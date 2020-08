HOUSTON, Texas (USA), Aug. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- FibroGenesis, ein Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das therapeutische Lösungen auf Fibroblastenbasis für ungedeckte medizinische Bedürfnisse entwickelt, hat heute neue Daten bekanntgegeben, die die Verwendung seines PneumoBlast™ -Produkts bei der Behandlung von COVID-19 unterstützen. Laborexperimente, bei denen PneumoBlast™ mit aktivierten Monozyten oder Endothelzellen beigemischt wurde, zeigten eine signifikante Hemmung der Gewebefaktorexpression. Der Gewebefaktor ist das Schlüsselmolekül, das bei COVID-19-Patienten die Blutgerinnung induziert. Monozyten sind Zellen, die den Körper normalerweise vor Krankheitserregern schützen. Im Fall von COVID-19 gelangen Monozyten in die Lunge und verursachen eine Gerinnung. Endothelzellen sind Zellen, die das Innere des Blutgefäßes bilden und den Substanzfluss zwischen dem Blutkreislauf und dem umgebenden Gewebe regulieren.



Es wurde beobachtet, dass die Behandlung aktivierter Monozyten mit PneumoBlast™ zu einer 77%-igen Verringerung der Gewebefaktorexpression im Vergleich zu unbehandelten Monozyten führte (p < 0,001). Die Mischung von mesenchymalen Stammzellen mit aktivierten Monozyten führte zu einer 13%-igen Hemmung der Gewebefaktorexpression

(p = 0,01). Darüber hinaus verringerte PneumoBlast™ in aktivierten Endothelzellen die Gewebefaktorexpression um 80 % (p < 0,001), während mesenchymale Stammzellen zu einem 30%-igen (p = 0,01) Rückgang führten.

Es wird angenommen, dass eine signifikante Ursache für Morbidität und Mortalität bei COVID-19 aufgrund der ungehemmten Blutgerinnung auftritt. Studien haben gezeigt, dass die hohe Neigung zur Gerinnung bei COVID-19-Patienten mit Entzündungen verbunden ist. Das Unternehmen hat zuvor nachgewiesen, dass PneumoBlast™ für Entzündungen notwendige Proteine wie TNF-alpha reduziert. Die aktuelle Studie zeigt, dass PneumoBlast™ auch nach Entzündungen wirken und die Gerinnungskaskade direkt unterdrücken kann.

„Diese Daten sind wirklich beeindruckend“, so Dr. Tom Ichim, Chief Scientific Officer bei FibroGenesis. „Derzeit ist eines der Haupthindernisse für eine erfolgreiche Behandlung von COVID-19 das ungewöhnlich hohe Maß an unregulierter Gerinnung, das in vielen Fällen nicht durch herkömmliche Antikoagulanzien behoben wird. Die Fähigkeit von PneumoBlast™-Zellen, das Blutgerinnungspotential sowohl in Monozyten- als auch in Endothelzellen zu verringern, ist bezeichnend für die multifaktoriellen Mechanismen, von denen wir glauben, dass sie in unserem Produkt auf COVID-19 wirken werden.“

„Wir sind dankbar für unser Team aus klinischen Mitarbeitern und Wissenschaftlern, die neuartige Mechanismen erforschen und identifizieren, mit denen PneumoBlast™ gegen COVID-19 wirksam zu sein scheint“, so Pete O'Heeron, President und CEO von FibroGenesis. „Wir sind das erste Zelltherapieunternehmen, das sich mit dem Problem der Gerinnung bei COVID-19 befasst. Wir sehen dies als einen weiteren Hinweis auf die Überlegenheit von Fibroblasten gegenüber Stammzellen.“