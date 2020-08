Marimekko Oyj, Puolivuosikatsaus 13.8.2020 klo 8.00



MARIMEKKO OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020: Hyvä tulos koronaviruspandemian aiheuttamasta liikevaihdon laskusta huolimatta



Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Toinen vuosineljännes lyhyesti

Koronaviruspandemia aiheutti globaalille muotialalle ja erikoiskaupalle pahimman kriisin vuosikymmeniin, ja sen seurauksena suurin osa Marimekko-myymälöistä eri puolilla maailmaa oli tilapäisesti suljettuna katsauskaudella. Poikkeuksellisissa olosuhteissa Marimekko pystyi nopeasti sopeuttamaan toimintaansa ja toteutti ripeästi laajat kustannussäästöt.

Liikevaihto laski 20 prosenttia ja oli 23,3 miljoonaa euroa (Q2/2019: 29,1). Liikevaihtoa heikensivät erityisesti vähittäismyynnin lasku Suomessa, Pohjois-Amerikassa ja Skandinaviassa sekä tukkumyynnin vähentyminen Aasian-Tyynenmeren alueella. Liikevaihtoa puolestaan tuki lisenssituottojen kasvu Aasian-Tyynenmeren alueella.

Verkkokaupassa kysynnän kasvu jatkui vahvana, mikä toi haasteita logistiikkaan, ja liikevaihtoa vähittäismyynnistä jäi tulouttamatta toiselle neljännekselle noin 0,7 miljoonan euron arvosta.

Ripeiden sopeuttamistoimien ansiosta liikevoiton lasku jäi 28 prosenttiin. Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (3,7), ja myös vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (3,7).

Tulosta laskivat liikevaihdon väheneminen sekä suhteellisen myyntikatteen heikentyminen. Tulosta puolestaan paransi kiinteiden kulujen supistuminen selvästi Marimekon kunnianhimoisen säästöohjelman ansiosta. Suhteellista myyntikatetta heikensivät etenkin merkittävästi kasvaneesta verkkomyynnistä johtunut logistiikkakustannusten nousu ja vertailukautta suuremmat alennukset, kun taas lisenssituottojen kasvu sekä tuotevalikoiman optimoinnilla saavutetut hyvät tuotekohtaiset katteet tukivat suhteellista myyntikatetta.

Tammi-kesäkuu lyhyesti

Koronaviruspandemian vaikutusten vuoksi liikevaihto laski 14 prosenttia ja oli 48,2 miljoonaa euroa (1–6/2019: 56,3). Liikevaihtoa heikensivät erityisesti vähittäismyynnin lasku Suomessa, Pohjois-Amerikassa ja Skandinaviassa sekä tukkumyynnin vähentyminen Aasian-Tyynenmeren ja EMEA:n alueilla. Liikevaihtoa puolestaan tukivat lisenssituottojen kasvu Aasian-Tyynenmeren alueella sekä tukkumyynnin nousu Suomessa.

Liikevoitto oli 3,9 miljoonaa euroa (6,3) ja vertailukelpoinen liikevoitto niin ikään 3,9 miljoonaa euroa (6,3). Tulosta laskivat liikevaihdon väheneminen sekä suhteellisen myyntikatteen heikentyminen, mutta sitä paransivat toiminnan ripeän sopeuttamisen ansiosta selvästi supistuneet kiinteät kulut.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2020

Marimekko perui 25.3.2020 aiemmin antamansa ohjeistuksen vuodelle 2020 johtuen ainoastaan koronaviruspandemian ennakoitujen vaikutusten seurauksista. Kuten Marimekko kertoi 14.5.2020 osavuosikatsauksensa yhteydessä, koronaviruspandemialla tulee olemaan merkittävä negatiivinen vaikutus Marimekon liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuonna 2020. Nopeasti muuttuvan tilanteen vuoksi tarkkaa arviota vaikutuksista liiketoimintaan ei ole edelleenkään mahdollista antaa.

Koronaviruspandemiaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu tämän puolivuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.





Avainluvut

(Milj.euroa) 4–6/

2020 4–6-/

2019 Muutos,

% 1–6/

2020 1–6/

2019 Muutos,

% 1–12/

2019 Liikevaihto 23,3 29,1 -20 48,2 56,3 -14 125,4 Kansainvälinen myynti 11,9 12,4 -3 23,2 26,7 -13 54,3 osuus liikevaihdosta, % 51 42 48 47 43 Käyttökate (EBITDA) 5,8 6,8 -15 10,2 12,5 -19 29,7 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 5,8 6,8 -15 10,2 12,5 -19 29,7 Liikevoitto 2,7 3,7 -28 3,9 6,3 -38 17,1 Vertailukelpoinen liikevoitto 2,7 3,7 -28 3,9 6,3 -38 17,1 Liikevoittomarginaali, % 11,4 12,7 8,0 11,2 13,6 Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 11,4 12,7 8,0 11,2 13,6 Kauden tulos 2,2 2,6 -16 2,3 4,5 -48 13,0 Tulos/osake, euroa 0,27 0,32 -16 0,29 0,56 -48 1,61 Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,27 0,32 -16 0,29 0,56 -48 1,61 Liiketoiminnan rahavirta 4,0 7,2 -44 -0,4 10,2 -104 29,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 19,5 26,3 17,9 Omavaraisuusaste, % 40,7 35,5 40,2 Nettovelka/käyttökate (rullaava 12 kk) * 0,53 - 0,35 Bruttoinvestoinnit ** 0,4 0,4 -3 0,9 0,9 -5 2,6 Henkilöstö kauden lopussa 432 453 -5 450 joista Suomen ulkopuolella 83 99 -16 98 Brändimyynti *** 54,0 52,9 2 127,6 112,5 13 250,8 josta Suomen ulkopuolella 39,9 31,9 25 95,1 71,9 32 156,6 kansainvälisen myynnin osuus, % 74 60 75 64 62 Myymälöiden lukumäärä 150 147 2 151

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden.

* IFRS 16 -standardin käyttöönoton vuoksi vuoden lopun nettovelka/käyttökate-suhdeluku raportoitiin ensimmäisen kerran tilivuoden 2019 lopussa. Tunnusluvun laskennassa käytetään rullaavaa 12 viimeisen kuukauden vertailukelpoista käyttökatetta.

** Bruttoinvestoinnit eivät sisällä IFRS 16:n vaikutusta



*** Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka on arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta.



Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko puolivuosikatsauksen yhteydessä:

"Marimekko onnistui nopeasti sopeuttamaan toimintansa koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa, ja toisen vuosineljänneksen tuloksemme oli vaikeisiin olosuhteisiin nähden hyvä saavutus.

Katsauskaudella globaali muotiala ja erikoiskauppa kohtasivat pahimman kriisin moniin vuosikymmeniin. Koronaviruspandemia pysäytti harkinnanvaraisen kuluttamisen seinään, mikä on johtanut lukuisten toimijoiden vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin ja jo kaatanut useita merkittäviä alamme yrityksiä. Pandemia sulki dramaattisesti myös suurimman osan Marimekko-myymälöistä tilapäisesti ympäri maailman. Siitä huolimatta, kiitos lojaalien asiakkaidemme ja osaavan henkilökuntamme, onnistuimme tukkumyynnin, verkkokaupan ja lisenssituottojen avulla rajoittamaan liikevaihtomme laskun 20 prosenttiin, ja huhti-kesäkuussa 2020 liikevaihtoa kertyi 23,3 miljoonaa euroa (29,1). Liikevaihtoa heikensivät erityisesti vähittäismyynnin lasku Suomessa, Pohjois-Amerikassa ja Skandinaviassa sekä tukkumyynnin vähentyminen Aasian-Tyynenmeren alueella. Suomessa liikevaihto supistui 32 prosenttia, kansainvälinen myynti vain 3 prosenttia.

Kokonaisuudessaan tukkumyynti oli lähes vertailukauden tasolla, mikä tuki liikevaihtoa, ja haluankin kiittää pitkäaikaisia partnereitamme vahvasta yhteistyöstä kriisin aikana. Lisäksi liikevaihtoa kerrytti ilahduttavasti brändimme kiinnostavuudesta kertova lisenssituottojen arvioitua parempi kehitys Aasian-Tyynenmeren alueella. Verkkokaupan voimakas kasvu kompensoi omien myymälöiden menetettyä myyntiä: vähittäismyynnin lasku jäi 37 prosenttiin, vaikka valtaosa omista vähittäismyymälöistämme oli pandemian johdosta kiinni suurimman osan toisesta neljänneksestä.

Vertailukelpoinen liikevoittomme oli vaikeisiin olosuhteisiin nähden hyvällä tasolla, vaikka laski vuoden toisella neljänneksellä 2,7 miljoonaan euroon (3,7) myynnin vähenemisen ja suhteellisen myyntikatteen heikentymisen vuoksi. Suhteellista myyntikatetta heikensi etenkin logistiikkakustannusten nousu, joka oli seurausta merkittävästi kasvaneesta verkkomyynnistä, sekä vertailukautta suuremmat alennukset, mutta sitä tukivat kasvaneet lisenssituotot sekä hyvät tuotekatteet. Heti koronaviruspandemian alkuvaiheessa aloitimme ripeästi kunnianhimoisen säästöohjelman, jonka vaikutukset näkyivät selvästi katsauskaudella, ja saimme näin supistettua huomattavasti kiinteitä kulujamme, mikä paransi tulostamme.

Olemme pitkäjänteisesti kehittäneet digitaalista liiketoimintaamme jo vuosia. Suljettuamme omat myymälämme väliaikaisesti pystyimmekin ketterästi siirtämään myynti- ja markkinointikampanjamme verkkoon, myös jokakeväisen suositun Ystävämyynti-kampanjamme. Tuotteidemme kysynnän kasvu verkossa jatkui vahvana myös vuoden toisella neljänneksellä, emmekä yhdessä vastikään aloittaneen uuden logistiikkakumppanimme kanssa onnistuneet kasvattamaan verkkokaupan toimituskapasiteettia tarpeeksi nopeasti. Olemme todella pahoillamme, että asiakkaamme joutuivat odottamaan tilauksiaan tavallista pidempään. Katsauskauden jälkeen olemme saaneet tilanteen korjattua ja verkkokaupan toimitusajat ovat palautuneet ennalleen. Kapasiteettihaasteiden takia siirtyneiden toimituksien vuoksi vähittäismyyntiä jäi kuitenkin tulouttamatta toiselle neljännekselle noin 0,7 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa 2020 liikevaihtomme supistui 14 prosenttia 48,2 miljoonaan euroon (56,3) ja vertailukelpoinen liikevoittomme väheni 3,9 miljoonaan euroon (6,3) poikkeustilanteen vaikutusten vuoksi.

Digitalisaatio ja muutokset kuluttajien arvomaailmassa, erityisesti vastuullisuuden kasvanut merkitys, ovat mullistaneet globaalia muotitoimialaa jo vuosien ajan, ja uskomme näiden megatrendien sysäämien murrosten vauhdittuvan huomattavasti pandemian myötä. Marimekon pitkän aikavälin strategian ytimessä on vuodesta 2018 ollut vahvan kannattavan kasvun hakeminen aiempaa laajempaa globaalia asiakaskuntaa puhuttelemalla. Strategiamme perustuu näkemykseen siitä, että alan megatrendit avaavat kestävälle, ajattomalle ja kilpailijoista erottuvalle Marimekko-lifestylelle hienoja kasvumahdollisuuksia. Toimintamme tarkoitus – voimaannuttaminen ja ilon tuominen arkeen – sekä arvomme ovat tänä päivänä merkityksellisempiä kuin koskaan, mikä näkyy myös kasvavana kansainvälisenä kiinnostuksena brändiämme kohtaan.

Kerroimme kesäkuun alussa, että visionäärinen Rebekka Bay aloittaa Marimekon luovana johtajana syyskuussa ja tukee näin luovaa yhteisöämme mallistojemme kehittämisessä vieläkin kiinnostavimmiksi. Meille Marimekossa vastuullisuus on kokonaisvaltainen tapa toimia ja luoda arvoa, ja julkistamme kuluvan vuoden aikana uuden, entistäkin kunnianhimoisemman vastuullisuusstrategiamme. Pandemia on nopeuttanut asiakkaiden, myös uusien asiakasryhmien, siirtymistä digitaalisten myyntikanavien käyttäjiksi, ja tällä on vaikutuksia myös Marimekon tulevaisuuden jakelukanavapainotuksiin. Jatkamme vahvoja panostuksiamme aina vain merkittävämmäksi muuttuvaan verkkomyyntiin ja saumattomaan monikanavaiseen asiakaskokemukseen.

Vahvistaaksemme tulevaisuuden kilpailukykyämme meille on tärkeää samalla kehittää edelleen koko arvoketjumme tehokkuutta, joustavuutta ja ketteryyttä sekä huolehtia siitä, että organisaatiorakenteemme, osaamisemme, työtehtävien sisältö ja työtapamme vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla tähän digitalisaation ja muiden pandemian myötä voimistuneiden ulkoisten muutosvoimien sysäämään rajuun murrokseen kuluttajien käyttäytymisessä. Tästä syystä joudumme valitettavasti aloittamaan yhteistoimintaneuvottelut toimintojen uudelleenorganisoimiseksi ja tehostamiseksi Suomessa sekä vastaavat toimenpiteet Skandinavian, Pohjois-Amerikan ja Australian organisaatioissa. Näillä ikävillä mutta välttämättömillä toimenpiteillä pyrimme turvaamaan yhtiön taloudellisen aseman pitkällä aikavälillä.

Vuoden 2020 ensimmäinen puolisko on ollut täysin poikkeuksellinen nopeasti muuttuvine tilanteineen. Olemme oppineet valtavasti ja onnistuneesti kehittäneet uusia toimintatapoja ja valmiuksia pandemian pitkittymisen ja muiden vastaavan kaltaisten kriisien varalle. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia marimekkolaisia peräänantamattomasta, loistavasta työstä ja ainutlaatuisesta yhteishengestä todella vaikeissa olosuhteissa. Olen vakuuttunut, että vaikka kilpailukyvystämme huolehtiminen suuressa murroksessa olevassa markkinassa edellyttää välillä hyvinkin ikäviä toimenpiteitä, tulemme ulos tästä kriisistä entistä vahvempana.”



Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2020



Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä nopeasti kaikkialle maailmaan levinnyt koronaviruspandemia on globaalille muotialalle ja erikoiskaupalle pahin kriisi vuosikymmeniin. Se on nostanut maailmantalouden epävarmuuden aivan uudelle tasolle ja vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Poikkeustilanne vaikuttaa Marimekon myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Lisäksi globaalilla kriisillä voi olla vaikutuksia yhtiön arvoketjun toimintavarmuuteen. Pandemian kesto, mahdolliset uudet tartunta-aallot ja eri maiden tapa hoitaa kriisiä vaikuttavat talouden taantuman syvyyteen eri markkinoilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Huolehtiakseen henkilöstön ja asiakkaiden terveydestä Marimekko päätti maaliskuussa sulkea väliaikaisesti omat vähittäismyymälänsä Suomessa. Myymälät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta avattiin uudelleen vaiheittain touko- ja kesäkuussa tarkkoja terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä varotoimia noudattaen sekä rajoitetuin aukioloajoin. Tuotteiden kysyntä verkkokaupassa kasvoi merkittävästi kevään ja kesän aikana. Vuoden 2020 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvo on viime vuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle. Marimekon kotimarkkinoiden näkymiin sekä koko yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti se, kuinka asiakasmäärät vähittäismyymälöissä kehittyvät loppuvuonna ja tuleeko koronaviruksesta syksyllä uusia, merkittäviä tartunta-aaltoja.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella. Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisemmassa vaiheessa kuin Japanissa. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Kaikki Marimekko-myymälät Aasiassa ovat partneriomisteisia. Japanissa myymälät suljettiin vaiheittain huhtikuun aikana ja niitä alettiin avata uudelleen vähitellen toukokuun puolivälistä alkaen. Marimekko-myymälät Manner-Kiinassa, Hongkongissa, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa olivat toisella neljänneksellä avoinna pääosin normaalisti. Thaimaassa myymälät sulkeutuivat väliaikaisesti maaliskuun puolivälissä ja avautuivat uudelleen toukokuun puolivälissä. Aasian Marimekko-myymälöiden tilapäinen sulkeminen, mahdolliset uudet tartunta-aallot sekä pandemian vaikutukset kuluttajien mielialaan vaikuttavat yhtiön tukkumyyntinäkymiin alueella. Katsauskauden lopussa Marimekko-myymälät Aasiassa olivat auki, osin rajoitetuin aukioloajoin. Osa Marimekon omista vähittäismyymälöistä Australiassa on suljettu uudelleen katsauskauden jälkeen annettujen viranomaismääräysten vuoksi. Pandemiatilanteesta huolimatta yhtiö näkee edelleen kasvavaa kysyntää tuotteilleen Aasian-Tyynenmeren alueella pidemmällä aikavälillä.

Marimekon tietoon tuli vuonna 2019 harmaavientitapauksia, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin ja joiden kontrolloimisella on selvästi heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen vuonna 2020.

Lisenssituottojen vuonna 2020 arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla odotettua paremman ennakoidun kehityksen ansiosta.

Verkkomyynnin painoarvo yhtiön liiketoiminnassa on kasvanut edelleen vuonna 2020, ja myynnin odotetaan kehittyvän hyvin myös vuoden toisella puoliskolla. Vähittäismyynnin koko vuoden näkymiin vaikuttaa olennaisesti asiakasvirtojen palautuminen myymälöihin loppuvuonna kullakin markkinalla sekä mahdolliset uudet tartunta-aallot, jotka voivat edellyttää omien myymälöiden tilapäisiä sulkemisia. Marimekon partnereiden ja muiden tukkumyyntiasiakkaiden toipuminen kriisistä voi vaikuttaa heidän loppuvuoden täydennystilauksiinsa ja siten yhtiön koko vuoden näkymiin. Koko vuoden tukkumyyntiä tukevat huomattavasti kertaluonteiset kampanjatoimitukset Suomessa. Yhtiön tavoitteena on edelleen avata noin 10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia vuonna 2020. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä.

Marimekko laati koronaviruskriisin alkaessa nopeasti varasuunnitelmat toimitusketjuihinsa tuotannon ja logistiikan jatkuvuuden varmistamiseksi, ja suunnitelmia päivitetään jatkuvasti. Toistaiseksi poikkeustilanne on vaikuttanut hankintaketjuun vain vähän. Sen sijaan tuotteiden vahvasti kasvanut kysyntä verkkokaupassa ja pandemian aiheuttamat hankaluudet tukkukaupan toimituksissa toivat alkuvuonna haasteita Marimekon logistiikalle. Verkkokaupan kasvun seurauksena yhtiö odottaa koko vuoden logistiikkakustannusten kasvavan vuodesta 2019.

Kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseksi Marimekko on rakentanut kunnianhimoisen kiinteiden kulujen säästöohjelman, jonka toteuttaminen aloitettiin ripeästi ja jonka vaikutukset näkyivät erityisesti toisella neljänneksellä, kun valtaosa Marimekon omista vähittäismyymälöistä oli tilapäisesti suljettuna ja yhtiö säästi merkittävästi muun muassa henkilöstökuluissa ja vuokrissa. Kiinteiden kulujen odotetaan laskevan myös toisella vuosipuoliskolla, mutta alkuvuotta selvästi maltillisemmin. Markkinointikustannusten ennakoidaan olevan edellisvuotta merkittävästi alemmat (2019: 7,4 miljoonaa euroa). Yhtiö odottaa kokonaisinvestointien olevan edellisvuotta alemmat (2019: 2,6 miljoonaa euroa). Johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennalliset vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana.



Tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja institutionaalisille sijoittajille pidetään 13.8.2020 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/2020-q2-results. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.



Lisätietoja:



Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71

Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261



MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä



Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com



JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet



Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite