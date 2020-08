Copiez et collez des groupes d’images clés sur votre plan de montage pour répéter des transitions, des modifications et des effets personnalisés en quelques clics.

OTTAWA, 11 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pinnacle Studio 24 Ultimate propose une suite complète de puissants outils de montage vidéo qui permettent aux utilisateurs de produire des films impressionnants et sophistiqués. La dernière version de l’éditeur vidéo Ultimate de Pinnacle aide les utilisateurs à produire une grande variété d’effets spéciaux sophistiqués avec la fonction de masque vidéo récemment amélioré. L’amélioration des commandes applicables aux images clés offre une plus grande précision pour le montage. L’éditeur de titres actualisé propose de nouvelles options créatives. En outre, les améliorations apportées au flux de montage simplifient le processus de montage et d’édition.

« Déjà connu pour sa polyvalence, sa puissance technique et ses niveaux de contrôle approfondis, notre dernière version de Pinnacle Studio Ultimate offre de nouvelles fonctions qui renforcent davantage notre position en tant qu’éditeur vidéo grand public de tout premier plan », explique Prakash Channagiri, Directeur de la gestion des produits vidéo chez Corel. « En donnant aux utilisateurs la puissance nécessaire pour réaliser des productions incroyables qui sont vraiment les leurs, nous sommes heureux de démontrer une fois encore que des résultats avancés et un éditeur de montage grand public peuvent aller de pair. »

Offrant un débit binaire plus élevé et une meilleure accélération matérielle vidéo Intel Quick Sync, Pinnacle Studio™ 24 Ultimate fournit une suite d’outils et de fonctions vidéo avancés, avec :

Amélioration ! Éditeur de titres : modifiez les paramètres de tous vos titres à l’aide des commandes basées sur les images clés pour ajouter du mouvement entièrement personnalisé et des effets spéciaux à votre texte. Créez des titres d’introduction percutants ou terminez vos vidéos avec une touche finale dramatique ou un générique créatif.

modifiez les paramètres de tous vos titres à l’aide des commandes basées sur les images clés pour ajouter du mouvement entièrement personnalisé et des effets spéciaux à votre texte. Créez des titres d’introduction percutants ou terminez vos vidéos avec une touche finale dramatique ou un générique créatif. Amélioration ! Masque vidéo : utilisez de nouvelles commandes flexibles pour personnaliser les masques en bénéficiant d’une précision image par image. Supprimez les objets indésirables, floutez les visages, dupliquez les personnes et appliquez sélectivement des effets. Tirez parti de l’amélioration du lissage et de la détection des bords pour superposer précisément vos clips afin de remplacer facilement les arrière-plans, changer le contenu affiché à l’écran et plus encore.

utilisez de nouvelles commandes flexibles pour personnaliser les masques en bénéficiant d’une précision image par image. Supprimez les objets indésirables, floutez les visages, dupliquez les personnes et appliquez sélectivement des effets. Tirez parti de l’amélioration du lissage et de la détection des bords pour superposer précisément vos clips afin de remplacer facilement les arrière-plans, changer le contenu affiché à l’écran et plus encore. Amélioration ! Améliorations du montage vidéo : simplifiez votre flux de montage grâce à des commandes basées sur les images clés et un accès simplifié aux préréglages des effets. Gagnez du temps avec la possibilité de créer et d’enregistrer des préréglages, des sous-projets et des clips imbriqués que vous pourrez réutiliser dans des projets futurs.

simplifiez votre flux de montage grâce à des commandes basées sur les images clés et un accès simplifié aux préréglages des effets. Gagnez du temps avec la possibilité de créer et d’enregistrer des préréglages, des sous-projets et des clips imbriqués que vous pourrez réutiliser dans des projets futurs. Amélioration ! Commandes applicables aux images clés : copiez et collez des groupes d’images clés sur votre plan de montage pour répéter des transitions, des modifications et des effets personnalisés en quelques clics.

copiez et collez des groupes d’images clés sur votre plan de montage pour répéter des transitions, des modifications et des effets personnalisés en quelques clics. Nouveau ! Incrustations animées : des graphismes, arrière-plans et incrustations animées actualisés améliorent les introductions, les séquences d’ouverture, etc.

des graphismes, arrière-plans et incrustations animées actualisés améliorent les introductions, les séquences d’ouverture, etc. Restauré ! 5.1 audio surround : exportez des fichiers, des DVD et des disques Blu-ray avec 5.1 audio surround.

Assurant la prise en charge des vidéos 4K, HD et à 360 degrés, Pinnacle Studio 24 Ultimate fournit également des transitions dynamiques, la transparence de piste et les animations Stop Motion. Les autres fonctionnalités disponibles comprennent :

Étalonnage des couleurs : personnalisez l’apparence de vos vidéos grâce aux commandes d’équilibrage des blancs et de courbe de teinte, aux paramètres de saturation et aux préréglages de profil LUT inclus pour les effets instantanés de couleur de qualité ciné.

personnalisez l’apparence de vos vidéos grâce aux commandes d’équilibrage des blancs et de courbe de teinte, aux paramètres de saturation et aux préréglages de profil LUT inclus pour les effets instantanés de couleur de qualité ciné. MultiCam Capture™ Lite : enregistrez le contenu de votre écran et les images de votre webcam et combinez facilement les images avec l’éditeur MultiCam.

: enregistrez le contenu de votre écran et les images de votre webcam et combinez facilement les images avec l’éditeur MultiCam. Pinnacle™ MyDVD™ : gravez vos projets sur disque avec plus de 100 menus et chapitres personnalisables.

Pinnacle Studio 24 Ultimate fait partie de la famille de produits Pinnacle Studio, qui comprend également Pinnacle Studio 24 Plus et Pinnacle Studio 24 . Pour en savoir plus sur les logiciels de montage vidéo Pinnacle Studio, consultez ce tableau comparatif .

Disponibilité

Pinnacle Studio 24 Ultimate, Pinnacle Studio 24 Plus et Pinnacle Studio 24 sont désormais disponibles en français, anglais, tchèque, danois, néerlandais, allemand, italien, japonais, polonais, russe, espagnol et suédois. Le prix de vente conseillé de Pinnacle Studio 24 Ultimate est de 129,95 euros ; pour Pinnacle Studio 24 Plus, le prix de vente conseillé est de 99,95 euros et il est 59,95 euros pour Pinnacle Studio 24. Un tarif de mise à jour est disponible. Les prix s'entendent TVA comprise. Pour en savoir plus, consultez le site www.pinnaclesys.com .

Suivez-nous

Connectez-vous à Pinnacle Studio sur Facebook à l’adresse www.facebook.com/pinnaclesys . Les nouveaux clients bénéficient également d'un accès illimité pendant 10 jours à la formation Studio Backlot à partir des cours à la demande (la formation est disponible en français et en anglais).

À propos de Pinnacle

Mis à votre disposition par Corel, les produits Pinnacle offrent aux utilisateurs le pouvoir de réaliser leur vision créative via la vidéo. Renommé par la profondeur de ses fonctions et la précision de ses commandes, Pinnacle Studio est le logiciel de montage vidéo avancé qui permet aux utilisateurs de repousser leurs limites et d'obtenir des résultats dignes de professionnels. Pour en savoir plus sur Pinnacle et son logiciel de montage vidéo phare Pinnacle Studio, rendez-vous sur www.pinnaclesys.com .

Toute la gamme de produits Corel fournit aux travailleurs du savoir d’aujourd’hui les outils dont ils ont besoin pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité. Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques figurent parmi les plus connues dans l'industrie et permettent aux individus et aux équipes de créer, collaborer et livrer des résultats exceptionnels. Notre succès est porté par notre engagement inébranlable à offrir une vaste gamme d’applications innovantes, notamment CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® et WinZip®, conçues pour inspirer nos utilisateurs et les aider à atteindre tous leurs objectifs. Pour en savoir plus sur Corel, rendez-vous sur le site www.corel.com .

© 2020 Corel Corporation. Corel, Pinnacle, Pinnacle Studio, le logo Pinnacle, CorelDRAW, MindManager, MultiCam Capture, MyDVD, et WinZip sont des marques de commerce ou déposées de Corel Corporation au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. ClearSlide est une marque de commerce ou déposée de ClearSlide Inc. au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Parallels est une marque de commerce ou déposée de Parallels International GmbH au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les autres noms de sociétés, de produits et de services, les logos, les marques et toutes les marques déposées ou non mentionnés sont utilisés à des fins d'identification uniquement et restent la propriété exclusive de leur détenteur respectif. L'utilisation de marques, de noms, de logos ou de toute autre information, image ou support appartenant à une partie tierce n'implique aucune responsabilité de notre part. Nous réfutons avoir un quelconque intérêt propriétaire dans ces informations, images, supports, marques et noms de tiers. Brevets : www.corel.com/patent .

