. Parvlaevast Tõll on saamas hübriidlaev, uuenenud on pardateenused ja kliendirahulolu tõusnud rekordilise näitajani. Täname Jaaku tema panuse eest ja soovime talle uusi põnevaid väljakutseid.“

TS Laevad juhatus on kolmeliikmeline, sinna kuuluvad Jaak Kaabel, Guldar Kivro ja Ave Metsla. TS Laevad juhatuse esimehe kohale kuulutatakse välja avalik konkurss. Alates 11.09.2020 kuni uue juhi leidmiseni täidab juhatuse esimehe kohuseid Guldar Kivro.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

