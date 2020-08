August 11, 2020 07:00 ET

August 11, 2020 07:00 ET

SpareBank 1 SMN fikk et resultat i andre kvartal på 719 millioner kroner mot 290 millioner i kvartalet før. Kvartalet er preget av høyere vekst, gode finansinntekter og lavere tap. Konsernet rigges for skarp konkurranse, lavere økonomisk vekst og fortsatt usikkerhet om korona.

Resultatet for årets seks første måneder ble 1008 millioner kroner mot 1729 millioner i samme periode i fjor. Datterselskapene EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Markets viser alle sterke tall og utgjøre en økende andel av konsernets inntjening.

- Midt-Norge kom seg raskere til hektene enn vi kunne forutse på senvinteren. Spesielt tydelig ser vi det i boligmarkedet. Dette reflekteres også i SpareBank 1 SMNs regnskap med høyere vekst og lavere tap enn foregående kvartal. All honnør til våre kunder og våre ansatte for måten de har taklet koronautfordringene på. Vi er også glad for å ha kunnet bidra til å støtte oppunder frivilligheten og kulturlivet gjennom vårt samfunnsutbytte, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN.

Utlån til personkunder har økt med 7,9 prosent siste tolv måneder og SpareBank 1 SMN har dermed styrket markedsposisjonen som ledende bank i Midt-Norge. Veksten skyldes i stor grad avtalen med LO og generelt høy aktivitet i boligmarkedet. Utlån til næringslivskunder økte med 5,2 prosent takket være større etterspørsel fra små og mellomstore bedrifter i regionen. 4200 personkunder og 650 bedrifter valgte SpareBank 1 SMN som sin nye hovedbank i første halvår.

Reduserte tap i andre kvartal

Tap på utlån ble 478 millioner kroner mot 308 millioner i første kvartal, og utgjør 0,56 prosent av totale utlån. 89 prosent av tap i første halvår i år gjelder tap på utlån til næringslivskunder

- Koronakrisen setter fortsatt sitt preg på regnskapet, selv om banken tar betydelig lavere nedskrivinger i dette kvartalet enn foregående. Vi har lagt bak oss en aktiv sommer, både i boligmarkedet og blant bedriftene. Likevel er usikkerheten fortsatt stor. Vi ser økende smitte og regjeringen varsler igjen strengere restriksjoner for hele samfunnet. SpareBank 1 SMN har fortsatt is i magen og hjelper folk og levedyktige bedrifter gjennom krisen, sier Jan-Frode Janson.

Fra bankledelse til konsernledelse

Forbedringsprogrammet Ett SMN skal realisere synergier mellom konsernes forretningsområder i tillegg til økt digitalisering, mer effektive arbeidsprosesser og ambisiøse kostnadsreduksjoner.

Sammensetningen av konsernledelsen endres for å øke forretningsfokuset for hele konsernet. Administrerende direktør Arne Nypan (49) i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN og administrerende direktør Kjetil Reinsberg (59) i EiendomsMegler 1 Midt-Norge trer inn i konsernledelsen fra og med 11. august.

- Med denne endringen går vi fra å være en bankledelse til å bli en konsernledelse. Ledelsen av konsernet vil med det komme tettere på forretningen og bli enda mer kundeorientert, sier Jan-Frode Janson.

Kostnadene i konsernet økte med 1,3 prosent til 1422 millioner kroner i første halvår. For å møte skarpere konkurranse og lavere økonomisk vekst skal konsernet effektivisere driften. Ambisjonen er å redusere årlige kostnader med minimum 200 millioner kroner.

Se vedlagt kvartalsrapport og presentasjon.

Nøkkeltall

Resultat før skatt: 1202 mill. kr (2003 mill. per første halvår 2019)

Resultat: 1008 mill. kr (1729 mill.)

Egenkapitalavkastning: 10,3% (19,0%)

Vekst i utlån: 7,0 % (5,7%)

Vekst i innskudd: 8,9% (7,7%)

Tap på utlån: 478 mill. kr (126 mill.)

Ren kjernekapitaldekning: 17,2% (15,0%)

Klokken 13.30 vil det bli avholdt en presentasjon av regnskapet. Webinaret kan du se her.



Trondheim, 11. august 2020

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:

Finansdirektør Kjell Fordal tlf 905 41 672

Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad tlf 941 78 322

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

https://kvartalsrapport.smn.no/2020



Vedlegg