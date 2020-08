SAN ANTONIO, 12 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology™ (NASDAQ : RXT) a annoncé aujourd'hui son soutien au Humber College Institute of Technology & Advanced Learning dans son passage stratégique à l'infrastructure numérique pendant la pandémie de COVID-19 alors que l'institution cherche à offrir le meilleur avenir possible à ses étudiants.

La pandémie de COVID-19 a eu de profondes répercussions sur l'enseignement secondaire et les restrictions de confinement ont obligé les établissements à revoir leurs environnements d'apprentissage actuels et à venir. Pour soutenir ses étudiants et son personnel dans la transition vers l'enseignement à distance, Humber a recruté Onica, une société de Rackspace Technology, pour un déploiement simplifié et accéléré d'applications universitaires qui permettent aux étudiants d'y accéder n'importe où et depuis n'importe quel appareil.

« Nous sommes vraiment heureux d'avoir fait d'Onica notre partenaire », a déclaré Ryan Burton, directeur des solutions numériques au Humber College Institute of Technology & Advanced Learning. « L'équipe a non seulement été en mesure de produire une solution adaptée aux exigences d'accessibilité, d'évolutivité et de performance de Humber, mais elle a également pu accomplir la tâche à une vitesse sans précédent en utilisant AppStream. Les efforts et le soutien d'Onica nous ont aidés à apporter une stabilité académique à nos étudiants en ces temps difficiles, avec un minimum de perturbations. »

Grâce à ce partenariat, plus de 30 000 étudiants de Humber à temps plein peuvent accéder aux contrôles continus, aux cours et aux ressources à distance pour poursuivre leurs études. Cet effort a également permis à Humber de mettre en place un modèle sécurisé d'accessibilité « Bring Your Own Device » (apportez votre propre périphérique) pour les étudiants. Avec cette solution, Humber ne se limite plus à la fourniture et à la maintenance manuelles d'un ensemble de systèmes de bureau, ce qui peut supprimer l'exigence complexe et chronophage de sécuriser les ordinateurs de bureau, pour au contraire récupérer les fonds du campus afin de les employer à d'autres fins à l'avenir.

« Les étudiants du Humber College bénéficieront pleinement de l'éducation sur le cloud et des opportunités offertes par l'apprentissage à distance », a déclaré Tolga Tarhan, directeur technologique de Rackspace Technology. « L'avenir de notre monde dépend de l'éducation de la prochaine génération, mais une éducation suffisante est impossible sans accès. Nous sommes fiers de travailler avec des institutions universitaires qui contribuent à mener l'avenir de l'apprentissage à travers des environnements distants flexibles. »

Onica a conçu, testé et mis en œuvre un environnement Amazon AppStream 2.0 de qualité production pour Humber, intégré à son centre de données sur site pour simplifier le déploiement des applications universitaires. La solution utilise un Amazon FSx pour Windows File Server pour le partage de fichiers Windows et Amazon Simple Storage Service pour les autres stockages. AWS Identity and Access Management (IAM) fournit l'authentification des utilisateurs et des rôles, l'autorisation et la gestion. Le réseau privé virtuel sur site du Humber College est raccordé à la passerelle de Transit AWS. Une fonction AWS Lambda commute les flottes AppStream 2.0 entre les modes jour et nuit, réduisant ainsi les coûts pendant les heures de faible utilisation.

Rackspace et Humber ont minimisé les temps d'interruption au cours du projet en accélérant les processus internes afin d'éliminer les semaines de retard, rendant l'environnement initial plus rapide en seulement 10 jours ouvrés. Le projet devrait s'achever pendant l'été 2020, avec au moins 80% des applications de Humber disponibles à distance via Amazon AppStream 2.0.

