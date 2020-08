PLC UUTECHNIC GROUP OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.8.2020 klo 12:15

UTG MIXING GROUPILLE MERKITTÄVÄ TILAUS

UTG Mixing Groupiin kuuluva Stelzer Rührtechnik Int. GmbH on saanut merkittävän tilauksen Kiinasta. Tilaus käsittää 6 kappaletta reaktorisekoittimia polymeerituotantoprosessiin.

Tilauksen kokonaisarvo on yli 0,6 miljoonaa euroa. Tilaus on kirjattu vuoden 2020 kolmannelle vuosineljännekselle ja toimitukset ajoittuvat vuoden 2020 viimeiselle neljännekselle.

”Tämä on erittäin tärkeä päänavaus uudelle potentiaaliselle asiakkuussuhteelle. Tilaus on tulosta johdonmukaisesta panostuksestamme Kiinan vientiin ja osoitus vahvasta kilpailukyvystämme polymeeriteollisuuden vaativissa kohteissa. Kovassa kansainvälisessä kilpailussa aikaisemmilla menestyksekkäillä referensseillä oli tärkeä merkitys rakennettaessa luottamusta tähän uuteen asiakkaaseen. Tilaus vahvistaa entisestään kohtuullista tilauskantaamme ja parantaa asemaamme COVID19:n mahdollisesti aiheuttamia haasteita vastaan”, toteaa operatiivinen johtaja Jussi Vaarno.

Uudessakaupungissa 12.8.2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus.

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.