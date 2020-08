SÃO PAULO, Brazil, Aug. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- As empresas no Brasil estão adotando o sistema ERP inteligente SAP S/4HANA movendo as cargas de trabalho SAP para a nuvem usando ferramentas de automação para fazer o trabalho pesado, de acordo com um novo relatório publicado hoje pela Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria.



O relatório ISG Provider Lens™ SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners 2020 para o Brasil avalia provedores de serviços SAP que oferecem ferramentas que ajudam as empresas a converter dados e código de sistemas ERP legados para S/4HANA. Essas ferramentas de inspeção de código aceleram a conversão e substituição de código customizado.

A maioria das grandes empresas no Brasil está adotando uma abordagem brownfield e usando ferramentas de automação para converter código legado customizado e sistemas ERP para S/4HANA, diz o relatório. Em alguns casos, eles desacoplam as customizações legadas do núcleo do ERP ao implantar automação com inteligência artificial e recursos de DevOps.

As empresas que usam um provedor de serviços para transformar seu ERP em S/4HANA devem avaliar as ferramentas de conversão e aceleradores oferecidos, disse Jan Erik Aase, diretor e líder global da ISG Provider Lens Research. “Alguns provedores desenvolveram modelos de configuração específicos do setor e ferramentas de conversão que melhoram sua capacidade de concluir o projeto”, acrescentou. “A capacidade de desacoplar código customizado e convertê-lo em aplicativos independentes é altamente recomendada.”

No mercado intermediário brasileiro, as ferramentas e frameworks de automação estão permitindo projetos de transformação rápida, acrescenta o relatório. Os provedores de serviços no país desenvolveram a expertise para entregar S/4HANA a preços competitivos, ajudando clientes de médio porte a migrar de outras plataformas para SAP.

A pandemia COVID-19 não interrompeu os projetos de transformação já iniciados, acrescenta o relatório. Em muitos casos, os consultores dos prestadores de serviços puderam continuar trabalhando em casa. As ferramentas disponíveis permitem a migração de dados e testes automatizados remotamente, enquanto os usuários remotos podem testar a solução na nuvem.

O relatório também identifica que a automação está sendo amplamente utilizada no mercado de manutenção e sustentação SAP. Embora a automação não tenha substituído a codificação humana, ela está sendo usada para tarefas repetitivas, incluindo classificação de incidentes, documentação, análise de incidentes, alertas e previsão de incidentes.

Ao automatizar as tarefas de suporte, os provedores de serviços podem se concentrar na qualidade do código e melhoria do sistema, acrescenta o relatório.

No espaço de serviços de plataforma gerenciada, os provedores de serviços estão focados em mover SAP S/4HANA para a nuvem, diz o relatório. Alguns parceiros de serviços SAP resistiram ao impulso da nuvem da SAP e dos provedores de nuvem pública, porque não enxergam um benefício claro para eles, considerando o custo de certificar suas equipes para serviços relacionados à nuvem.

O relatório observa que a receita da SAP em serviços em nuvem na região das Américas está compensando um declínio na receita de licenciamento de software devido à pandemia COVID-19.

O relatório ISG Provider Lens™ SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners 2020 para o Brasil avalia a capacidade de 29 provedores de serviços em cinco quadrantes: SAP S/4 HANA System Transformation – Large Accounts, SAP S/4 HANA System Transformation – Midmarket, Managed Application Services for SAP ERP, Managed Platform Services for SAP HANA, e SAP Cloud Platform and SAP Leonardo Services.

O relatório identifica a IBM como líder em quatro quadrantes e a Accenture, Atos, DXC Technology e Tech Mahindra como líderes em três. Cast group, essence IT, FH Consultoria (NTT DATA), Infosys, T-Systems e Wipro são nomeadas líder em dois quadrantes, e a Megawork, Seidor, SPRO e TIVIT são consideradas líder em um. As Rising Stars (estrelas em ascensão) são BCI Consulting, essence IT, FH Consultoria, Megawork, Infosys e Wipro.

Uma versão customizada do relatório é disponibilizada pela FH Consultoria e pela T-Systems .

O relatório ISG Provider Lens™ SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners 2020 para o Brasil está disponível para os assinantes ou para compra nessa webpage.

Sobre a ISG Provider Lens™ Research

A série ISG Provider Lens™ Quadrant research é a única avaliação de fornecedores desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de outsourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes empresariais da ISG. A pesquisa cobre atualmente provedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa e América Latina, bem como nos EUA, Alemanha, Reino Unido, França, países nórdicos, Brasil e Austrália/Nova Zelândia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre as pesquisas ISG Provider Lens™, visite esta webpage.

A série é um complemento aos relatórios ISG Provider Lens Archetype, que oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

A partir deste ano, cada estudo ISG Provider Lens™ incluirá um Resumo Global para ajudar os assinantes corporativos a entender melhor os recursos de provedores em todos os mercados geográficos cobertos por esses estudos. Todos os relatórios da ISG Provider Lens™ agora também incluirão um recurso de contexto empresarial para ajudar os executivos a identificar rapidamente os principais insights relacionados às suas funções e responsabilidades.

Sobre a ISG

A ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG está comprometida em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de operadora de rede; estratégia e desenho de operações; mudar a gestão; inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, a ISG emprega mais de 1.300 profissionais prontos para o digital, operando em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria e classe mundial de pesquisa e recursos analíticos com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite www.isg-one.com.