MONTRÉAL, 12 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIOS EXPLORATION INC. annonce les résultats du traitement des données d’un levé de polarisation provoquée complété sur un réseau de 3.2 km de long par 700 m-1.1 km de large (avec des lignes espacées aux 200 m) pour mieux définir les forages de Wi-Target sur le projet d’or K2 situé dans la région du lac Elmer, en territoire Baie James Eeyou Istchee au Québec.



Le conducteur Wi-Target de 3.6 km de long par 150-300 m de large est composé d’une série de conducteurs définis par géophysique aéroportée n’affleurant pas et orientés ouest-sud-ouest dans des volcanites felsiques en marge ouest du pluton de Kali.

Cinq (5) principaux secteurs d’anomalies furent identifiés en bordure d’un corridor altéré et cisaillé faiblement résistif de 3 kilomètres de long par 50-250 m de large. Elles montrent généralement une faible chargeabilité, sauf la PP-2 plus conductrice.

L’anomalie PP-1 de 600 m - 800 m de long est directement adjacente aux drumlins allongés est-nord-est caractérisés par (1) des anomalies d’or dans les sols (de 10 à 283 parties par milliard en or) et, (2) des blocs erratiques de dacite séricitisée (avec 1-2% pyrite-pyrrhotite (chalcopyrite) et filonnets de quartz) titrant jusqu’à 6.72 g/t en or, 2%Cu, 29 g/t en argent. Des roches ainsi altérées vont effectivement montrer une faible chargeabilité.

Vers 1 km plus à l’est, une autre faible anomalie (PP-5) de 600 m de long correspond à un conducteur VTEM profond (à l’intérieur du corridor faiblement résistif) situé juste au nord d’une apophyse de tonalite rentrant vers l’ouest dans les volcanites.

Une anomalie subparallèle (PP-2) de chargeabilité de 400 m de long fut aussi identifiée à environ 1 km à l’ouest de l’indice d’or Cinnamon (cisaillement est-ouest dans la tonalite avec 1-2% pyrite donnant 10 g/t en or et 1.81 g/t Au). Cette anomalie est située au sud du corridor faiblement résistif dans des volcanites au contact de l’apophyse tonalitique.

Ce levé PP de configuration pôle-dipôle sur 15.35 km de lignes vise la cible Wi-Target définie par des conducteurs aéroportés de polarisation provoquée induite, électromagnétiques (INPUT) et dans le domaine du temps (VTEM). Dios avait l’approbation du gouvernement de la Nation Cree pour ces travaux. Ce levé a permis un ciblage plus précis des forages prévus à l’automne. Les demandes de permis sont en cours pour ces forages et ceux sur Attila environ 7 km vers l’est.

Ce communiqué fut par révisé H. Desbiens Geo M.Sc., personne qualifiée (43-101).