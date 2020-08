Opensignal, entreprise britannique indépendante spécialisée dans l’analyse des réseaux mobiles, a enregistré les vitesses de téléchargement offertes au Canada et, une fois de plus, TELUS est en tête, ajoutant à sa collection six autres prix qui confirment la qualité inégalée de son réseau à l’échelle nationale



En mai, la vitesse moyenne de téléchargement 4G du Canada était de 59,6 Mbps, égalant les réseaux sud-coréens à 59,0 Mbps. Maintenant, TELUS est en tête de l'expérience de vitesse de téléchargement au Canada avec une vitesse de 72,7 Mbps.

TORONTO, 12 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd’hui avoir terminé au premier rang au pays dans les catégories Download Speed Experience (vitesse de téléchargement), Upload Speed Experience (vitesse de téléversement), Video Experience (vidéo) et Voice App Experience (expérience offerte pour les applications de transmission de la voix), et être arrivée ex æquo au premier rang dans la catégorie Games Experience (jeux) et 4G Coverage Experience (couverture 4G) dans le rapport sur les réseaux mobiles au pays intitulé Canada: Mobile Network Experience Report 1 produit par l’entreprise britannique Opensignal. Les vitesses de téléchargement moyennes du réseau 4G au Canada enregistrées par Opensignal en mai 2020 sont similaires à celles des réseaux en Corée du Sud (59,6 Mbit/s pour le Canada et 59,0 Mbit/s pour la Corée du Sud), ce qui démontre la force des réseaux mobiles canadiens de premier plan à l’échelle mondiale. TELUS est bien installée en tête sur le plan de la vitesse de téléchargement, à 72,7 Mbit/s, une vitesse de 5,2 Mbit/s plus rapide que celle de son plus proche rival.

« Le fait de recevoir cette marque de reconnaissance internationale d’une année à l’autre de la part de l’entreprise britannique Opensignal confirme de nouveau la position de TELUS comme fournisseur d’une expérience réseau inégalée au Canada et ailleurs dans le monde, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Alors que nous continuons d’adapter nos activités dans le contexte de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19 et que nous pouvons envisager une reprise des activités, les Canadiens peuvent toujours se fier à nos infrastructures pour rester connectés aux gens, aux informations et aux ressources qui comptent le plus pour eux. Cette marque de reconnaissance soulignant la fiabilité, la qualité et la rapidité de notre réseau en dit long. C’est pourquoi je suis extrêmement reconnaissant envers les membres de l’équipe TELUS, dont les compétences, l’ingéniosité et la passion se traduisent par une expérience client exceptionnelle qui apportent des résultats positifs sur le plan social, éducatif et économique pour notre pays et nos concitoyens. »

Opensignal a également constaté ce qui suit :

À l’échelle des provinces, TELUS arrive en tête en ce qui concerne la vitesse de téléchargement et l’expérience offerte pour les applications de transmission de la voix par rapport aux grands fournisseurs canadiens dans le rapport de juillet 2020 d’Opensignal sur les réseaux mobiles dans les provinces canadiennes, rapport qui est intitulé Canada, Provinces, Mobile Network Experience 2 .

. Dans l’Ouest, TELUS est au premier rang pour l’expérience en matière de vidéo, de vitesses de téléchargement et de téléversement, de jeu et de service pour les applications de transmission de la voix, ainsi que sur le plan de la disponibilité de la 4G.

Dans chaque rapport d’Opensignal depuis janvier 2017, c’est à TELUS que revient le prix dans la catégorie Download Speed Experience (vitesse de téléchargement).

Dans l’analyse d’Opensignal au niveau des villes, TELUS a remporté ou partagé 10 des 11 prix pour l’expérience de jeux vidéo.

Les réseaux mobiles et filaires de TELUS continuent de servir les Canadiens de façon remarquable pendant la pandémie de COVID-19. Leur utilisation a grimpé en flèche, car les gens à la maison comptent sur la connexion à ces réseaux pour travailler, étudier et demander de l’aide gouvernementale en ligne, et pour rester en contact avec leurs amis et leur famille. Nous continuons de renforcer nos capacités à maintenir la performance et la résilience des réseaux à un niveau conforme aux normes de TELUS.

La marque de reconnaissance d’Opensignal vient s’ajouter aux nombreuses récompenses que TELUS a reçues à maintes reprises au fil des années pour ses réseaux mobiles de pointe. Cette année seulement, les honneurs d’autres experts indépendants du secteur, dont J.D. Power des États-Unis, Ookla de Seattle, Tutela de Victoria et PCMag de New York, sont venus améliorer le bilan de TELUS en matière d’excellence du réseau. Il convient de souligner que ces prix concernent nos réseaux nationaux, tant en milieu urbain qu’en milieu rural.

Depuis 2000, TELUS a investi près de 200 milliards de dollars dans ses infrastructures réseau, ses licences de spectre et ses activités afin d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de son réseau de calibre mondial et de connecter ses clients d’un océan à l’autre. Elle s’est par ailleurs engagée à investir, au cours des trois prochaines années, 40 milliards de dollars de plus dans les composants technologiques essentiels au déploiement des réseaux 5G, qui stimuleront l’innovation et le développement du numérique dans tous les pans de l’économie à l’ère de l’hyperconnectivité.

