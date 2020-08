August 11, 2020 09:00 ET

Siili Solutions Oyj hallituksen päätökset 11.8.2020 kello 16.00



Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harry Brade ja varapuheenjohtajaksi Anu Nissinen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anu Nissinen (puheenjohtaja), Kati Hagros ja Tero Ojanperä. HR-valiokunnan jäseniksi valittiin Harry Brade (puheenjohtaja) ja Anu Nissinen. Yhtiön HR-valiokunnan jäsenten valinnassa poikettiin Hallinnointikoodin 2020 suosituksesta 15 (Valiokunnan jäsenen valinta), kun HR-valiokuntaan valittiin vain kaksi jäsentä hallituksen vähäisestä jäsenmäärästä johtuen.

