新澤西州布里奇沃特, Aug. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) 作為雲端、訊息、數碼和物聯網平台的全球領導者和創新者，今天宣佈公司已與 Verizon 續簽合約，繼續提供其 White-Label Personal Cloud 平台。是項交易將讓 Verizon 為客戶提供安全易用的雲端儲存，並可安全保護客戶寶貴的個人數碼內容，包括照片、影片和訊息。



Synchronoss 主席兼行政總裁 Glenn Lurie 說：「我們很高興進一步擴展與 Verizon 的長期合作關係，以幫助在未來多年為其客戶提供成功和需求龐大的個人雲端服務。現今的裝置是我們大量數碼內容的關鍵儲存庫，從家庭照片和影片，到聯絡人、文件和短訊等等。

Verizon 消費者集團執行副主席兼行政總裁 Ronan Dunne 補充說：「我們的訂戶對我們保護其私隱和保護其資訊的能力有高度信任和信心，同時讓他們可以在有需要時隨時隨地存取個人數據。我們與 Synchronoss 的合作夥伴關係透過功能廣泛的 Verizon Cloud 來幫助我們繼續滿足這些需求，可在多部裝置之間備份和同步內容。」

White-Label Synchronoss Personal Cloud 平台的功能包括：根據訂戶的個人喜好自動設定內容備份，以及標記和搜尋內容以便快速和輕鬆地存取及查看以回顧或故事格式顯示的照片，以及分享和列印可自訂的相簿，以便與朋友和家人細味。這項新協議可讓 Verizon 將其個人雲端服務擴展到訂戶日常生活的其他方面，包括為其他類型的數據和其他裝置進行備份和保護。

關於 Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) 透過雲端、訊息、數碼和物聯網產品及平台，改變公司創造收益、減低成本及滿足客戶要求的方式，為全球幾億訂戶提供支援。Synchronoss 的安全、可靈活調教及劃時代的新科技、值得信賴的合作夥伴及優秀人才，改變了「科技-媒體-電訊」客戶發展業務的方式。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.synchronoss.com 。

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