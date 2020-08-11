新泽西布里奇沃特, Aug. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息推送、数字和物联网平台全球领先企业及创新机构Synchronoss Technologies, Inc.（NASDAQ: SNCR）今日宣布，该公司已续签为Verizon提供其White-Label个人云平台的合同。该项协议将使Verizon能够为客户提供安全、易用的云存储，为客户的照片、视频和信息等重要个人数字内容提供安全保护。



“我们非常高兴能进一步扩展与Verizon的长期合作关系，在未来多年间继续为其客户提供成功的、备受欢迎的个人云服务，”Synchronoss总裁兼首席执行官Glenn Lurie表示。“从家庭照片和视频到联系人、文档、短信等，今天的设备已成为我们大部分数字内容的关键存储库。”

Verizon Consumer Group执行执行副总裁兼首席执行官Ronan Dunne补充道：“用户对于我们保护其隐私、确保其信息安全并让他们能够随时随地按需访问其个人数据的能力有着高度的信赖和信心。我们与Synchronoss的合作通过能够在多种设备之间完成内容备份和同步的功能丰富的Verizon云，帮助我们继续满足这些需求。”

White-Label Synchronoss个人云平台提供根据用户个人喜好自动设置内容备份的功能，还可以标记和搜索内容以快速轻松访问，使用闪回或故事格式查看照片，以及分享和打印可定制相册以与朋友和家人共赏。新的合同还将使Verizon能够将其个人云服务扩展到用户日常生活的其他领域，包括备份和保护其他类型的数据和其他设备。

关于Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss（NASDAQ: SNCR）通过云技术、消息推送、数字以及物联网产品和平台，转变企业创造收入、降低成本以及愉悦用户的方式，为全球数以亿计的订户提供支持。Synchronoss凭借安全且可扩展的突破性创新技术、深受信任的合作关系，以及才干出众的员工，为TMT（技术-媒体-电信）客户发展业务的方式带来改变。更多信息，请访问： www.synchronoss.com 。

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