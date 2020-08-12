聖安東尼奧, Aug. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology™ (NASDAQ: RXT) 今天宣佈支援 Humber College Institute of Technology & Advanced Learning 在新冠肺炎大流行期間將其策略轉向數碼基礎設施，以期為學生開拓最美好的未來。

新冠肺炎大流行對中學教育產生了深遠的影響，居家令迫使學術機構重新考慮其現時和將來的學習環境。Humber 為了支援其學生和教職員工過渡至遠程教育，已聘任 Rackspace Technology 旗下公司 Onica，以快速簡化學術應用程式的部署，以便學生可以隨時隨地透過任何裝置存取服務。

Humber College Institute of Technology & Advanced Learning 數碼解決方案總監 Ryan Burton 表示：「我們很高興能成功邀請 Onica 作為我們的合作夥伴。他們的團隊不但可提供解決方案切合 Humber 的存取性、可擴展和效能要求，並透過使用 AppStream 以前所未有的速度完成任務。Onica 的努力和支援幫助我們在近期充滿挑戰的時期為學生提供穩定的學習環境，而且干擾極少。」

透過此合作夥伴關係，超過 30,000 名 Humber 全日制學生將可使用遠程服務存取功課、課程和資源，以繼續他們的學習。相關工作還讓 Humber 得以為學生提供一個安全的「自攜裝置」存取模型。透過此解決方案，Humber 不再局限於手動配置和維護某個數量的桌面電腦系統，這樣將可消除保護桌面電腦所需複雜而費時的要求，藉此在將來回收校園資金用於其他用途。

Rackspace Technology 技術總監 Tolga Tarhan 說：「Humber College 的學生將從基於雲端的教育和遠程學習所提供的機會受益。我們的未來世界全賴下一代的教育，但是如果沒有存取方法，學生就不可能接受充份的教育。我們很高興能與學術機構合作，幫助透過靈活的遠程環境拓展未來的學習方式。」

Onica 已為 Humber 設計、測試和實施生產級的 Amazon AppStream 2.0 環境，並將其與本地數據中心整合，以簡化學術應用程式的部署。此解決方案採用 Windows File Server 的 Amazon FSx 進行 Windows 文件共享，其他存儲服務則使用 Amazon Simple Storage Service。AWS Identity and Access Management (IAM) 提供用戶和角色身份驗證、授權和管理。Humber College 的實地 Virtual Private Network 終端設於 AWS Transit Gateway。AWS Lambda 函數可切換 AppStream 2.0 叢集的日間和夜間模式，從而減少低用量時間的成本。

Rackspace 和 Humber 透過快速完成內部流程來減少了停機時間，旨在消除長達數週的延遲，並在短短 10 個工作日內構建初始環境。本項目計劃於 2020 年夏季完成，當中最少將有 80% 的 Humber 應用程式可透過 Amazon AppStream 2.0 遠程存取。

關於 Rackspace Technology

Rackspace Technology 是一間領先的端到端多雲端技術服務公司。無論技術堆疊或部署模型如何，我們都可以橫跨所有主要技術平台為客戶設計、構建和營運雲端環境。我們在雲端運算旅程的每個階段與客戶保持緊密合作，使他們能夠將應用程式邁向現代化、構建新產品並採用創新技術。