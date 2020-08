MONTRÉAL, 13 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sotheby’s International Realty Canada a annoncé aujourd’hui la vente d’une propriété privée à Montréal qui a établi un nouveau point de référence en tant que vente d’une propriété résidentielle la plus élevée jamais enregistrée par le biais du système MLS® (Multiple Listing Service) dans l’histoire du Québec.



Inscrite à 20 millions de dollars, la vente se conclut alors que le marché de l’immobilier à Montréal remonte en flèche après la reprise des activités de courtage immobilier en mai.

« Située sur un terrain superbement paysagé de près de 30 000 pieds carrés, cette propriété offrait une rare possibilité de posséder l’une des résidences les plus prestigieuses à Montréal », a déclaré Liza Kaufman, agente du Groupe Kaufman responsable de l’inscription chez Sotheby’s International Realty Québec, qui représentait les vendeurs et les acheteurs dans le cadre de la transaction.

« En annonçant la propriété à travers le réseau de médias exclusif de Sotheby’s International Realty, nous avons généré une forte demande locale et internationale de même que plusieurs offres. Cette vente démontre à quel point les acheteurs de propriétés de luxe font confiance aux facteurs économiques fondamentaux à long terme de Montréal. Elle révèle également une tendance des consommateurs qui émerge avec la pandémie - plus que jamais, les gens recherchent une sécurité et un style de vie attrayant en investissant dans leurs résidences », a affirmé Mme Kaufman.

Construite en 1924, la résidence de six chambres à coucher, six salles de bain complètes, deux salles d’eau et une autre salle d’eau dans la cabana qui jouxte la piscine, a été entièrement rénovée pour marier l’architecture européenne classique avec un design contemporain élégant, un mobilier sur mesure et des facilités de calibre mondial, y compris un garage pour 14 voitures et une piscine au sel.

La cuisine principale dispose d’une cuisinière au gaz à neuf brûleurs et fours doubles signée Lacanche Côte d’Or, d’un frigo et congélateur de grandes dimensions ainsi que d’un lave-vaisselle tous trois de marque Miele, d’un compacteur, d’un évier double, d’un broyeur à déchets et d’un remplisseur de marmite. Un immense îlot central en marbre peut asseoir quatre personnes, avec un coin déjeuner adjacent pour six. Deux bureaux supplémentaires ainsi que beaucoup d’espace de rangement dissimulé font de la cuisine un lieu de convergence pour la résidence.

L’imposante entrée mène à un majestueux hall central lambrissé offrant de superbes moulures et un foyer au gaz. Le plan croisé procure un espace idéal pour recevoir. Le salon baigné de lumière possède de grandes fenêtres surplombant la ville et un superbe manteau en marbre ancien. La salle à manger adjacente est idéale autant pour des dîners intimes que pour des somptueuses réceptions; elle est desservie par une cuisine-traiteur équipée d’un four de marque Wolf, d’un réfrigérateur Subzero, d’une cuisinière au gaz, d’un lave-vaisselle d’un micro-ondes et d’un réfrigérateur à vin.

Des portes françaises mènent à une spectaculaire cour arrière à paliers multiples dotée d’une splendide piscine au sel et de terrasses en pierre assez grandes pour y célébrer un mariage et tout autre événement d’envergure. Un foyer extérieur fabriqué sur mesure, une cabana avec vestiaire et salle d’eau, une cabane dans un arbre et une aire de jeux pour enfants en font un paradis en plein air.

« Le marché de l’immobilier résidentiel à Montréal est solide tant pour les propriétés conventionnelles que pour les propriétés de luxe, et à travers tous les types de résidences cet été ». déclare Daniel Dagenais, dirigeant d’agence pour Sotheby’s International Realty Québec. « En fait, selon les plus récentes statistiques diffusées pour la région métropolitaine de recensement de Montréal par notre chambre immobilière, les ventes de propriétés résidentielles ont augmenté de 46 % d’une année à l’autre par rapport à juillet de l’an dernier et ont établi un nouveau record pour un mois de juillet. »

La transaction démontre un retour de l’engouement pour les propriétés canadiennes de luxe.

« Le marché immobilier de Montréal, ainsi que les grands marchés métropolitains comme Toronto et Vancouver, ont enregistré des gains importants au cours des premiers mois de 2020 avant que la COVID-19 ne vienne perturber leur élan », affirme Don Kottick, président et directeur général de Sotheby’s International Realty Canada. « Nous constatons maintenant une recrudescence de la demande des consommateurs qui avait été refoulée, donnant lieu à une nouvelle activité. De plus, l’incertitude qui plane partout dans le monde déclenche une nouvelle demande immobilière dans les principaux marchés canadiens, y compris à Montréal, non seulement parmi les acheteurs locaux, mais aussi les acheteurs des États-Unis et de l’étranger qui sont à la recherche d’un sanctuaire et d’un investissement financier sécuritaire. »

Selon M. Kottick, les conditions de prêts hypothécaires favorables et la volatilité continue de la bourse font aussi du marché immobilier canadien un investissement attrayant et sécuritaire.

Les détails supplémentaires sur la vente de cette propriété demeurent privés.

