LONGUEUIL, Québec, 12 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO), un chef de file mondial de l’industrie du divertissement haptique et immersif, a annoncé aujourd’hui les résultats de son premier trimestre clos le 30 juin 2020. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.



FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Faits saillants du premier trimestre clos le 30 juin 2020

Comparaison avec le premier trimestre clos le 30 juin 2019 :

Les revenus totaux ont diminué de 7,5 millions de dollars à 2,2 millions de dollars en raison des incidences négatives de la pandémie de la COVID-19.

Les revenus récurrents ont diminué de 2,4 millions de dollars à 0,1 million de dollars en raison des incidences négatives de la pandémie de la COVID-19.

Les revenus de la vente de système du marché du divertissement excluant le divertissement à domicile ont diminué de 2,7 millions de dollars à 0,4 million de dollars.

Les revenus de la vente de systèmes pour le divertissement à domicile ont augmenté de 0,1 million de dollars à 0,2 million de dollars.

Les revenus du marché de la simulation et formation ont diminué de 2,2 millions de dollars à 1,5 millions de dollars.

La perte nette a crû de 0,6 million de dollars à 1,0 million de dollars.

Le BAIIA ajusté* a baissé de 0,2 million de dollar à un BAIIA ajusté* négatif de 0,1 million de dollar.

La trésorerie et équivalents de trésorerie était de 4,6 millions de dollars au 30 juin 2020 comparativement à 4,1 millions de dollars au 31 mars 2020. Postérieurement à la fin du trimestre, D-BOX a clôturé un financement de 2,0 millions de dollars, améliorant sa position de trésorerie.

Premier trimestre clos le 30 juin

(en milliers de dollars sauf pour les données par action) Premier trimestre 2020 2019 Revenus 2 230 7 533 Perte nette (966) (606) BAIIA ajusté* (95) 215 Perte nette de base et diluée par action (0.005) (0,003) Données du bilan consolidé Au 30 juin 2020

Au 31 mars 2020

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 552 4 116 * Se référer à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du Rapport de gestion en date du 12 août 2020.

Le 24 juillet 2020, la Société a conclu une entente définitive avec la Banque Nationale du Canada (« BNC ») concernant l’octroi d'une marge de crédit d’un montant de 4 millions de dollars pour les activités courantes et le fonds de roulement de la Société. La marge de crédit sera renouvelable annuellement et portera intérêt au taux préférentiel majoré de 3,25 %. La marge de crédit sera garantie par une hypothèque de premier rang et des sûretés sur tous les actifs de la Société et de sa filiale américaine et remplacera la facilité de crédit renouvelable garantie de trois ans avec la BNC, dont 4 millions de dollars étaient utilisés au 30 juin 2020.



Le 24 juillet 2020, la Société a aussi conclu une entente définitive avec la Banque de développement du Canada (« BDC ») concernant l’octroi d’un crédit de fonds de roulement sous forme d'un prêt commercial d’un montant de 2 millions de dollars. Ce prêt portera intérêt à un taux variable, actuellement de 4,55 %, et sera remboursable en 24 versements mensuels de 33 000$ à compter de juin 2021 jusqu’en mai 2023, plus un dernier versement de 1 200 000$ en juin 2023. Le prêt sera garanti par une hypothèque de second rang et des sûretés sur tous les actifs de la Société et de sa filiale américaine.

« Nous sommes fiers de confirmer la clôture des financements et de maintenir un bilan solide dans un contexte très difficile. Compte tenu des stratégies exceptionnelles d’encaissement des créances et de gestion de trésorerie, nous avons pu améliorer notre liquidité sans même tenir compte de la contribution des nouveaux financements », a déclaré David Montpetit, Chef des Finances de D-BOX. « Nous continuerons à surveiller de près nos liquidités, à solliciter des programmes de soutien et à faire preuve de prudence pour toute dépense. »

« Au cours du trimestre, nous avons amorcé l'exécution du plan de transformation de D-BOX. Nous sommes confiants que notre plateforme technologique nous permettra d’adresser le marché en croissance de l’haptique, estimée à 38,6 milliards de dollars d'ici 2028, libérant ainsi la valeur pour les actionnaires de D-BOX. » Bien que nous demeurions engagés envers nos marchés existants, la pandémie de la COVID-19 a accéléré les opportunités dans certains segments, dans lesquels nous allouerons plus de ressources comme le marché du divertissement à domicile. À titre d'exemple, les simulateurs de courses à domicile ont pris un essor considérable et nous sommes heureux de la réception immédiate d'un lancement de produit récent dans ce marché. » a déclaré M. Sébastien Mailhot, président et chef de la direction. « Enfin, j'aimerais réitérer le focus que nous mettons sur la rentabilité. L'entreprise a pris des mesures pour réduire sa structure de coûts en novembre dernier afin de devenir rentable. Bien que nous soyons toujours engagés à atteindre cet objectif, le calendrier reste incertain en raison de l'impact de la pandémie de la COVID-19. »

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a estimé que la COVID-19 pouvait être qualifiée de pandémie. La réaction internationale à la COVID-19 a entraîné des restrictions importantes sur les voyages, des fermetures temporaires d'entreprises, des retards et des perturbations dans l’exploitation, la chaîne d'approvisionnement et le développement de projets, des mises en quarantaine et une réduction générale de l'activité des consommateurs, à l'échelle mondiale. Bien que ces mesures devraient être temporaires, la durée des perturbations des activités et l'impact financier qui en découlera dépendront de l'évolution future, qui est très incertaine et ne peut être anticipée pour le moment, et comprennent la durée, la gravité et la portée de l'épidémie ainsi que les mesures prises par les gouvernements et les autres organismes de réglementation de chaque juridiction pour contenir ou traiter la pandémie de COVID-19.



D-BOX a procédé au lancement de sa solution haptique de 3e génération qui cible entre autres les amateurs de course à domicile, un marché estimé à 75 millions de fans aux États-Unis. Plusieurs de nos meilleurs partenaires de simulation de course ont entre autres su profiter de l'intérêt croissant des consommateurs par le divertissement à domicile. Des partenaires tels que SimLab, Vesaro, RSeat, VRX et Sim Seats ont généré une augmentation des ventes de systèmes D-BOX au cours du trimestre.



Lugner Cinema acquiert 60 systèmes haptiques D-BOX par l’intermédiaire de notre partenaire européen ECCO, devenant la première salle de cinéma complète en D-BOX à Vienne la capitale autrichienne.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU PREMIER TRIMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2020

L’information financière inhérente au premier trimestre clos le 30 juin 2020 devrait être lue conjointement avec les états financiers consolidés intérimaires, résumés et non audités de la Société et le Rapport de Gestion de l’entreprise en date du 12 août 2020. Ces documents peuvent être consultés au www.sedar.com .

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ* À LA PERTE NETTE

Le BAIIA ajusté* fournit de l’information utile et complémentaire, permettant notamment d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie avec les activités d’exploitation. Il inclut le bénéfice net (la perte nette) et exclut ce qui suit : l’amortissement, les frais financiers nets des revenus d’intérêts, les impôts sur le résultat, les dépréciations d’actifs, les charges au titre des paiements fondés sur les actions, le gain ou la perte de change et les frais de restructuration non récurrents.

Le tableau suivant explique le rapprochement du BAIIA ajusté à la perte nette :

(tous les montants sont en milliers de dollars canadiens) Premier trimestre

clos le 30 juin 2020 2019 Perte nette (966 ) (606 ) Amortissement des immobilisations corporelles 475 417 Amortissement des actifs incorporels 191 258 Amortissement des autres actifs — 1 Frais financiers (charges financières moins intérêts créditeurs) 94 93 Impôts sur le résultat (recouvrement) (1 ) (7 ) Charge au titre des paiements fondés sur des actions 46 45 Perte de change 66 14 BAIIA ajusté (95 ) 215 * Se référer à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du Rapport de gestion en date du 12 août 2020.

