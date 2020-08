SIILI SOLUTIONS OYJ: PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020 (tilintarkastamaton)

SIILIN KANNATTAVA KASVU JATKUI KORONASTA HUOLIMATTA

Siili Solutions Oyj, puolivuosikatsaus, 12.8.2020 kello 8.45

TAMMI–KESÄKUU 2020:





Liikevaihto oli 44 021 (40 695) tuhatta euroa

Liikevaihdon kasvu oli 3 326 tuhatta euroa eli 8,2 %, joka oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua

Käyttökate (EBITDA) oli 4 422 (3 537) tuhatta euroa, kasvua +25,0 %

Käyttökate-% (EBITDA) oli 10,0 (8,7) % liikevaihdosta

Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 3 218 (2 589) tuhatta euroa

Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 7,3 (6,4) % liikevaihdosta, kasvua 24,3 %

Liikevoitto (EBIT) oli 2 506 (1 877) tuhatta euroa, kasvua +33,5 %

Katsauskauden tulos oli 4 499 (1 332) tuhatta euroa, kasvua + 237,8 %

Osakekohtainen tulos oli 0,64 (0,19) euroa, kasvua +237,8 %

Liiketoiminnan rahavirta oli 4 458 (1 771) tuhatta euroa, kasvua +151,7 %

HUHTI–KESÄKUU 2020:





Liikevaihto oli 21 384 (20 419) tuhatta euroa

Liikevaihdon kasvu oli 966 tuhatta euroa, eli 4,7 %. Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista

Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 1 594 (1 257) tuhatta euroa, eli 7,5 (6,2) % liikevaihdosta

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Yhtiö perui 20.4.2020 toistaiseksi taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020 COVID-19-pandemian aiheuttaman heikon markkinanäkyvyyden vuoksi. Yhtiö palaa tulevaisuuden näkymiin, kun markkinatilanne antaa siihen paremmat edellytykset.

Yhtiön aiemman 27.2.2020 antaman ohjeistuksen mukaan vuoden 2020 liikevaihdon arvioitiin olevan 85–95 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 5,8 – 8,0 miljoonaa euroa.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut 1.1. - 30.6.2020 1.1. - 30.6.2019 1.1. - 31.12.2019 Liikevaihto, 1 000 € 44 021 40 695 80 544 Liikevaihdon kasvu, % 8,2 % 19,1 % 14,4 % Käyttökate (EBITDA), 1 000 € 4 422 3 537 7 096 EBITDA, % liikevaihdosta 10,0 % 8,7 % 8,8 % EBITA, oikaistu liikevoitto, 1 000 € 3 218 2 589 5 156 EBITA, % liikevaihdosta 7,3 % 6,4 % 6,4 % Liikevoitto (EBIT), 1 000 € 2 506 1 877 3 733 EBIT, % liikevaihdosta 5,7 % 4,6 % 4,6 % Tilikauden tulos, 1 000 € 4 499 1 332 2 553 Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 10,2 % 3,3 % 3,2 % Omavaraisuusaste, % 40,1 % 36,9 % 37,3 % Nettovelkaantumisaste (* -54,0 % -6,9 % -27,8 % Osakekohtainen tulos (EPS), € 0,64 0,19 0,36 Laimennusvaikutuksella oikaistu EPS, € 0,64 0,19 0,36 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella (** 719 700 717 Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 701 703 737

*) Nettovelka ei sisällä yrityskauppoihin liittyvää ehdollista vastiketta eikä IFRS 16 -standardin vuokranmaksuvelvoitetta.

**) Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa.

Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 3.7.2016 julkaiseman ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa oikaistu liikevoitto (EBITA) -tunnusluvulla. Oikaistu liikevoitto (EBITA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon hankittujen liiketoimintojen allokaatiopoistot ja arvonalennukset. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot ja arvonalentumiset. Nettovelassa ei huomioida ehdollisia vastikkeita, jotka johtuvat yhtiön hankkimien liiketoimintojen ehdollisista lisäkauppahinnoista eikä IFRS 16 -standardin vuokranmaksuvelkoja. Konsernitase sisälsi 30.6.2020 ehdollista vastiketta 7 971 (6 046) tuhatta euroa.

TOIMITUSJOHTAJA MARKO SOMERMA:

“Siilin liikevaihdon kasvu jatkui vuoden 2020 ensimmäisellä puolivuosikaudella. Raportointijakson liikevaihto päätyi 44,0 miljoonaan euroon ja orgaaninen kasvu edellisvuodesta oli 3,3 miljoonaa euroa (8,2 %). Voimme olla varsin tyytyväisiä kasvun jatkumiseen haastavassa markkinatilanteessa.

Siili-konsernin kannattavuus oli tammi–kesäkuussa myös edellisvuotta parempi. Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 3,2 miljoonaa euroa (7,3 % liikevaihdosta), jossa kasvua edellisvuodesta 24,3 %. EBITA-% parani viime vuoden 6,4 %:sta tänä vuonna 7,3 %:iin.

Kasvun ja kannattavuuden paranemisen taustalla merkittävimpinä tekijöinä olivat Siili Core -liiketoiminnan ja VALAn erinomainen suoriutuminen kuluvana vuonna. Molemmat yksiköt jatkoivat vahvaa kehitystä COVID-19-pandemian aiheuttamasta toimintaympäristön muutoksesta huolimatta. Markkinatilanteen muuttuminen iski eniten Siili Auton toimintaan pienentäen Siilin kansainvälisen toiminnan liikevaihtoa ja kannattavuutta viime vuodesta. Pandemia pysäytti koko autoteollisuuden arvoketjun, ja tulospaineet pakottivat asiakkaitamme siirtämään myös digitaalisia tuotekehityshankkeita.

Kokonaisuutena Siili on selvinnyt COVID-19-pandemian ensimmäisestä aallosta odotettua paremmin. Tätä on osaltaan auttanut useille toimialoille jakautunut asiakaskuntamme, jossa pandemian vaikutukset ovat toistaiseksi olleet ennakoitua lievemmät. Työntekijöidemme osaaminen, kulttuurimme ja joustavat toimintamallimme ovat turvanneet liiketoimintaa. Keväällä keskityimme tiiviiseen ja laadukkaaseen asiakastyöhön, jatkoimme sisäisten prosessien tehostamista, paransimme käyttöastetta ja henkilöstömme siirtyi sujuvasti etätyöskentelyyn. Kasvatimme myös alihankinnan käyttöä joustavuuden lisäämiseksi. Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta sekä kaikkia siililäisiä ja alihankkijoitamme nopeasta sopeutumisesta tilanteeseen! Meillä on nyt hyvä pohja Siilin menestyksekkäälle kehittämiselle myös jatkossa.

COVID-19-pandemian negatiivinen vaikutus on lyhyellä aikavälillä lisännyt epävarmuutta asiakasyritysten ostokäyttäytymisessä, mikä saattaa vaikuttaa jonkin verran vuoden jälkipuoliskon kannattavuuteen. Pidemmällä aikavälillä uskomme digitalisaation vauhdittuvan entisestään, emmekä näe merkkejä kysynnän hiipumisesta toimialalla.

Loppuvuoden 2020 aikana keskitymme Siilin nykyisen Core/Portfolio-toimintamallin tehokkaaseen toteuttamiseen ja kehittämiseen, sekä aktiiviseen markkinointiin ja asiakastyöhön. Näemme merkittäviä kasvumahdollisuuksia uusasiakashankinnassa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

COVID-19-pandemian aiheuttaman heikon markkinanäkyvyyden vuoksi taloudellinen ohjeistuksemme on toistaiseksi peruttu. Kerromme tarkemmin Siili-konsernin ja sen eri liiketoimintayksiköiden strategiasta, suunnitelmista ja tavoitteista tiistaina 3.11.2020 järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä. Lisäksi julkaisemme 27.10.2020 tammi–syyskuun liiketoimintakatsauksemme.”





LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Ensimmäisellä puolivuosikaudella 2020 konsernin liikevaihto kasvoi 8,2 % (19,1 %) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi 3 326 (6 516) tuhatta euroa yhteensä 44 021 (40 695) tuhanteen euroon.

Yhtiön ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat 8 308 (7 058) tuhatta euroa ja 18,9 % (17,3 %) liikevaihdosta. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ajanjaksolta olivat yhteensä 27 613 (25 617) tuhatta euroa, joka oli 62,7 % (62,9 %) liikevaihdosta. Henkilöstön määrä puolivuosikauden lopussa oli 701 (703). Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset, 81,6 % (80,3 %), olivat suhteessa liikevaihtoon hieman suuremmat verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liiketoiminnan muut kulut olivat 3 854 (4 700) tuhatta euroa ja vähenivät 18,0 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja olivat 8,8 % (11,5 %) liikevaihdosta.

Konsernin käyttökate (EBITDA) katsauskaudella oli 4 422 (3 537) tuhatta euroa eli 10,0 % (8,7 %) liikevaihdosta. Käyttökate parani 25,0 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 3 218 (2 589) tuhatta euroa. Liikevoitto (EBIT) oli 2 506 (1 877) tuhatta euroa. Nettorahoitustuotot olivat 2 578 (-124) tuhatta euroa. Rahoitustuotoissa raportoitiin 4 627 tuhannen euron myyntivoitto Robocorp Technologies, Inc -yhtiöön tehdystä sijoituksesta. Siili Solutions käsittelee osakkeiden myyntivoiton verovapaana eränä katsauskauden laajassa tuloslaskelmassa, koska yhtiö katsoo, että sen omistamat Robocorp Technologies, Inc -yhtiön osakkeet olivat käyttöomaisuuteen kuuluvia osakkeita, joiden luovutus on yhtiön näkemyksen mukaan verovapaata tuloa. Siili Solutions on hakenut Konserniverokeskukselta ennakkoratkaisua osakkeiden myyntivoiton verokäsittelystä. Lisäksi katsauskauden rahoituskuluissa raportoitiin VALA Group Oy:n osakkeiden ehdollisen lisäkauppahintavelan realisoitumattomasta käyvän arvon muutoksen johdosta kirjattu rahoituskulu, 1 844 tuhatta euroa. VALA Groupin suoriutuminen suhteessa hankintasopimukseen on ollut suotuisa.

Voitto ennen veroja oli 5 084 (1 753) tuhatta euroa ja osakekohtainen tulos 0,64 (0,19) euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 62 228 (52 315) tuhatta euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 40,1 % (36,9 %), annualisoitu sijoitetun pääoman tuotto 34,9 % (10,2 %) ja nettovelkaantumisaste -54,0 % (-6,9 %).

Ensimmäisellä puolivuosikaudella konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 4 458 (1 771) tuhatta euroa. Yhtiön liiketoiminnan rahavirta kasvoi edelliseen katsauskauteen verrattuna 2 687 tuhatta euroa.

Investointien rahavirta katsauskauden aikana oli 4 440 (-698) tuhatta euroa. Investointien rahavirta sisälsi 4 777 tuhannen euron myyntituoton Robocop Technologies, Inc -yhtiön osakekaupasta. Lisäksi investointien rahavirta sisälsi 201 tuhannen euron sijoituksen Knome Oy -osakkuusyritykseen. Siili Solutions Oyj ja Rainmaker Group Oy perustivat katsauskauden aikana Knome Oy:n, jonka tavoitteena on työntekijöiden uraan ja tavoitteisiin liittyvän tiedon digitalisointi. Rainmaker omistaa Knomesta 51 prosentin osuuden ja Siili Solutions 49 prosenttia.

Rahoituksen rahavirta oli -1 685 (-2 916) tuhatta euroa. Aiemmista katsauskausista poiketen rahoituksen rahavirta ei sisältänyt osingonmaksua Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajille, koska yhtiö siirsi yhtiökokouksensa elokuulle koronaviruspandemian vuoksi. Edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona Siili Solutions maksoi osinkoa osakkeenomistajilleen 1 610 tuhatta euroa. 11.8.2020 yhtiökokous päätti, että yhtiö maksaa omistajilleen osinkoa 1 820 tuhatta euroa. VALA Group Oy:n myyntioptioiden haltijoille jaettiin katsauskauden aikana osinkoa 143 (98) tuhatta euroa. Tämän lisäksi rahoituksen rahavirta sisälsi pankkilainojen ja IFRS 16 -standardin mukaisten vuokranmaksuvelkojen takaisinmaksuja sekä osakkuusyritys Knome Oy:lle myönnetyn lainan, 98 tuhatta euroa.

Katsauskauden lopussa konsernin likvidit rahavarat olivat 19 100 (8 206) tuhatta euroa ja yhtiöllä oli käyttämätöntä tililimiittiä 2 500 tuhatta euroa. Likvidit rahavarat olivat katsauskauden lopussa 132,8 % vertailukautta suuremmat, mikä johtui etupäässä Robocop Technologies, Inc- yhtiön osakekaupan myyntivoitosta sekä vertailukautta vahvemmasta käyttöpääomasta.

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista rahoituslainaa yhteensä 5 647 (6 868) tuhatta euroa, josta lyhytaikaista 1 027 (1 222) tuhatta euroa.

HANKITUT LIIKETOIMINNOT JA SUUNNATUT OSAKEANNIT

Katsauskauden aikana ei toteutettu uusia yritysostoja eikä suunnattuja osakeanteja.

Katsauskauden aikana oikaistiin VALA Group Oy:n osakkeiden myyntioption johdosta kirjattua ehdollista lisäkauppahintavelkaa yhteensä 1 844 tuhatta euroa, koska VALA Groupin suoriutuminen suhteessa hankintasopimukseen on ollut suotuisa.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 701 (703). Ensimmäisen puolivuosikauden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 719 (700).

Yhtiön hallitukseen kuuluivat katsauskauden lopussa Harry Brade (puheenjohtaja), Anu Nissinen (varapuheenjohtaja) ja Kati Hagros.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Marko Somerma (toimitusjohtaja), Kristiina Burtsoff (henkilöstöjohtaja), Jerry Jalassola (johtaja, heimoverkosto) 1.1.2020 alkaen, Aleksi Kankainen (talousjohtaja), Antti Kiukas (markkinointijohtaja), Jarkko Malviniemi (johtaja, tarjooma ja teknologia), Kari Pirttikangas (johtaja, operatiivinen suunnittelu ja Siili_one), Pasi Ropponen (kaupallinen johtaja), Hanna Seppänen (johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet) ja Kristian Takala (liiketoimintajohtaja, Cloud Managed Services).

Yhtiö perui alun perin 25.3.2020 pidettäväksi suunnitellun yhtiökokouksen koronavirustilanteeseen liittyen. Yhtiö on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidettiin tiistaina 11.8.2020 klo 13:00 alkaen Helsingissä hotelli Clarionissa, osoitteessa Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT, COVID-19

Yhtiön liiketoimintaan, liikevaihtoon ja kannattavuuteen voi vaikuttaa useita eri epävarmuustekijöitä. Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristöissä. Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta.

COVID-19-pandemia on lyhyellä aikavälillä merkittävin yhtiön kannattavuuteen vaikuttava riskitekijä. Pandemian vaikutukset yhtiön toimintaan aiheutuvat pääasiassa asiakasyritysten arvioitua pienemmistä panostuksista IT-kehitykseen, erityisesti kuluvana vuonna. COVID-19-pandemian seurauksena asiakasyritysten IT-investointien päätöksenteko saattaa hidastua tai lykkääntyä ja projekteja saattaa peruuntua kokonaan. Mikäli asiakasyritykset jatkavat IT-investointien tekemistä ilman merkittäviä muutoksia, on Siilillä hyvät edellytykset palvella asiakasyrityksiä myös toisen COVID-19-pandemia-aallon käynnistyessä, koska etätöihin siirtyminen ja etätyöskentely eivät vaikuttaneet Siilin kykyyn tuottaa palveluita asiakasyrityksille. Työntekijöiden turvallisuus ja terveenä pysyminen ovat avainasemassa, jotta yhtiö pystyy tuottamaan palveluita myös COVID-19-pandemian seuraavissa vaiheissa.

Yhtiön johto on seurannut tarkasti COVID-19-pandemian aiheuttamia vaikutuksia ja kartoittanut pandemian mahdollisia vaikutuksia ennusteeseen ja tase-erien arvostusperiaatteisiin. Johdon seurannan ja arvioinnin perusteella COVID-19-pandemian vaikutusten on todettu olevan toistaiseksi kohtuullisia. Vaikutukset kohdistuvat kuluvaan tilikauteen, mistä johtuen taloudellisen ohjeistuksen antaminen kuluvalle tilikaudella ei ole vielä mahdollista. Tämänhetkisen tiedon mukaan vaikutukset eivät anna aihetta muuttaa pitkän aikavälin tavoitteita.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020 JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021−2022

Yhtiö perui 20.4.2020 toistaiseksi taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020 COVID-19-pandemian aiheuttaman heikon markkinanäkyvyyden vuoksi.

Vuosina 2021−2022 Siili-konsernin tavoitteena on liikevaihdossa yli 10 %:n orgaaninen kasvu vuosittain sekä EBITA noin 10 % liikevaihdosta. Ulkomaan liiketoiminnoissa tavoitellaan kaksinkertaista liikevaihdon kasvua kotimaahan verrattuna. Lisäksi kasvua pyritään vauhdittamaan yrityskaupoilla.

OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 30.6.2019 merkitty kaupparekisteriin 7 000 316. Yhtiöllä oli 30.6.2020 yhteensä 5 520 (4 491) osakkeenomistajaa. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.com/fi . Yhtiön tai sen tytäryritysten hallussa ei ole omia osakkeita katsauskauden päättyessä.

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2020 suoraan tai lähipiirin kautta yhteensä 86 827 yhtiön osaketta. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen vaikutusvaltayhteisö omistaa 937 740 osaketta. Yhtiön johtoryhmän jäsenten hallussa oli katsauskauden päättyessä 95 583 optio-oikeutta.

Katsauskauden aikana ei laskettu liikkeelle uusia osakkeita. Katsauskauden aikana kurssi oli korkeimmillaan 10,30 euroa, alimmillaan 7,24 euroa, keskikurssi 8,85 euroa ja päätöskurssi katsauskauden lopussa 8,70 euroa. Yhtiön osakkeen markkina-arvo laski vuoden 2019 lopusta 4,6 %, ja yhtiön markkina-arvo oli yhteensä 60,9 (30.6.2019: 63,7) miljoonaa euroa 30.6.2020.

Ilmoitukset osakkeenomistuksen muutoksista:

12.5.2020 yhtiö tiedotti vastaanottaneensa 12.5.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Lamy Oy:ltä, jonka mukaan Lamy Oy:n osakeomistus ja äänivalta on ylittänyt 10 %:n rajan 12.5.2020. Ilmoituksen jälkeen Lamy Oy omistaa 937 740 Siilin osaketta, joka vastaa 13,40 % Siili Solutions Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

14.5.2020 yhtiö ilmoitti 13.5.2020 vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Otus Capital Management Limited -nimiseltä yhtiöltä, jonka mukaan Otus Capital Management Limited -yhtiön osakeomistus ja äänivalta on alittanut 5 %:n rajan 12.5.2020. Ilmoituksen jälkeen Otus Capital Management Limited -yhtiö omistaa 67 237 Siilin osaketta, joka vastaa 0,96 % Siilin osakkeista ja äänimäärästä.

Yhtiöllä on 30.6.2020 kuusi voimassa olevaa optio-ohjelmaa:

Optio-ohjelmat on tarkemmin kuvattu tilikauden 2019 tilinpäätöksessä. Kolme optio-ohjelmista liittyy avainhenkilöiden palkitsemiseen ja kolme optio-ohjelmaa liittyy puolestaan henkilöstön osakesäästöohjelmiin.

Lisäksi yhtiöllä on avainhenkilöille suunnattu osakepalkkiojärjestelmä:

Yhtiön hallitus päätti 5.2.2020 perustaa uuden pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän Siili-konsernin avainhenkilöille. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvonnousuun perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä 2020–2022 on kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa, tilikaudet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Järjestelmään osallistuminen edellyttää johtoryhmän jäseniltä osakeomistusta Siilissä. Johtoryhmän jäsenen on kasvatettava omistustaan ja/tai pidettävä hallituksen päättämä määrä jo omistamiansa yhtiön osakkeita. Jos johtoryhmän jäsen myy näitä osakkeitaan ennen palkkion maksamista, hänen enimmäispalkkiotaan alennetaan samassa suhteessa. Osana järjestelmää yhtiön toimitusjohtaja hankkii yhtiön osakkeita 250 000 eurolla. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava kaikki järjestelmän perusteella palkkiona hänelle maksetut osakkeet niin kauan kuin hänen johtajasopimuksensa on voimassa. Yhtiön muun johtoryhmän jäsenen on omistettava kaikki järjestelmän perusteella palkkiona hänelle maksetut osakkeet siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkaansa. Ansaintajaksolta 2020–2022 ansaittava palkkio perustuu konsernin liikevoittoon, liikevaihtoon ja osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2020–2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 200 000 Siili Solutions Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2020–2022 noin 25 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Mahdolliset palkkiot maksetaan viimeistään huhtikuun 2023 loppuun mennessä.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.8.2020 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,26 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 1,82 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.8.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.8.2020.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää lisäosingon jakamisesta yhtiön vapaasta omasta pääomasta yhdessä tai useammassa erässä siten, että jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä enintään 0,10 euroa osakkeelta. Jos valtuutus käytetään kokonaan, jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä noin 700 000 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään lisäosingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, lisäosingonmaksun täsmäytyspäivästä, lisäosingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa jokaisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset täsmäytys- ja maksupäivät. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Yhtiökokous kannatti esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Hallitus, hallituksen palkkiot ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Anu Nissinen, Kati Hagros sekä uutena jäsenenä Tero Ojanperä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Leenakaisa Winbergin. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 480 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen muista ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 690 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta Erina Oy:n ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että yhtiön hallituksella ja sen jäsenillä on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus. Toimikunta valmistelee yhtiökokouksille ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja henkilöistä sekä palkitsemisesta.

Toimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Toimikunnan viidentenä jäsenenä asiantuntijan roolissa toimii yhtiön kulloinen hallituksen puheenjohtaja. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle toimikunnan ensimmäisen kokouksen. Jatkossa toimikunnan koollekutsumisesta vastaa toimikunnan keskuudestaan valitsema puheenjohtaja. Toimikunnan tulee antaa ehdotuksensa vuosittain yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiön varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä.

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Puolivuositiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tiedotteeseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu.

1.1.2020 käyttöön otetuilla IFRS-standardeilla eikä standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Siili Solutions käsittelee Robocorp Technologies, Inc -yhtiön osakkeiden myyntivoiton verovapaana eränä katsauskauden laajassa tuloslaskelmassa, koska yhtiö katsoo, että sen omistamat Robocorp Technologies, Inc -yhtiön osakkeet olivat käyttöomaisuuteen kuuluvia osakkeita, joiden luovutus on verovapaata tuloa. Siili Solutions on hakenut Konserniverokeskukselta ennakkoratkaisua osakkeiden myyntivoiton verokäsittelystä, jonka johdosta osakkeiden myyntivoiton verokäsittely odottaa vielä lopullista ratkaisua.

Yhtiön johto on seurannut tarkasti COVID-19-pandemian aiheuttamia vaikutuksia ja kartoittanut pandemian mahdollisia vaikutuksia ennusteeseen ja tase-erien arvostusperiaatteisiin. Johdon seurannan ja arvioinnin perusteella COVID-19-pandemian vaikutusten on todettu olevan kohtuullisia ja lyhytkestoisia kohdistuen kuluvaan tilikauteen, minkä johdosta taloudellisen ohjeistuksen antaminen kuluvalle tilikaudella ei ole vielä mahdollista. Tämänhetkisen tiedon mukaan vaikutukset eivät anna aihetta muuttaa tulevia pitkän aikavälin tavoitteita.

Tilikauden 2019 loppupuolella laaditun liikearvon arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysin perusteella käyttöarvo oli vähintään yli kaksinkertainen verrattuna kirjanpitoarvoon molemmissa rahavirtaa tuottavissa yksiköissä. Yhtiön tarkastelun perusteella tulevien rahavirtaennusteiden säilyessä ennallaan. Mikään jokseenkin mahdollinen muutos keskeisissä kasvuoletuksissa ja WACC-määrityksissä ei voisi saada aikaan sitä, että rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo ylittäisi käyttöarvon. Koronaviruspandemian tämänhetkisiä taloudellisia vaikutuksia analysoidaan suhteessa tilikauden 2019 testaustuloksiin

Yhtiöllä on perustamassaan Knome Oy:ssä huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Knome Oy on Siili Solutionsin osakkuusyritys, joka yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Siili Solutions raportoi osuutensa osakkuusyrityksen katsauskauden tuloksesta rahoituserissä. Jos Siili Solutionsin osuus osakkuusyrityksen tappiosta ylittää sen sijoituksen osakkuusyrityksessä, sijoitus merkitään konsernitaseeseen nolla-arvoon, eikä sen ylittäviä tappioita huomioida, jollei Siili Solutionsilla ole muita osakkuusyritystä koskevia velvoitteita. Osakkuusyritys yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä alkaen, kun Siili Solutions on saanut huomattavan vaikutusvallan ja luovutetut osakkuusyritykset siihen saakka, kun huomattava vaikutusvalta lakkaa.





TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2020

Siili Solutions järjestää 29.7.2020 julkaistun lehdistötiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 12.8.2020 kello 9:00 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden päätyttyä.

Siili Solutions järjestää 3.11.2020 pääomamarkkinapäivän.

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedote julkaistaan 19.2.2021. Muilta osin vuoden 2021 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2020 loppuun mennessä.







Konsernin tuloslaskelma IFRS 1.1. - 30.6.2020 1.1. - 30.6.2019 1.1. - 31.12.2019 1 000 EUR LIIKEVAIHTO 44 021 40 695 80 544 Liiketoiminnan muut tuotot 175 217 451 Materiaalit ja palvelut -8 308 -7 058 -14 785 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -27 613 -25 617 -49 902 Poistot -1 916 -1 660 -3 363 Liiketoiminnan muut kulut -3 854 -4 700 -9 211 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 506 1 877 3 733 Rahoitustuotot 4 627 9 9 Rahoituskulut -2 049 -133 -425 TULOS ENNEN VEROJA 5 084 1 753 3 317 Tuloverot -585 -421 -763 TILIKAUDEN TULOS 4 499 1 332 2 553 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 100 % 4 499 1 332 2 553 Määräysvallattomille omistajille 0 % Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,64 0,19 0,36 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,64 0,19 0,36 Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2020 1.1. - 30.6.2019 1.1. - 31.12.2019 1 000 EUR TILIKAUDEN TULOS 4 499 1 332 2 553 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot -39 13 16 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4 460 1 345 2 569 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille 100 % 4 460 1 345 2 569 Määräysvallattomille omistajille 0 %









Konsernitase IFRS 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 1 000 EUR VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 658 959 803 Käyttöoikeusomaisuuserät 4 888 3 038 5 400 Liikearvo 18 815 18 815 18 815 Muut aineettomat hyödykkeet 3 423 4 883 4 162 Sijoitukset osakkuusyrityksiin 22 Muut sijoitukset 2 152 152 Laskennalliset verosaamiset 26 17 Saamiset 279 553 195 Pitkäaikaiset varat yhteensä 28 113 28 400 29 544 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset 12 830 13 794 12 612 Muut saamiset 2 078 1 506 1 734 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 107 409 114 Rahavarat 19 100 8 206 11 886 Lyhytaikaiset varat yhteensä 34 115 23 915 26 346 VARAT YHTEENSÄ 62 228 52 315 55 890 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 100 100 100 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 874 12 874 12 874 Muuntoerot -30 6 9 Kertyneet voittovarat 11 992 6 326 7 579 Oma pääoma yhteensä 24 935 19 306 20 562 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 4 620 5 647 5 133 Muut pitkäaikaiset korolliset velat 11 129 7 915 9 794 Laskennalliset verovelat 738 1 003 870 Pitkäaikaiset velat yhteensä 16 487 14 565 15 798 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 1 027 1 222 1 027 Muut lyhytaikaiset korolliset velat 1 772 1 169 1 718 Ostovelat ja muut velat 17 705 15 905 16 575 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 282 93 197 Varaukset 20 55 14 Lyhytaikaiset velat yhteensä 20 805 18 444 19 530 Velat yhteensä 37 292 33 009 35 328 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 62 228 52 315 55 890









Konsernin rahavirtalaskelma IFRS 1.1. - 30.6.2020 1.1. - 30.6.2019 1.1. - 31.12.2019 1 000 EUR Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 4 499 1 332 2 553 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut 1 162 1 063 2 120 Korkokulut ja muut rahoituskulut 2 049 133 425 Korkotuotot -4 627 -9 -9 Verot 585 421 763 Käyttöpääoman muutokset: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -549 -3 009 -1 717 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 2 067 2 663 3 790 Maksetut korot -115 -96 -170 Saadut korot 20 4 9 Maksetut verot -633 -731 -825 Liiketoiminnan nettorahavirta 4 458 1 771 6 941 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta -394 -394 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 12 12 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -131 -167 -327 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -5 -21 Investoinnit muihin sijoituksiin -150 -150 Investoinnit osakkuusyrityksiin -201 Muiden sijoitusten myynnit 4 777 Investointien nettorahavirta 4 440 -698 -880 Rahoituksen rahavirrat Lainasaamisten takaisinmaksut 81 81 Osakkuusyrityksille myönnetyt lainat -98 Lainojen takaisinmaksut -514 -709 -1 419 Vuokrasopimusvelkojen maksut -930 -580 -1 179 Maksetut osingot -1 610 -1 610 Osingonjako osakkeiden myyntioptioiden haltijoille -143 -98 -98 Rahoituksen nettorahavirta -1 685 -2 916 -4 224 Rahavarojen muutos 7 214 -1 843 1 837 Rahavarat tilikauden alussa 11 886 10 049 10 049 Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa 19 100 8 206 11 886









Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS 1 000 EUR Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Omapääoma 1.1.2019 100 12 874 -7 6 680 19 647 Laaja tulos Tilikauden tulos 1 332 1 332 Muuntoerot 13 13 Tilikauden laaja tulos yhteensä 13 1 332 1 345 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -1 610 -1 610 Osakeannit Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä 22 22 Osingonjako osakkeiden myyntioptioiden haltijoille -98 -98 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -1 686 -1 686 Oma pääoma 30.6.2019 100 12 874 6 6 326 19 306 Omapääoma 1.1.2020 100 12 874 9 7 579 20 562 Laaja tulos Tilikauden tulos 4 499 4 499 Muuntoerot -40 -40 Tilikauden laaja tulos yhteensä -40 4 499 4 459 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Osakeannit Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä 57 57 Osingonjako osakkeiden myyntioptioiden haltijoille -143 -143 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -86 -86 Oma pääoma 30.6.2020 100 12 874 -31 11 992 24 935







PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

30.6.2020 1 000 EUR Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Käyttöoikeusomaisuuserät Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Hankintameno 1.1.2020 2 895 6 627 18 815 7 664 Muuntoerot -19 -91 Lisäykset 117 522 12 Hankitut liiketoiminnot Vähennykset -7 -91 -8 Siirrot erien välillä Hankintameno 30.6.2020 2 987 6 967 18 815 7 669 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2020 -2 093 -1 227 -3 502 Muuntoerot 14 23 Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -255 -916 -743 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 5 41 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2020 -2 329 -2 079 -4 245 Kirjanpitoarvo 1.1.2020 803 5 400 18 815 4 162 Kirjanpitoarvo 30.6.2020 658 4 888 18 815 3 423 30.6.2019 1 000 EUR Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Käyttöoikeusomaisuuserät Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Hankintameno 1.1.2019 3 073 18 815 7 643 IFRS 16 -käyttöönotto 3 454 Hankintameno 1.1.2019 3 073 3 454 7 643 Muuntoerot 8 Lisäykset 147 164 Hankitut liiketoiminnot Vähennykset -25 Siirrot erien välillä Hankintameno 30.6.2019 3 202 3 618 18 815 7 643 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2019 -1 927 -2 017 Muuntoerot -2 Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -338 -580 -742 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 25 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2019 -2 243 -580 -2 760 Kirjanpitoarvo 1.1.2019 1 145 18 815 5 625 Kirjanpitoarvo 30.6.2019 959 3 038 18 815 4 883

Varaukset

1 000 EUR Takuuvaraukset Yhteensä 1.1.2020 14 14 Lisäykset 15 15 Käytetyt varaukset -4 -4 Käyttämättömät varausten peruutukset -6 -6 30.06.2020 20 20





1 000 EUR Takuuvaraukset Yhteensä 1.1.2019 5 5 Lisäykset 58 58 Käytetyt varaukset -2 -2 Käyttämättömät varausten peruutukset -6 -6 30.6.2019 55 55





1 000 EUR Takuuvaraukset Yhteensä 1.1.2019 5 5 Lisäykset 22 22 Käytetyt varaukset -6 -6 Käyttämättömät varausten peruutukset -6 -6 31.12.2019 14 14

Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä tuote tai palvelu myydään ja mahdollisen takuuvarauksen suuruus pystytään riittävän tarkkaan ennustamaan. Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt.

Konserni on antanut tietyille projekteille 12 kuukauden takuun. Takuun aikana yhtiö sitoutuu korjaamaan viipymättä ja veloituksetta takuuaikana esiintyvät virheet. 30.6.2020 takuuvarauksia oli yhteensä 20 (55) tuhatta euroa. Takuuvaraus vastaa parasta arviota projektin tulevista menoista ja perustuu yhtiön aiempaan kokemukseen vastaavanlaisista projekteista. Konsernilla ei ollut 30.6.2020 eikä 30.6.2019 varauksia tappiollisista sopimuksista.

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

30.6.2020 1 000 EUR Kirjanpitoarvo Käypä arvo Käyvän arvon hierarkia Rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat Pitkäaikaiset Saamiset 279 279 2 Muut sijoitukset 24 24 2 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 12 830 12 830 2 Muut saamiset 2 078 2 078 2 Rahavarat 19 100 19 100 2 Rahoitusvarat yhteensä 34 311 34 311 Rahoitusvelat Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat Pitkäaikaiset Pankkilainat (* 4 620 4 620 2 Muut korolliset velat 3 158 3 158 2 Lyhytaikaiset Pankkilainat (* 1 027 1 027 2 Muut korolliset velat 1 772 1 772 2 Ostovelat ja muut velat 16 067 16 067 2 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Pitkäaikaiset Ehdollinen vastike (* 7 971 7 971 3 Lyhytaikaiset Ehdollinen vastike (* 3 Rahoitusvelat yhteensä 34 615 34 615 *) Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat.





30.6.2019 1 000 EUR Kirjanpitoarvo Käypä arvo Käyvän arvon hierarkia Rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat Pitkäaikaiset Saamiset 553 553 2 Muut sijoitukset 152 152 2 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 13 794 13 794 2 Muut saamiset 1 506 1 506 2 Rahavarat 8 206 8 206 2 Rahoitusvarat yhteensä 24 211 24 211 Rahoitusvelat Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat Pitkäaikaiset Pankkilainat (* 5 647 5 647 2 Muut korolliset velat 1 869 1 869 2 Lyhytaikaiset Pankkilainat (* 1 222 1 222 2 Muut korolliset velat 1 169 1 169 2 Ostovelat ja muut velat 7 781 7 781 2 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Pitkäaikaiset Ehdollinen vastike (* 6 046 6 046 3 Lyhytaikaiset Ehdollinen vastike (* 3 Rahoitusvelat yhteensä 23 734 23 734 *) Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat.





31.12.2019 1 000 EUR Kirjanpitoarvo Käypä arvo Käyvän arvon hierarkia Rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat Pitkäaikaiset Saamiset 195 195 2 Muut sijoitukset 2 2 2 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 12 612 12 612 2 Muut saamiset 1 734 1 734 2 Rahavarat 11 886 11 886 2 Rahoitusvarat yhteensä 26 429 26 429 Rahoitusvelat Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat Pitkäaikaiset Pankkilainat (* 5 133 5 133 2 Muut korolliset velat 3 712 3 712 2 Lyhytaikaiset Pankkilainat (* 1 027 1 027 2 Muut korolliset velat 1 718 1 718 2 Ostovelat ja muut velat 14 469 14 469 2 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Pitkäaikaiset Ehdollinen vastike (* 6 082 6 082 3 Lyhytaikaiset Ehdollinen vastike (* 3 Rahoitusvelat yhteensä 32 141 32 141

*) Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat.

Konsernilla oli 30.6.2020 yrityskauppojen ehdollisista lisäkauppahinnoista johtuvia velkoja yhteensä 7 971 (6 064) tuhatta euroa.

Käypien arvojen hierarkian tasot

Katsauskauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen välillä.

Taso 1

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2

Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat havainnoitavissa joko suoraan tai epäsuorasti.

Taso 3

Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon, vaan merkittäviltä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa.

Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan arvostetuista rahoitusveloista

Ehdollinen vastike 1 000 EUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 Tilikauden alussa 6 082 6010 6010 Lisäys liiketoiminnan hankinnasta Diskonttauksen purkautumisen vaikutus 44 36 72 Toteuttamiset Realisoitumaton käyvän arvon muutos 1 844 Tilikauden lopussa 7 971 6 046 6 082

Rahoitusvelat, vakuudet ja vastuusitoumukset



Rahoitusvelat

Pitkäaikaiset 1 000 EUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 4 620 5 647 5 133 Käypään arvoon arvostettu lisäkauppahinta 7 971 6 046 6 082 Vuokrasopimusvelka 3 158 1 869 3 712 Yhteensä 15 749 13 562 14 928









Lyhytaikaiset 1 000 EUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 1 027 1 222 1 027 Vuokrasopimusvelka 1 772 1 169 1 718 Yhteensä 2 798 2 390 2 744

Siili Solutionsilla on vaihtuvakorkoinen pankkilaina, joka on nostettu vuonna 2018 ja jonka maturiteetti on seitsemän vuotta. Lainaa lyhennetään taselyhennyksillä puolivuosittain. Siilin pankkilainaan liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste. Tunnusluvut tarkastetaan puolivuosittain ja kovenanttiehdot täyttyivät tarkasteluhetkellä.

Vuokrasopimukset





Konsernin vuokrasopimukset koostuvat pääasiassa konserniyhtiöiden käytössä olevista toimistotiloista, joissa konserni on vuokralle ottajana. Toimitilojen vuokrasopimusten pituudet ovat pääosin kolme vuotta. Osa vuokrasopimuksista sisältää indeksiehdon.

Siili Solutionsin vuokrasopimuksien käyttöoikeusomaisuuserä, vuokrasopimusvelat, poistot sekä korkokulut olivat katsauskaudella seuraavat:

1 000 euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 Käyttöoikeusomaisuuserät 4 888 3 038 5 400 Pitkäaikainen vuokrasopimusvelka 3 158 1 869 3 712 Lyhytaikainen vuokrasopimusvelka 1 772 1 169 1 718 1 000 euroa 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019 Käyttöoikeusomaisuuserän poistot -916 -580 -1 223 Vuokrasopimusvelan korkokulut -44 -39 -69

Liiketoiminnan muut kulut sisälsivät tilikautena katsauskaudella vuokrakuluja vähäarvoisista vuokrasopimuksista 55 tuhatta euroa.

Vakuudet

Omasta puolesta annetut sitoumukset

1 000 EUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 Vuokravakuudet 286 368 306 Yrityskiinnitykset 10 375 10 375 10 375 Yrityskortit 43 82 69 Vuokratakaukset 7 203 196

Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa.





Lähipiiritapahtumat

Katsauskauden aikana lähipiirisuhteissa ja -tapahtumissa ei ole ollut merkittäviä muutoksia. Yhtiön hallitukselle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain vuositilinpäätöksen yhteydessä.

Helsingissä 12. päivänä elokuuta 2020

Siili Solutions Oyj:n hallitus

