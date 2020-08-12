伊利诺伊州威尔梅特, Aug. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monopar Therapeutics Inc.（Nasdaq: MNPR）今天宣布了一种检测方法的开发计划，这种方法有可能按发展为重度呼吸系统衰竭的可能性来对新冠肺炎患者进行分流。这项检测将使用Monopar拥有专利的单克隆抗体ATN-658来探测新冠肺炎患者血浆中的可溶性尿激酶型纤溶酶原激活物受体 (suPAR)。这项针对新冠肺炎患者的suPAR检测如果成功，将能够识别出重度呼吸系统衰竭的高危患者，以便提早进行治疗干预，或者基于患者的疾病特征对其进行分期，以给予相应的最佳治疗。



一种使用ATN-658进行血液suPAR测量的酶联免疫吸附检测 (ELISA) 原型现已开发完成，Monopar目前正在与多方进行讨论，以便对ELISA或其他使用ATN-658的suPAR检测方法做进一步开发或实现商业化。其目标是对基于suPAR的检测进行新冠肺炎患者中的临床验证。

将suPAR用于新冠肺炎患者分流得到了越来越多近期研究的支持。Rovina等人2020年的文章表明，入院时suPAR水平较高的患者发展为重度呼吸系统衰竭的可能性要高出17倍 (p= 0.000000012) 。Arnold等人2020年的文章表明， 在所有接受考查的生物标志物中，suPAR在预测结局方面（如转入重症监护室和死亡）表现最佳；Eugen-Olsen等人2020年的文章表明，新冠肺炎患者suPAR水平较低预示轻症结局。

“suPAR正在成为一种重要的生物标志物，能够预测新冠肺炎、某些肺炎和败血症等以急性和重度全身炎症反应为特征的多种疾病的结局。” Monopar首席科学官Andrew Mazar博士表示。“这种suPAR检测可能有助于及早识别病情会迅速恶化的患者，从而大大改善对新冠肺炎患者的治疗。”

suPAR是细胞表面被称为尿激酶型纤溶酶原激活物受体 (uPAR) 的表面锚定蛋白切割、血液循环形式。Monopar最近与NorthStar Medical Radioisotopes LLC建立合作，以与ELISA原型中用于检测suPAR的相同抗体支架为基础，开发精密放射科免疫疗法 （RIT）。

NorthStar合作的目的是开发一种uPAR靶向的RIT（uPRIT），以选择性靶向和消除异常激活（“流氓”）免疫细胞，这些细胞正是导致新冠肺炎患者细胞因子风暴以及随后的重度呼吸系统衰竭和死亡的原因。这些流氓免疫细胞看起来会制造uPAR，然后以suPAR的形式脱落到血液中。幸运的是，uPAR是一种在正常健康组织上极其少见甚至根本不存在的蛋白质，因此我们有可能使用uPRIT在保留健康细胞的同时选择性地杀死流氓免疫细胞，从而迅速结束细胞因子风暴。

“如果成功，suPAR测试可以作为Monopar uPRIT的伴随诊断。具体而言，这项测试可以确定出最适合接受潜在uPRIT治疗的患者。” Monopar首席执行官Chandler Robinson说。

关于Monopar Therapeutics Inc.

Monopar Therapeutics是一家临床阶段生物制药公司，主要专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专有疗法。Monopar处于不同研发阶段的产品包括：用于预防口咽癌症患者因化疗引起严重口腔黏膜炎的Validive®；用于治疗晚期软组织肉瘤的camsirubicin；以及用在晚期癌症和重症新冠肺炎的后期临床前抗体MNPR-101。如需获取更多信息，请访问： www.monopartx.com 。

前瞻性声明

本新闻稿所载关于非历史事实事项的声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所述的“前瞻性声明”。“可能”、“将会”、“能够”、“将要”、“应该”、“预料”、“计划”、“预期”、“意在”、“相信”、“估计”、“预示”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”和类似表达旨在标示前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含这些标示词。这些前瞻性声明的示例包括关于以下内容的陈述：Monopar是否有能力开发出按发展为重度呼吸系统衰竭的可能性来分流新冠肺炎患者的检测；ATN-658是否能够检测出新冠肺炎患者血浆中的可溶性尿激酶型纤溶酶原激活物受体（suPAR）；suPAR检测是否能够实现会迅速恶化的新冠肺炎的及早识别，从而显著改善对新冠肺炎患者的治疗；对呼吸系统衰竭的这种高风险的识别是否可能有助于更早地采取治疗干预，或者基于疾病特征实现对患者的分期，以相应给予最佳治疗；Monopar与各方就进一步开发ELISA或其他基于suPAR的新冠肺炎患者检测进行的讨论（如有）是否成功；Monopar或未来合作伙伴是否有能力在新冠肺炎患者中临床验证基于suPAR的检测；Monopar是否有能力重复得出suPAR的早期第三方研究结果；suPAR作为一种新型生物标记物是否能够预测疾病结局；Monopar与NorthStar开展的合作是否将成功取得用于新冠肺炎治疗的uPRIT；uPRIT是否可以通过选择性地杀死流氓免疫细胞，同时不危及健康细胞，从而迅速结束细胞因子风暴；suPAR测试是否可以作为Monopar uPRIT的伴随诊断。前瞻性声明所涉及的风险和不确定因素包括但不限于：到目前为止缺乏任何关于ATN-658和MNPR-101的临床工作；完成临床前和临床开发以及（开发成功后）suPAR测试和/或uPRIT的商业化推广需要的额外资本；uPRIT无法杀死异常激活且产生细胞因子的免疫细胞；uPRIT无法使用uPAR进入这些细胞并输送细胞毒性的有效载荷杀死这些细胞并同时保留正常组织；不能确保所选放射性同位素可以批量生产并扩大规模以满足潜在需求；suPAR无法以足够的精准度、敏感度和/或准确性检测suPAR；治疗和/或检测方法一旦可供商业化生产时需求水平的不确定性；以及关于研究、开发、监管批准和治疗方法和诊断方法商业化等各种重大的综合风险和不确定性。实际结果可能与此类前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异。在Monopar向证券交易委员会提交的文件中，针对各种风险提供了更全面的描述。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅适用于截至声明发布之日的情形。Monopar没有义务更新此类声明以反映声明作出后发生的事件或存在的情况。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表Monopar截至本文日期的观点，不应作为其后任何日期的观点依据。

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