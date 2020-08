SAN ANTONIO, Texas (USA), Aug. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace TechnologyTM (NASDAQ: RXT) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen das Humber College Institute of Technology & Advanced Learning bei seiner strategischen Umstellung auf eine digitale Infrastruktur während der COVID-19-Pandemie unterstützt. Die Institution bemüht derzeit, ihren Studierenden die bestmögliche Zukunft zu ermöglichen.

Die COVID-19-Pandemie hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das Hochschulstudium und die Ausgangsbeschränkungen haben Institutionen gezwungen, ihre aktuelen und zukünftigen Lernumgebungen überdenken. Um seine Studierenden und Mitarbeiter beim Übergang zum Fernstudium zu unterstützen, beauftragte das Humber College Onica, ein Unternehmen von Rackspace Technology, mit der schnellen und vereinfachten Bereitstellung akademischer Anwendungen, auf die Studierende überall und von jedem Gerät aus zugreifen können.

„Wir sind wirklich froh, dass wir diese Partnerschaft mit Onica eingegangen sind“, so Ryan Burton, Director, Digital Solutions, am Humber College Institute of Technology & Advanced Learning. „Das Team war nicht nur in der Lage, eine Lösung zu entwickeln, die den Anforderungen des Humber College in Bezug auf Zugänglichkeit, Skalierbarkeit und Leistung entspricht, sondern konnte diese Aufgabe mit AppStream mit einer beispiellosen Geschwindigkeit erledigen. Die Bemühungen und die Unterstützung von Onica haben uns geholfen, unseren Studierenden in diesen herausfordernden Zeiten mit minimalen Störungen akademische Stabilität zu bieten.“

Dank der Partnerschaft können über 30.000 Vollzeitstudierende des Humber College aus der Ferne auf Kursinhalte, Vorlesungen und Ressourcen zugreifen, um ihr Studium fortzusetzen. Ihre Anstrengungen haben es dem Humber College auch ermöglicht, ein „Bring Your Own Device“-Modell bereitzustellen, mit dem ein sicherer Zugang durch Studierende gewährleistet wird. Mit dieser Lösung ist das Humber College nicht mehr auf die manuelle Bereitstellung und Wartung einer festgelegten Anzahl von Desktopsystemen beschränkt, wodurch möglicherweise die komplexe und zeitintensive Anforderung zum Sichern von Desktop-Computern entfällt und stattdessen künftig Campusgelder wieder für andere Zwecke bereitgestellt werden können.

„Die Studierenden des Humber College werden enorm vonm cloudbasierter Unterricht und den Möglichkeiten des Distanzlernens profitieren“, so Tolga Tarhan, CTO von Rackspace Technology. „Die Zukunft unserer Welt hängt von der Ausbildung der nächsten Generation ab, aber eine gute Ausbildung ist ohne Zugang nicht möglich. Wir sind stolz darauf, mit akademischen Institutionen zusammenzuarbeiten, die dazu beitragen, die Zukunft des Lernens in flexiblen Umgebungen für Distanzlernen einzuleiten.“

Onica entwarf, testete und implementierte eine einsatzfähige Amazon AppStream 2.0-Umgebung für das Humber College, die in das Rechenzentrum in den Räumen der Hochschule integriert ist, um die Bereitstellung akademischer Anwendungen zu vereinfachen. Die Lösung verwendet einen Amazon FSx for Windows File Server für die Windows-Dateifreigabe und einen Amazon Simple Storage Service für weitere Speichermöglichkeiten. AWS Identity and Access Management (IAM) stellt die Benutzer- und Rollenauthentifizierung, -autorisierung und -verwaltung bereit. Das lokale virtuelle private Netzwerk des Humber College endet im AWS Transit Gateway. Eine AWS Lambda-Funktion schaltet die AppStream 2.0-Flotten zwischen Tag- und Nachtmodus um und reduziert so die Kosten während der Zeiten geringer Nutzung.

Rackspace und das Humber College haben die Ausfallzeiten während des Projekts minimiert, indem sie interne Prozesse schnell verfolgten, um wochenlange Verzögerungen zu vermeiden. So konnte die erste Umgebung in nur 10 Werktagen bereitgestellt werden. Das Projekt soll im Sommer 2020 abgeschlossen sein. Mindestens 80 % der Anwendungen des Humber College sind über Amazon AppStream 2.0 aus der Ferne verfügbar.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen Ihnen, Ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.