法國格勒諾布爾, Aug. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v 是 Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下公司暨全球影像處理解決方案創新者，今日發佈全新 Hydra3D™，及其飛行時間 (ToF) CMOS 影像感測器，該感測器專為 3D 偵測和距離測量量身打造。感測器可支援最新的產業應用，包括機器人視覺引導、物流和自動導引車輛。Hydra3D 的高解析度和彈性設定，結合了晶片上 HDR，十分適合戶外應用，例如監視、ITS、建築結構和無人機。



感測器的特色為 10 µm 三階尖端像素，其設計使用 Teledyne e2v 的專屬 CMOS 技術，並由高價值類比半導體鑄造解決方案的領導者 Tower Semiconductor 生產。Hydra3D 採用 832 x 600 像素的解析度，提供最低 20ns 的極快傳輸時間、優秀的解調對比和敏感度。可在室內和室外環境下，於短、中、長距離即時操作感測器，同時提供極佳的時間精密性。

Hydra3D 以獨特的方式結合了優異的效能和高度彈性的設計，向客戶提供：

可靠的快速移動場景 3D 偵測和即時判定，因為這具有創新的三階像素，因此沒有移動模糊和超過 30 fps 的深度圖

同時以 2D 和 3D 進行大視野取景，讓系統非常合乎成本效益

在所有光線環境下，對各種情境都有優異的適應性。搭配其獨特晶片上 HDR 功能，感測器的彈性設定可在距離範圍、物體反射性、畫面播放速率等事項之間進行取捨，也能在環境光線下保持穩健性

由於我們獨特的晶片上功能，可進行穩健的多 ToF 系統操作，讓非同步系統能夠同時運作，不會互相干擾

Teledyne e2v 的 3D 影像行銷經理 Ha Lan Do Thu 表示：「我們非常高興推出最新的飛行時間感測器，這是市場上第一個多階高解析度感測器。我們與 Tower 的合作讓我們能夠向客戶提供最高等級的 3D 效能，包括在所有操作情況下，皆能以 2D 和 3D 模式提供毫無減損的影像品質。」

Hydra3D 隨附評估套件 (Hydra3D EK)，可讓客戶以多種應用設定評估感測器。套件中包括精巧的 2/3 英寸光學格式校準模組，其中包含近紅外線照明的光源和光學元件。兩種版本的提供目標是執行短距離 (最長 5 公尺) 或中距離 (最長 10 公尺) 的飛行時間原則，視野為 60° x 45° 或 40° x 30°，同時以完整解析度擷取即時 3D 資訊。此外，也開發了幾項專屬模型工具，用可來支援客戶評估 Hydra3D 的操作。

Teledyne e2v 專業影像處理部門的副總經理 Rafael Romay 表示：「「優秀的技術創新以及與 Tower 的合作，一直是開發這款創新 ToF 影像感測器的關鍵，協助我們向市場推出這款最佳的解夬方案。」

Tower感測器和顯示器業務單位資深副總暨總經理 Avi Strum 博士補充道：「我們很興奮能夠推出 Hydra3D。我們與 Teledyne e2v 的穩健合作已超過 15 年，他們很多先進的產品都由 Tower 製造。Hydra3D ToF 產品與 Tower 對於 ToF 市場的策略性投資十分穩合。我們期待還有更多的 Teledyne e2v 產品也能使用我們世界級的 CIS 技術。」

樣本將於 2020 年 8 月提供，而評估套件將於 2020 年 9 月提供。請至產品頁面或聯絡我們瞭解更多資訊。

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編輯注意事項：

Teledyne e2v 屬於 Teledyne Imaging 集團。其創新領導著健康照護、生命科學、太空、運輸、國防和安全性與工業市場的開發。Teledyne e2v 的獨特方式包括傾聽市場和客戶的應用困難，並與之合作，提供創新標準、半客製化或全客製化的影像處理解決方案，提升其系統價值。

如需更多資訊，請至 imaging.teledyne-e2v.com

Teledyne Imaging 是同屬 Teledyne 旗下的尖端公司集團。Teledyne Imaging 集合了各領域中無可匹敵且具有數十年經驗的專業知識。每間公司都單獨提供最佳的解決方案。同時，這些公司結合並發揮彼此的優勢，提供最深、最廣的影像以及全球的相關技術組合。從航太到工業檢查、科學研究、光譜術、放射線攝影和放射治療、地理空間調查以及進階 MEMS 和半導體解決方案，Teledyne Imaging 都能向全球客戶提供支援和技術專業知識，以處理最艱難的任務。其工具、技術和視覺解決方案的建立，是為了向客戶提供獨特且具有競爭力的優勢。

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