August 12, 2020 10:00 ET

August 12, 2020 10:00 ET

Enedo Oyj Pörssitiedote 12.8.2020 klo 17:00





Enedo on sopinut uudesta stand-still jaksosta päärahoittajapankin ja Jussi Capitalin kanssa





Yhtiö kertoi tilikauden 2019 tilinpäätöstiedotteessa ja vuosikertomuksessa suunnittelevansa velkarahoituksen yhtenäistämistä kesään 2020 mennessä. Järjestelyn tavoitteena on luoda riittävät resurssit strategian toteuttamiseen ja tehostaa pääomien käyttöä.

Osana suunniteltua rahoitusjärjestelyä, yhtiö on tänään sopinut emoyhtiön lainoja koskevasta ns. stand-still kauden jatkosta 30.6.2021 asti päärahoittajapankin ja Jussi Capitalin kanssa. Aikaisempi stand-still sopimuskausi päättyi 30.6.2020.

ENEDO OYJ

Vesa Leino

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet



Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power supplies ja Power Systems. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 43,3 milj. euroa. Enedossa työskentelee 394 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com