圣安东尼奥, Aug. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology™（NASDAQ：RXT）今天宣布，他们将帮助汉博学院在新冠肺炎大流行期间战略性地向数字化基础设施转变，从而尽可能为学生创造更好的未来。

新冠肺炎大流行对中等教育产生了深远的影响，居家令迫使各机构重新考虑他们现在和未来的学习环境。为支持学生和教职员工向远程教育过渡，汉博学院邀请了Rackspace Technology旗下的Onica公司来快速简化学习应用程序的部署，让学生可以在任何地点、从任何设备访问这些程序。

“我们非常高兴能够与Onica合作，” 汉博学院技术与高等学习研究院数字解决方案总监Ryan Burn表示。 “该团队不仅可以提供适合汉博可访问性、可扩展性和性能要求的解决方案，还能够使用AppStream以前所未有的速度完成任务。在当前这个充满挑战的时刻，Onica的努力和支持帮助我们为学生提供了稳定的学习环境，他们受到的干扰极小。”

通过此次合作，超过3万名汉博全日制学生能够远程访问课件、课程和资源，以继续他们的学习。这项努力也让汉博为学生建立了一种安全的“自带设备”访问模式。有了这个解决方案，汉博不再局限于手动配置和维护一定数量的台式机系统，免去了保护台式机安全这项复杂又耗时的工作，将来可将校园资金用于其他目的。

“汉博学院的学生将极大地受益于云教育和远程学习所带来的机遇，”Rackspace Technology首席技术官Tolga Tarhan表示。“世界的未来取决于下一代的教育，但如果他们没有访问各类资源的方法，就不可能获得足够的教育。我们很荣幸能够与学术机构合作，帮助他们通过灵活的远程环境来开创学习的未来。”

Onica为汉博设计、测试和实施了工业级Amazon AppStream 2.0环境，并将其与本地数据中心集成，从而简化了学习应用程序的部署。该解决方案将适用于Windows文件服务器的Amazon FSx用于Windows文件分享，将Amazon简单存储服务用于其他存储。AWS标识和访问管理（IAM）提供用户和角色验证、授权及管理。汉博学院的校园虚拟专用网络在AWS传输网关中终止。AWS Lambda函数可让AppStream 2.0机群在白天和夜间模式之间切换，从而降低了低使用时段的成本。

Rackspace和汉博通过快速跟踪内部流程消除了数周的延迟，并且在10个工作日内就启动了初始环境，在项目中最大限度地减少了停机时间。该项目计划于2020年夏季完成，至少80％的汉博应用程序可通过Amazon AppStream 2.0远程访问。

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