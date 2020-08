-- Ondernemingen valideren samen nieuwe targets voor medicijnontwikkeling--

Mechelen, België en Boston, VS; 12 Augustus 2020 - Galapagos NV (Euronext & Nasdaq: GLPG) en Scipher Medicine (Scipher), een private onderneming uit Boston gefocust op precisiegeneeskunde en auto-immuunziekten, kondigen vandaag hun samenwerking aan om verder te werken op nieuwe medicijn targets, geïdentificeerd door Scipher, om potentiële behandelingen bij inflammatoire darmziekten te ontwikkelen.



Scipher combineert zijn Network Medicine platform met moleculaire data van patiënten en AI-gebaseerde methoden om nieuwe targets en pathways in auto-immuunziekten, waaronder IBD, te ontdekken.

Scipher en Galapagos zullen samen een reeks van nieuwe IBD-targets, ontdekt door Scipher, valideren, waarna Galapagos de exclusieve optie heeft om tot vijf targets verder te gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe kandidaat-geneesmiddelen. Zoals overeengekomen zal Scipher een vooruitbetaling, en potentieel ook opt-in- en mijlpaalbetalingen ontvangen. Galapagos zal op zijn beurt de rechten verkrijgen voor het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van ontwikkelde therapieën voor de geselecteerde target(s).

“Onze baanbrekende aanpak combineert uitgebreide moleculaire gegevens op patiëntniveau met AI-methoden om nieuwe targets te ontdekken met het potentieel om specifieke patiëntengroepen te behandelen, inclusief deze die niet reageren op momenteel beschikbare therapieën,” zei Alif Saleh, Chief Executive Officer bij Scipher Medicine. “Deze samenwerking met Galapagos is een erkenning van onze innovatieve benadering in het ontdekken en valideren van nieuwe targets die een oplossing zouden kunnen bieden aan patiënten met IBD.”

“De samenwerking met Scipher is afgestemd op onze strategie om kandidaat-geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen te ontdekken en te ontwikkelen met het potentieel de huidige behandelingsopties te vergroten en zo tegemoet te komen aan hoge onvervulde behoeften op het gebied van ontstekingsziekten,” aldus Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer bij Galapagos. “Wij geloven dat onze expertise op het gebied van de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen naast Scipher’s platform ons zal ondersteunen bij de ontdekking van interessante nieuwe kandidaat-geneesmiddelen.”

Over Scipher Medicine

Scipher Medicine, een precisie-immunologiebedrijf, heeft de fundamentele overtuiging dat patiënten duidelijke antwoorden op behandelingsopties verdienen op basis van wetenschappelijk onderbouwde gegevens. Door gebruik te maken van ons eigen Network Medicine platform en artificiële intelligentie, commercialiseren we bloedtesten die de unieke moleculaire ziektesignatuur van een patiënt identificeren. We matchen deze signatuur dan met de meest effectieve therapie, zodat patiënten vanaf de eerste dag een optimale behandeling krijgen. De ongekende hoeveelheid moleculaire gegevens van patiënten die uit onze tests wordt gegenereerd, is een verdere drijfveer voor de ontwikkeling van nieuwe en meer effectieve therapieën. We werken samen met betalers, leveranciers en farmaceuten in de hele waardeketen van de gezondheidszorg om precisiegeneeskunde te ontwikkelen voor auto-immuunziekten.

Scipher Medicine wordt gesteund door Khosla Ventures, Northpond Ventures en UnitedHealth Group.

Bezoek www.sciphermedicine.com en volg Scipher op Twitter , Facebook en LinkedIn .

Over Galapagos

Galapagos NV ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoekstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma's tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com .

Galapagos Toekomstgerichte Verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals aangepast, die onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en andere factoren, die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen, en daarom mag de lezer er niet overdreven op vertrouwen. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met het identificeren en valideren van nieuwe targets en het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe medicijnen (onder andere dat de resultaten van lopende onderzoeksactiviteiten de validatie van nieuwe IBD targets of ontwikkeling van kandidaat-geneesmiddelen voor IBD met nieuwe werkingsmechanismen niet zouden ondersteunen), verwachtingen betreffende de samenwerking met Scipher, dat Galapagos kan beslissen om haar opties onder de overeenkomst met Scipher niet uit te oefenen en dat Galapagos’ verwachtingen betreffende de verdere ontwikkeling van potentiële toekomstige programma’s onder licentie (bijvoorbeeld hun potentieel om tegemoet te komen aan hoge onvervulde behoeften op het gebied van ontstekingsziekten) onjuist zouden zijn, en de risico’s en onzekerheden die geïdentificeerd zijn in ons jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019 en de documenten die we daarna hebben ingediend bij de SEC. Alle verklaringen behalve verklaringen van historische feiten zijn verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd. De toekomstgerichte verklaringen hierin vervat zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum van publicatie van dit bericht. Galapagos verbindt zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of veranderingen in verwachtingen weer te geven.

