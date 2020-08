SAN ANTONIO, Aug. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Rackspace Technology™ (NASDAQ: RXT) anunciou hoje o seu apoio ao Humber College Institute of Technology & Advanced Learning na sua mudança estratégica para a infraestrutura digital durante a pandemia de COVID-19, com a instituição em busca de permitir o melhor futuro possível para seus alunos.



A pandemia COVID-19 teve profundos impactos no ensino secundário e as ordens de permanência em casa forçaram as instituições a reconsiderar seus ambientes de aprendizagem agora e no futuro. Para apoiar seus alunos e funcionários na transição para a educação remota, o Humber College recrutou a Onica, uma empresa da Rackspace Technology, para acelerar a implantação simplificada de aplicativos acadêmicos que permitem que os alunos tenham acesso de qualquer lugar e em qualquer dispositivo.

“Estamos muito contentes com a nossa parceria com a Onica”, disse Ryan Burton, Diretor de Soluções Digitais do Humber College Institute of Technology & Advanced Learning. “Além de produzir uma solução que se encaixa nos requisitos de acessibilidade, escalabilidade e desempenho do Humber College, a equipe conseguiu realizar a tarefa em uma velocidade sem precedentes com o uso do AppStream. Os esforços e o apoio da Onica nos ajudaram a fornecer estabilidade acadêmica aos nossos alunos nessa ocasião tão difícil, com o mínimo de interrupção.”

Com essa parceria, mais de 30.000 alunos em tempo integral do Humber College passaram a acessar trabalhos de curso, aulas e recursos remotamente para dar continuidade aos estudos. O esforço também permitiu que o Humber College possibilitasse um modelo seguro de acessibilidade “Traga seu próprio dispositivo” para os alunos. Com esta solução, o Humber College deixa de estar limitado a um provisionamento manual e a um número definido de sistemas de desktop, podendo remover o requisito complexo e demorado de proteção dos desktops e, em vez disso, utilizar os fundos do campus para outros fins no futuro.

“Os alunos do Humber College se beneficiarão enormemente da educação habilitada para nuvem e das oportunidades que a aprendizagem remota oferece”, disse Tolga Tarhan, CTO, Rackspace Technology. “O futuro do mundo depende da educação da próxima geração, mas uma educação suficiente é impossível sem acesso. Estamos orgulhosos do nosso trabalho junto a instituições acadêmicas que estão ajudando a inaugurar o futuro da aprendizagem através de ambientes remotos flexíveis.”

A Onica projetou, testou e implementou no Humber College um ambiente Amazon AppStream 2.0 de grau de produção integrado com seu data center local para simplificar a implantação de aplicativos acadêmicos. A solução usa um Amazon FSx para Windows File Server para compartilhamento de arquivos Windows e Amazon Simple Storage Service em outro armazenamento. O AWS Identity and Access Management (IAM) fornece autenticação, autorização e gerenciamento de usuários e funções. A Rede Virtual Privada local do Humber College termina no AWS Transit Gateway. Uma função AWS Lambda alterna as frotas AppStream 2.0 entre os modos diurno e noturno, reduzindo assim os custos durante as horas de baixa utilização.

A Rackspace Technology e o Humber College minimizaram o tempo de inatividade durante o projeto, acelerando os processos internos para eliminar semanas de atraso, podendo lançar o ambiente inicial em apenas 10 dias úteis. O projeto deve ser concluído no verão de 2020, com pelo menos 80% das aplicações do Humber College disponíveis remotamente através do Amazon AppStream 2.0.

