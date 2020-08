August 12, 2020 01:30 ET

August 12, 2020 01:30 ET

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 12.8.2020 klo 8.30

Heeros Oyj tulee jatkossa julkaisemaan kaksi liiketoimintakatsausta vuodessa normaalin puolivuosiraportoinnin lisäksi

Liiketoimintakatsaukset tulevat sisältämään vuosineljännestä koskevan liikevaihdon, EBITDA-kannattavuuden ja toimitusjohtajan katsauksen. Kyseessä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton.

Heeros Oyj:n julkistaa loppuvuoden 2020 aikana seuraavat taloudelliset tiedotteet:

·29.10.2020 – liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2020

Kaikki yhtiön taloudelliset tiedotteet julkistetaan suomeksi ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.heeros.com/sijoittajille/tiedotteet/ .

Heeros Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ja suljettua ikkunaa ennen tulosjulkistusta.

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717

Sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.