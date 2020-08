HOUSTON, 13 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- FibroGenesis, une société de stade clinique qui développe des solutions thérapeutiques à base de fibroblaste pour les besoins médicaux non satisfaits, a annoncé aujourd'hui de nouvelles données soutenant l'utilisation de son produit PneumoBlast™ dans le traitement du COVID-19. Des expériences en laboratoire consistant à mélanger PneumoBlast™ à des cellules endothéliales ou monocytes activés ont démontré une inhibition significative de l'expression du facteur tissulaire. Le facteur tissulaire est la molécule clé induisant la coagulation sanguine chez les patients atteints de COVID-19. Les monocytes sont des cellules qui protègent normalement le corps contre les agents pathogènes. Dans le cas du COVID-19, les monocytes entrent dans les poumons et provoquent la coagulation. Les cellules endothéliales sont des cellules qui composent l'intérieur du vaisseau sanguin et régulent le flux de substance entre la circulation sanguine et les tissus environnants.



Il a été observé que le traitement des monocytes activés avec PneumoBlast™ entraîne une réduction de 77 % de l'expression du facteur tissulaire par rapport aux monocytes non traités (p < 0,001). Le mélange de cellules souches mésenchymateuses avec des monocytes activés a entraîné une inhibition de 13 % de l'expression du facteur tissulaire (p = 0,01). En outre, dans les cellules endothéliales activées, PneumoBlast™ a diminué l'expression du facteur tissulaire de 80 % (p < 0,001), tandis que les cellules souches mésenchymateuses ont entraîné une réduction de 30 % (p = 0,01).

On pense qu'une cause importante de morbidité et de mortalité dans le COVID-19 se produit en raison d'une coagulation sanguine non limitée. Des études ont montré que la propension élevée à la coagulation chez les patients atteints de COVID-19 est associée à l'inflammation. La société a précédemment démontré que PneumoBlast™ réduit les protéines nécessaires à l'inflammation, comme le TNF-alpha. L'étude actuelle montre que PneumoBlast™ peut également fonctionner en aval de l'inflammation et supprimer directement la cascade de coagulation.

« Ces données sont vraiment époustouflantes », a déclaré Tom Ichim, Ph.D., directeur scientifique de FibroGenesis. « Actuellement, l'un des principaux obstacles au traitement réussi du COVID-19 est le niveau exceptionnellement élevé de coagulation non régulée, qui, dans de nombreux cas, n'est pas résolue par des anticoagulants standard. La capacité des cellules PneumoBlast™ à réduire le potentiel de coagulation sanguine dans les cellules monocytiques et endothéliales en dit long sur les mécanismes multifactoriels par lesquels nous pensons que notre produit fonctionnera pour le COVID-19. »

« Nous sommes reconnaissants envers notre équipe de scientifiques et collaborateurs cliniques qui cherchent et identifient de nouveaux mécanismes par lesquels PneumoBlast™ semble efficace contre le COVID-19 », a commenté Pete O’Heeron, président-directeur général de FibroGenesis. « Nous sommes la première société de thérapie cellulaire à traiter le problème de la coagulation dans le COVID-19. Nous considérons cela comme une autre indication de la supériorité des fibroblastes par rapport aux cellules souches. »