August 12, 2020 12:27 ET

SAN ANTONIO, Aug. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace TechnologyTM (NASDAQ: RXT) hari ini mengumumkan sokongannya kepada Humber College Institute of Technology & Advanced Learning dalam peralihan strategiknya kepada infrastruktur digital semasa pandemik COVID-19 sementara institusi tersebut yang bermatlamat untuk membolehkan masa hadapan terbaik untuk pelajarnya.

Pandemik COVID-19 telah memberikan impak besar terhadap pendidikan menengah dan arahan duduk di rumah telah memaksa institusi untuk mempertimbangkan semula persekitaran pembelajaran sekarang dan pada masa hadapan. Untuk menyokong pelajar dan kakitangannya dalam proses peralihan kepada pendidikan jarak jauh, Humber mendapatkan khidmat Onica, sebuah syarikat Rackspace Technology, untuk mempercepat pengerahan diringkaskan bagi aplikasi akademik yang membolehkan pelajar untuk mengakses aplikasi tersebut di mana-mana sahaja dan daripada sebarang peranti.

“Kami sangat gembira kerana telah merangkumkan Onica sebagai rakan kongsi kami,” kata Ryan Burton, Pengarah, Penyelesaian Digital, Humber College Institute of Technology & Advanced Learning. “Pasukan tersebut bukan sahaja mampu menghasilkan penyelesaian yang sepadan dengan kebolehaksesan, kebolehskalaan, dan keperluan prestasi Humber, tetapi mereka juga mampu melengkapkan tugas pada kelajuan yang luar jangkaan menggunakan AppStream. Usaha dan sokongan Onica telah membantu kami menyediakan kestabilan akademik kepada pelajar semasa waktu yang mencabar ini, dengan gangguan minimum.”

Hasil daripada kerjasama ini, lebih daripada 30,000 pelajar Humber sepenuh masa dapat mengakses kerja kursus, pelajaran dan secara jauh untuk meneruskan pengajian mereka. Usaha tersebut juga telah membolehkan Humber untuk mendayakan model “Bawa Peranti Sendiri” bagi kebolehaksesan yang selamat untuk pelajar. Dengan penyelesaian ini, Humber tidak lagi terbatas kepada memperuntukkan dan mengekalkan sejumlah sistem desktop secara manual, yang boleh menyingkirkan keperluan yang kompleks dan intensif dari segi masa untuk melindungi desktop, sebaliknya memulihkan dana kampus untuk tujuan lain pada masa hadapan.

“Pelajar Humber College akan mendapat manfaat besar daripada pendidikan didayakan awan dan peluang yang ditawarkan oleh pembelajaran jarak jauh,” kata Tolga Tarhan, CTO, Rackspace Technology. “Masa hadapan dunia kita bergantung pada pendidikan generasi seterusnya tetapi pendidikan yang mencukupi adalah mustahil tanpa akses. Kami berbangga untuk bekerja dengan institusi akademik yang membantu untuk menyambut masa hadapan pembelajaran melalui persekitaran jarak jauh yang fleksibel.”

Onica mereka bentuk, menguji dan melaksanakan persekitaran gred pengeluaran Amazon AppStream 2.0 untuk Humber, bersepadu dengan pusat data pada premisnya untuk meringkaskan pengerahan aplikasi akademik. Penyelesaian tersebut menggunakan Amazon FSx for Windows File Server untuk perkongsian fail Windows dan Amazon Simple Storage Service untuk storan lain. AWS Identity and Access Management (IAM) menyediakan pengesahan, perakuan dan pengurusan untuk pengguna dan peranan. Rangkaian Persendirian Maya pada premis Humber College tamat dalam Get Laluan Transit AWS. Satu fungsi AWS Lambda menukar armada AppStream 2.0 antara mod Siang dengan Malam, lalu mengurangkan kos semasa waktu penggunaan rendah.

Rackspace dan Humber meminimumkan masa henti semasa projek dengan pencepatan proses dalaman untuk menyingkirkan sela masa yang berminggu-minggu, mewujudkan persekitaran awal dalam hanya 10 hari perniagaan. Projek tersebut dijangka siap pada Musim Panas 2020, dengan sekurang-kurangnya 80% daripada aplikasi Humber tersedia secara jauh melalui Amazon AppStream 2.0.

