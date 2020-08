Lochem, 13 augustus 2020



Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2020



Solide herstel, ondersteund door efficiencymaatregelen - ondanks uitdagende markten.



Kernpunten eerste halfjaar 20201:

Volume Total Feed 2 : -5,6% tot 4,8 miljoen ton;

waarvan volume mengvoer: -4,9% tot 3,4 miljoen ton;

: -5,6% tot 4,8 miljoen ton; waarvan volume mengvoer: -4,9% tot 3,4 miljoen ton; Brutowinst: +2,5% tot €219,5 miljoen; in vergelijk met zwak H1 2019 (inkooppositie) en door betere productmix met focus op specialiteiten;

Onderliggende EBITDA 3 : +34,6% tot €48,2 miljoen; hogere brutowinst en kostenbesparingen

door gerealiseerde efficiencymaatregelen;

: +34,6% tot €48,2 miljoen; hogere brutowinst en kostenbesparingen door gerealiseerde efficiencymaatregelen; Onderliggende winst: +80,7% tot €21,5 miljoen;

Werkkapitaal: verbetering (jaar-op-jaar) met €14,9 miljoen tot €76,5 miljoen;

Netto kasstroom uit operationele activiteiten: bijna verdriedubbeld tot €14,2 miljoen.

[1] Resultaten eerste halfjaar 2020 worden vergeleken met resultaten eerste halfjaar 2019;

[2] ‘Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals DML producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)

[3] Bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen, amortisatie en incidentele posten

Vooruitzicht 2020

Ondanks dat de impact van COVID-19 waarschijnlijk langer zal duren, verwacht ForFarmers, ten opzichte van het zwakke resultaat in 2019, in 2020 een ruim hogere onderliggende EBITDA en nettowinst te realiseren mede door de genomen efficiencymaatregelen.

Yoram Knoop, CEO ForFarmers, over de resultaten in het eerste halfjaar 2020:

“Het eerste halfjaar 2020 stond voor ons en voor een groot aantal van onze klanten met name in het teken van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus en het stikstofdebat in Nederland. We zijn er trots op dat onze medewerkers ondanks de ingestelde COVID-19 maatregelen, de productie en het transport van voer zonder complicaties voor klanten hebben weten voort te zetten. De sluiting van de horecasector heeft vooral in het tweede kwartaal de afzet van onze klanten beïnvloed. Dat hebben we met name in het Verenigd Koninkrijk en in Polen gemerkt in onze volumeontwikkeling.

Ook staan onze klanten steeds meer onder druk om de impact van hun business op het milieu te verkleinen. Dit vertaalt zich in verschillende maatregelen in de landen waarin we actief zijn. Vooral in Nederland, waar de agrarische sector wereldwijd vooroploopt met de ontwikkeling van duurzame concepten, zorgt de discussie rondom de door de overheid te nemen maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen voor onrust en onzekerheid in de sector. De behoefte aan advies gestoeld op data-analyse neemt in dit licht steeds verder toe. Dit is de kern van onze Total Feed aanpak.

De COVID-situatie noopte ons de efficiencyplannen versneld uit te voeren, waardoor we onze doelstelling om €10 miljoen kosten te besparen reeds nagenoeg bereikt hebben. Mede hierdoor hebben we ondanks de moeilijke markt­omstandig­heden de onderliggende EBITDA flink verbeterd, weliswaar vergeleken met een zwakker halfjaar in 2019. Dit geeft ons vertrouwen voor de toekomst. We werken bovendien aan de volgende stap om de organisatie nog efficiënter te maken. De desbetreffende plannen zullen we later dit jaar bekendmaken.

De alertheid ten aanzien van veiligheid op het werk is verder toegenomen en resulteerde in 21% minder ongevallen met verzuim (LTI’s).

De kennis, ervaring en toewijding van onze medewerkers zijn cruciaal voor het succesvol uitrollen van een strategie. Op 15 september aanstaande publiceren we de strategie voor de jaren 2020-2025. Met onze medewerkers, focus en Total Feed aanpak voldoen we aan de kernvoorwaarden om succesvol te zijn in de uitdagende markten waarin we opereren”, aldus Yoram Knoop, CEO van ForFarmers.



Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van 10,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.600 medewerkers. De omzet bedroeg in 2019 circa €2,5 miljard.

ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers publiceert op 30 oktober 2020 de operationele voortgangsrapportage over het derde kwartaal (Q3 2020 trading update).

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99

info@forfarmers.eu , www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.





