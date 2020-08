August 12, 2020 02:00 ET

Heeros Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 (tilintarkastamaton)

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 12.8.2020 kello 9.00

Uusi organisoituminen tuottaa jo tulosta – kassavirta ja käyttökate ovat parantuneet tavoitteen mukaisesti

Tammi–kesäkuu 2020 yhteenveto:

Jatkuva liikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa ja kasvoi vertailukaudesta 4 % (Q1-kasvu 10 % ja Q2-kasvu -1 %)

Oikaistu käyttökate oli 773 tuhatta euroa, parannusta vertailukauteen 114 %

Oikaistu liikevoitto oli 153 tuhatta (-198 tuhatta) euroa, 3,5 (-4,7) % liikevaihdosta

Uudelleen organisoituminen ja tehokkuuden lisäys toteutettiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana

Uusi johtoryhmä on koossa alkaen 1.7.2020

Heeros Ostolaskut -ratkaisu pilottiasiakkailla käytössä Hollannissa ja Suomessa

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 päivitettiin katsauskauden jälkeen 11.8.2020. Heeros arvioi, että konsernin tilikauden 2020 liikevaihto on samalla tasolla tai suurempi kuin 2019 ja käyttökate paranee merkittävästi viime vuodesta

Heeros julkaisee jatkossa liiketoimintakatsauksen ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä, Q3-liiketoimintakatsaus julkaistaan 29.10.2020

Avainluvut

Tuhatta euroa H1/2020 H1/2019 Muutos % Vuosi 2019 Liikevaihto 4 335 4 238 2 % 8 605 Jatkuva liikevaihto 4 136 3 960 4 % 8 041 Käyttökate (EBITDA) 319 361 -11 % 913 Käyttökate, % liikevaihdosta 7,4 % 8,5 % 10,6 % Oikaistu käyttökate 1 773 361 114 % 913 Oik. käyttökate, % liikevaihdosta 17,8 % 8,5 % 10,6 % Liikevoitto (EBIT) -301 -198 -190 Liikevoitto, % liikevaihdosta -6,9 % -4,7 % -2,2 % Oikaistu liikevoitto 1 153 -198 -190 Oik. liikevoitto, % liikevaihdosta 3,5 % -4,7 % -2,2 % Tilikauden tulos -343 -249 -294 Tulos, % liikevaihdosta -7,9 % -5,9 % -3,4 % Oikaistu tilikauden tulos 1 111 -249 -294 Oikaistu tulos, % liikevaihdosta 2,6 % -5,9 % -3,4 % Osakekohtainen tulos, euroa (laimentamaton) -0,08 -0,06 -0,07 Osakekohtainen tulos, euroa (laimennettu) -0,07 -0,06 -0,07 Omavaraisuusaste, % 24,0 % 28,6 % -16,1 % 31,4 % Oman pääoman tuotto (ROE), % -20,1 % -13,4 % -15,5 % 1 Oikaistut luvut sisältävät 454 tuhannen euron oikaisun kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista





Toimitusjohtaja Mikko Pilkaman kommentit:

Minulla on nyt takanani tapahtumarikas, ennakoimaton, mutta mielenkiintoinen ensimmäinen puolivuotinen Heeroksen toimitusjohtajana. Olen erittäin tyytyväinen siihen muutokseen, jonka olemme saaneet Heeroksessa aikaiseksi. Organisaation muutos ja tehokkuuden lisäys toteutettiin suunnitellusti Q1:llä. Tavoitteenamme on tänä vuonna kassavirran ja tuloksen parantaminen ja tässä olemme hyvin aikataulussa.

Heeroksen uusi johtoryhmä on koossa alkaen 1.7.2020. Uusina täydennyksinä Heeroksella aloittivat Jarno Lehikoinen Talenomilta ja Henri Liuska Baswarelta. Meillä on koossa erilaisilla taustoilla hyvin yhteen pelaava tiimi, jolla tulemme jatkossa olemaan entistä asiakaskeskeisempi taloushallinnon SaaS-toimija.

Liiketoiminnallisesti kevät on Heeroksella ollut kaksijakoinen. Saimme vuoteen hyvän alun: Q1:llä Heeroksen jatkuvan liikevaihdon kasvu kiihtyi viime vuodesta 10 %:iin, mutta koronaviruspandemian vaikutuksesta jatkuva liikevaihto laski Q2:lla vertailuvuoteen nähden 1 %:lla. Tämä johtui ennen kaikkea nykyasiakkaiden transaktiovolyymista, eli osto- ja myyntilaskujen lukumäärän pienenemisestä.

Uudelleenjärjestelykuluilla oikaistu käyttökate kasvoi kuitenkin ensimmäisellä vuosipuoliskolla merkittävästi 773 tuhanteen euroon, ollen lähes samalla tasolla kuin koko viime vuonna yhteensä. Henkilöstökulut ovat pudonneet ennakoidusti tehostamistoimenpiteiden jälkeen. Uudelleenjärjestelyistä kirjasimme tuloslaskelmaan kertaluonteisia kuluja 454 tuhatta euroa.

Heeroksen operatiivinen kassavirta (oikaistu liiketoiminnan rahavirta) on tavoitellusti vahvistunut H1:llä. Kokonaisrahoitus on nyt hyvässä kunnossa ja valmiina tukemaan Heeroksen kasvua. Kassaposition varmistamiseksi nostimme vielä heinäkuussa 400 tuhannen euron korotuksen tililimiittiin.

Uskon, että me Heeroksessa olemme oikealla polulla liiketoiminnan kääntämiseksi kannattavaksi ja palaamaan kasvuyritykseksi. Tästä osoituksena on uusmyynnissä onnistuminen Q2:lla selkeästi paremmin kuin viime vuonna. Myös yhtiön avainhenkilöt osoittivat sitoutumistaan yhtiöön merkitsemällä heille suunnatun osakeannin täysimääräisesti kesäkuussa.

Koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutus Heeroksen liiketoimintaan:

Heeros on taloushallinnon ohjelmistotoimittaja ja toimii SaaS-liiketoimintamallilla. Suurin osa Heeroksen jatkuvasta liikevaihdosta perustuu kiinteään kuukausi- ja/tai kvartaalilaskutukseen. Koronaviruspandemialla oli kuitenkin suora vaikutus Heeroksen liikevaihtoon Q2:lla pudottaen osto- ja myyntilaskujen lukumäärää noin 12 %:lla Q1-tasosta. Tämän transaktioliikevaihdon osuus on noin 30 % Heeroksen liikevaihdosta.

Teimme johtona heti kriisin puhjettua parhaiden käytäntöjen mukaisen arvion, jonka perusteella Heeroksen liiketoimintaprosessit, käytännöt ja toiminnot varmistettiin tukemaan etätyötä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Näin ollen olimme yrityksenä hyvin valmistautuneita jo pandemian alussa.

Siirryimme maaliskuussa koko henkilöstön osalta etätyöhön, joka on sujunut hyvin. Heeroksen henkilöstön parissa ei ole havaittu tartuntoja ja tämän ansiosta olemme 1.6.2020 alkaen palanneet vaiheittain kohti normaaliarkea. Etätyöstä johtuen kiinteät kulut Heeroksella Q2:lla ovat olleet normaalia pienemmät, johtuen lähinnä matkustus-, markkinointi- ja muiden myynninedistämiskulujen alenemisesta. Etätyö on tuonut uusia käytäntöjä esimerkiksi asiakaskohtaamisiin, -koulutuksiin ja myyntiin, joista osa säilytetään pysyvinä toimintamalleina.

Johto on tehnyt aktiivisesti toimenpiteitä kassa- ja rahoitustilanteen turvaamiseksi. Oikaistu liiketoiminnan rahavirta oli H1:lla 625 tuhatta euroa. Tämän lisäksi olemme käyttäneet hyväksi tarjottuja maksujärjestelyjä mm. veroihin ja muihin lakisääteisiin maksuihin. Osana varautumista nostimme myös 13.7. tililimiittiä 400 tuhannella eurolla.

Koronaviruspandemian vaikutusta Heeroksen asiakaskuntaan on vielä mahdotonta arvioida tarkasti. Heeroksen liiketoiminnan jatkuvuuteen tai liiketoiminnan kehittämiseen sillä ei kuitenkaan ole arvioitu olevan oleellista vaikutusta.

Haluankin tässä yhteydessä kiittää Heeroksen henkilöstöä muutoskyvykkyydestä ja sitkeästä muutoksen läpiviennistä ennakoimattomassa koronatilanteessa kevään aikana.

Tilitoimistot kumppaneina:

Tilitoimistot ovat Heerokselle kumppaneita sekä tärkein kanava palvella loppuasiakkaita. Tämän takia Heerokselle on tärkeää, että palvelemamme tilitoimistot pärjäävät hyvin digitalisoituvassa markkinassa. Olemmekin kevään aikana lisänneet panostuksia tilitoimistojen liiketoiminnan tukemiseen ja tulemme lanseeraamaan ratkaisuja helpottamaan ja nopeuttamaan esimerkiksi uuden asiakkaan perustamista sekä tuomalla vaiheittain uutta käyttöliittymää Heeros-tuoteperheeseen.

Tuotteet ja edelläkävijyys:

2019 tilinpäätöksessäkin mainittu Heeros ostolaskut on kevään aikana tuotu markkinoille suunnitellusti sekä Suomessa että Hollannissa. Tämä toiminnallisuus on jo pilottikäytössä asiakkaillamme. Saamamme palautteen pohjalta tulemme tekemään yleisen lanseerauksen tämän vuoden aikana. Uusien kumppaniratkaisujen (Fuusor, Ontime) myynti on myös sujunut kiihtyvästi.

Yhtiön organisaatiorakenne

Heeroksen liiketoiminta on jaettu toimintoihin, jotka ovat Sales & Marketing, joka keskittyy uusasiakashankintaan, Customer Growth, joka keskittyy nykyasiakkaiden palvelemiseen, Products, joka varmistaa tarjooman edelläkävijyyden sekä R&D, joka vastaa tuotteiden kehittämisen tehokkuudesta sekä tuotannon häiriöttömyydestä. Näitä toimintoja tukee Admin-organisaatio, johon kuuluvat HR-, CTO- ja Finance-toiminnot.

Uusi organisaatio aloitti toimintansa 16.3.2020, ja kevään aikana olemmekin kehittäneet prosesseja ja toimintoja tullaksemme entistä asiakaskeskittyneemmäksi toimijaksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Taloudellinen ohjeistus 2020

Koronaviruksen synnyttämä epävarmuus talouden, yritysten ja sitä kautta taloushallinnon toimialan kehityksestä tekee vielä mahdottomaksi arvioida liiketoiminnan taloudellisia näkymiä tarkasti.

Muutamme kuitenkin vuoden alussa annetun taloudellisen ohjeistuksen.

Vanha ohjeistus:

Konsernin tilikauden 2020 liikevaihto ylittää vuoden 2019 liikevaihdon ja käyttökate paranee.

Uusi ohjeistus:

Konsernin tilikauden 2020 liikevaihto on samalla tasolla tai suurempi kuin 2019 ja käyttökate paranee merkittävästi viime vuodesta.

Taloudellinen tiedottaminen

Heeros muuttaa tulosjulkaisujen käytäntöjä ja aloittaa liiketoimintakatsaukset vuosineljänneksittäin. Heeros tulee jatkossa julkaisemaan kaksi liiketoimintakatsausta vuodessa normaalin puolivuosiraportoinnin lisäksi. Q3/2020-liiketoimintakatsaus tullaan julkaisemaan 29.10.2020.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

COVID-19-pandemian mahdollisia vaikutuksia Heeroksen asiakaskuntaan on vielä mahdotonta arvioida tarkasti. Heeroksen liiketoimintaan vaikutuksen tulevat lähinnä transaktiovolyymien pienenemisenä sekä mahdollisten loppuasiakkaiden konkurssien kautta. Koronaviruspandemia voi lisätä myös riskiä myyntisaamisten arvonalentumista tai luottotappioista, ja tätä kautta vaikuttaa Heeroksen liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Heeroksella on mahdollistettu turvallinen toimistolla työskentelyn ja etätyön yhdistäminen. Jos COVID-19-pandemia lähtisi kuitenkin leviämään Heeroksen henkilöstön keskuudessa, tällä voisi olla vaikutusta kehitysprojektien läpivientiin ja asiakaspalveluun.

Taloushallinnon ohjelmistomarkkina on kasvava, mutta digitalisaation kautta myös Suomeen voi tulla uusia vain tiettyihin toiminnallisuuksiin fokusoituneita kilpailijoita, jotka voivat mahdollisesti heikentää Heeroksen kilpailukykyä tavoiteasiakaskunnassamme. Lisäksi Heerokselle riski on myös tilitoimistoalan konsolidoituminen. Heeros voi täten menettää asiakkaita, mikäli konsolidoiva tilitoimistoketju ei käytä Heeroksen tuotteita tai palveluita.

Heeros käyttää liiketoiminnan operatiivisessa pyörittämisessä ja myös kehittämisessä yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi palveluntarjoajia, alihankkijoita, verkkolaskuoperaattoria sekä maksujen- ja laskujenvälittäjiä. Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden mahdollisista virheistä tai muista toimista saattaa siten aiheutua vaikutuksia Heeroksen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai maineeseen.

Heeros on panostanut turvallisiin IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin, mutta näihin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset, palvelunestohyökkäykset, tietomurrot tai muut tietoturvaloukkaukset ja tietovuodot voivat vahingoittaa Heeroksen liiketoimintaa aiheuttaen haittoja asiakkaillemme.

Heerokselle on tärkeää saada rekrytoitua ja pidettyä osaavat työntekijät. Heeroksen pitää jatkossakin panostaa rekrytointien onnistumiseen, aktiiviseen henkilöstön kehittämiseen pitääkseen palveluksessaan pätevän toimialaa ymmärtävän henkilöstön.

Kannattavuus ja tuloksen kehittyminen

Käyttökate (EBITDA) oli tammi-kesäkuussa 319 (361) tuhatta euroa, ollen 7,4 (8,5) % liikevaihdosta. Oikaistu käyttökate (oik. EBITDA) tammi-kesäkuussa oli 773 (361) tuhatta euroa, 17,8 (8,5) % liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) oli -301 (-198) tuhatta euroa, eli -6,9 (-4,7) % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (oik. EBIT) oli 153 (-198) tuhatta euroa, eli 3,5 (-4,7) % liikevaihdosta.

Ensimmäiselle vuosipuoliskolle kohdistuu 454 tuhannen euron kertaluonteiset uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 6 696 (6 098) tuhatta euroa.

Heeroksen tärkein kehitysinvestointi H1/2020 aikana on Heeros Ostolaskut (projekti Windmill). Heeroksella arvioimme uusien kehittämismenojen aktivointeja tarkemmin kuin aikaisemmin. H1/2020 tämä näkyy poistoja pienempinä aktivointeina. Poistot ja arvonalentumiset katsauskaudella olivat 620 (559) tuhatta euroa ja investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 511 (666) tuhatta euroa.

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 24,0 (28,6) % ja korollista velkaa oli 2 120 (2 143) tuhatta euroa.

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämätön 600 tuhannen euron suuruinen tililimiitti. Tämän lisäksi osana koronapandemiaan varautumista Heeros on neuvotellut tililimiitin 400 tuhannen euron noston yhteensä 1 miljoonaan euroon.

Konsernin kassavarat 30.6.2020 olivat 1 417 tuhatta euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Heeros korotti tililimiittiä 400 tuhannella eurolla 13.7.2020. Yhteensä tililimiitti on nyt 1,0 miljoona euroa.

Strategiatyö ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Heeros on aloittanut strategiatyön, joka saatetaan päätökseen 2020 aikana.

Tulemme palaamaan tähän uuteen strategiaan ja taloudellisiin tavoitteisiin arviolta Q3-liiketoimintakatsauksen yhteydessä.

Heeros Oyj

Hallitus

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Heeros perustettiin vuonna 2000 ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.

