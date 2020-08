August 12, 2020 09:11 ET

OTTAWA, 12 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA a annoncé aujourd’hui qu’elle allait de l’avant avec l’augmentation de ses redevances, conformément à sa proposition de redevances révisées et au préavis diffusé le 20 mai 2020.



La Société a besoin de cette augmentation pour atteindre un niveau minimal de recettes au cours de son exercice 2020-2021. Il lui sera ainsi plus facile de faire des emprunts supplémentaires pour obtenir les liquidités nécessaires pour traverser la pandémie de COVID-19.

En moyenne, l’augmentation des redevances représente une hausse de 29,5 % de l’ensemble des tarifs. Elle entrera en vigueur le 1er septembre 2020, à moins d’avis contraire. L’annonce prévoit des mécanismes de report de paiement visant à atténuer les répercussions de cette hausse sur les flux de trésorerie des clients.

Avant de diffuser son préavis connexe, en mai 2020, et de poursuivre la période de consultations, la Société a envisagé toutes les options possibles, y compris l’aide du gouvernement fédéral, pour éviter d’avoir à augmenter ses redevances. Malgré tous ces efforts, la Société n’a trouvé aucune autre solution et se voit obligée de faire cette annonce, après avoir soigneusement examiné les commentaires reçus durant la période de consultations.

