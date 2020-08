August 11, 2020 11:00 ET

11 augusti, 2020

Styrelsen för Saniona AB (”Saniona”) har, med anledning av den riktade emission av aktier till ett antal amerikanska och internationella institutionella investerare och sektorspecialister som offentliggjordes den 10 augusti 2020 (den ”Riktade Emissionen”), upprättat ett prospekt inför upptagande till handel av de nya aktierna på Nasdaq Stockholm. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Sanionas hemsida, www.saniona.se, och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

För mer information, vänligen kontakta

Rami Levin, Koncernchef och VD, Saniona, telefon: +1 781 987 3144, epost: rami.levin@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2020 kl. 17.00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer hypotalamisk fetma och såsom Prader-Willis syndrom på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com.

