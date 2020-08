Trondheim, 13. mai 2020: NORBIT, en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte nisjer, rapporterte i dag inntekter for andre kvartal 2020 på 155,2 millioner kroner, sammenlignet med 169,7 millioner kroner i andre kvartal i fjor. Selskapets inntekter for første halvår endte på 306,7 millioner kroner, mot 327,3 millioner kroner i samme periode for 2019.

«Vi er fornøyde med at vi både øker omsetningen og forbedrer marginene våre fra første kvartal i år til tross for utfordringene vi opplever i virksomheten på grunn av pandemien. Vi ser tegn til forbedring i flere markeder og regioner, og den positive responsen vi har fått på den nylig lanserte WINGHEAD sonaren viser at strategien om å investere i å utvide produktporteføljen er riktig for oss,» sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

NORBIT leverte en EBITDA på 29,5 millioner kroner i andre kvartal i år, tilsvarende en margin på 19 prosent. For samme periode i fjor rapporterte selskapet en EBITDA på 21,0 millioner kroner, da inkludert engangskostnader knyttet til noteringen av selskapet.

NORBIT forventer at alle tre forretningsområdene vil fortsette å være påvirket av pandemien fremover. Det er imidlertid krevende å forutsi i hvilken grad ulike regioner og markeder vil bli påvirket. Den nye WINGHEAD sonaren øker markedspotensialet betraktelig og er forventet å være ett positivt bidrag til salget innenfor forretningsområdet Oceans fremover.

«Vi har stor tro på potensialet for vår skreddersydde teknologi og produkter og tjenester til utvalgte nisjer, og vi velger derfor å opprettholde våre investeringsprogrammer for å understøtte videre vekst,» fortsetter Weisethaunet.

Styret og ledelsen følger nøye med på markedsutviklingen og vurderer kontinuerlig om det er behov for å justere kapasitet eller å iverksette kostnadstiltak. NORBIT forventet at selskapets inntekter, EBITDA margin og nivå på investeringer vil avvike fra selskapets langsiktige målsetninger så lenge utfordringene knyttet til pandemien fortsetter. Imidlertid har NORBIT en sterk finansiell posisjon, og selskapets diversifiserte produkttilbud, som retter seg mot ulike bransjer og geografiske områder, gjør selskapet robust.

Vennligst se hele rapporten og presentasjonen for andre kvartal og første halvår 2020 vedlagt.

Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer selskapets resultater i dag fra klokken 10:00 via webcast. Linken til webcasten vil være tilgjengelig på selskapets nettside og et opptak vil bli gjort tilgjengelig i ettertid.

For mer informasjon:

Per Jørgen Weisethaunet, CEO, +47 9596 2915

Per Kristian Reppe, CFO, +47 900 33 203

Charlotte Knudsen, IR og Kommunikasjon, +47 9756 1959

Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte nisjer. Selskapet har strukturert virksomheten i tre forretningsområder; Oceans, som retter seg mot de globale maritime markedene, «Intelligent Traffic Systems» (ITS), som tilbyr løsninger for sikker, trådløs kommunikasjon til lastebiler, og «Product, Innovation and Realization» (PIR) som tilby tjenester innen FoU og kontraktsproduksjon til utvalgte kunder.

NORBIT har hovedkontor i Trondheim, fabrikker i Selbu og på Røros og 12 kontorer og datterselskaper over hele verden.

For mer informasjon: www.norbit.com

