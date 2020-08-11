法国格勒诺布尔, Aug. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v，Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下的全球成像解决方案创新公司，宣布推出专为 3D 检测和距离测量定制的新型 Hydra3D™ 飞行时间 (ToF) CMOS 图像传感器。它支持最新的工业应用，包括视觉引导机器人技术、物流以及自动导引车。Hydra3D 的高分辨率和灵活配置，再搭配片上 HDR 的设计，使其成为监控、ITS、建筑和无人机等户外应用的最佳选择。



该传感器由高价值模拟半导体铸造解决方案的领导者 Tower Semiconductor 制造，它拥有尖端的 10 µm 三内存节点像素并且融入了 Teledyne e2v 的独家 CMOS 技术。Hydra3D 的分辨率为 832 x 600 像素，支持超快速的传输时间（最快 20 纳秒）以及出色的解调对比度和极高的灵敏度。它可以在室内和室外环境中以短程、中程和远程距离实时运行，同时保证出色的时域精度。

Hydra3D 独树一帜地将卓越的性能和高度灵活的设计相结合，为客户带来以下优势：

采用了创新的三内存节点像素，可对快速移动的场景进行可靠的 3D 检测并做出实时响应，因此不会出现运动模糊且可提供超过 30 fps 的深度图。

实现了 2D 和 3D 大视野场景捕获，使系统具有很高的成本效益。

对各种不同场景以及光照条件适应性极高。结合其独创的片上 HDR 功能，该传感器的灵活配置使其能平衡距离范围、物体反射率、帧率等因素，并对环境光照保持鲁棒性。

产品独特的片上设计可以支持稳健的多 ToF 系统运行，从而使不同步的系统同时工作而不互相干扰。

Teledyne e2v 的 3D 成像营销经理，Ha Lan Do Thu 说：“我们非常高兴地宣布我们最新的 ToF 传感器即将面市，它是市场上第一款多内存节点高分辨率传感器。我们与 Tower 的合作为客户带来最高水平的 3D 性能体验，在任何运行环境中都能保证优秀的 2D 和 3D 模式图像质量。”

Hydra3D 附带评估套件 (Hydra3D EK)，客户能够在多种应用设置中评估传感器。评估套件中包含一个 2/3 英寸的小型光学格式校准模块，模块中有一个用于近红外照明的光源和一个光学镜头。有两个版本，分别用于在短程距离（最多 5 米）或中程距离（最多 10 米）以及 60° x 45° 或 40° x 30° 视野内执行飞行时间原理，同时以全分辨率捕获实时 3D 信息。此外，还开发了几种专有的建模工具，可支持客户评估 Hydra3D 的操作。

Teledyne e2v 的专业成像副总裁 Rafael Romay 说道：“伟大的技术创新以及与 Tower 的合作共同孕育了此款独创的新型 ToF 图像传感器，使这一顶尖的解决方案得以面市。”

Avi Strum 博士，Tower 传感器和显示事业部高级副总裁兼总经理，补充道：“我们对 Hydra3D 的发布感到非常兴奋。我们与 Teledyne e2v 之间的深切合作已超过 15 年了，他们的许多尖端产品都是 Tower 制造的。Hydra3D ToF 产品与 Tower 在 ToF 市场的战略投资完美契合。我们期待利用我们顶级的 CIS 技术与 Teledyne e2v 合作制造更多其他的产品。”

产品样本将于 2020 年 8 月开始出售，评估套件于 2020 年 9 月开始出售。请访问产品页面或联系我们了解更多信息。

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编者注：

Teledyne e2v 是 Teledyne Imaging 集团的一个组成部分。其创新引领了医疗保健、生命科学、太空、运输、国防和安全以及工业市场的发展。Teledyne e2v 的优势包括倾听客户的市场和应用挑战，并与客户合作，提供创新的标准、半定制或全定制成像解决方案，为他们的系统带来更高的价值。

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Teledyne Imaging 是由 Teledyne 品牌旗下多家顶尖公司组成的集团。Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。Teledyne Imaging 在航空航天、工业检测、科学研究、光谱学、放射照相和放射治疗、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案等方面，提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

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