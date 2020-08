NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 12.08.2020 KELLO 09:00

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen validoinnin yhteydessä heinäkuussa 2020 yhtiö havaitsi tuotantotilausten kirjausta koskevan järjestelmävirheen. Virheelliset kirjaukset kohdistuvat ajalle 1.4.2019 – 30.4.2020. Korjaus aiheuttaa yhteensä noin 330 tuhannen euron alaskirjaukset; 185 tuhatta euroa kirjataan edellisten tilikausien voittovarojen oikaisuksi ja 145 tuhatta euroa kesäkuun 2020 tulokseen. Alaskirjaus ei vaikuta kassavirtaan.

Nordic ID panostaa jatkuvasti toiminnan ja prosessien kehittämiseen. Vuonna 2019 toiminnanohjausjärjestelmä päivitettiin, ja uusi järjestelmä otettiin käyttöön 1.4.2019. Tuotantotilauksia käytetään toiminnanohjausjärjestelmässä mm. kustannusten rekisteröintiin ja kohdistamiseen.

Järjestelmävirhe on nyt korjattu, ja virheellinen tuotekustannusraportointi on estetty.

