ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2020

YHTEENVETO



Tammi-kesäkuu:

Liikevaihto 20,1 MEUR (1-6/2019: 20,9 MEUR)

Liikevoitto 2,1 MEUR (1,3 MEUR)

Tulos ennen veroja 2,2 MEUR (0,8 MEUR)

Tulos/osake 0,45 EUR (0,14 EUR)

Omavaraisuusaste 49,7 % (49,3 %)



Huhti-kesäkuu:

Liikevaihto 10,9 MEUR (4-6/2019: 11,0 MEUR)

Liikevoitto 1,3 MEUR (0,8 MEUR)

Tulos ennen veroja 0,9 MEUR (0,6 MEUR)

Tulos/osake 0,19 EUR (0,10 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n neuvoston kesäkuisessa talouskatsauksessa mainitaan, että koronaviruspandemia on lamauttanut maailmantalouden. Valtioiden toimet viruksen leviämisen hillitsemiseksi ovat johtaneet talouden toiminnan nopeaan supistumiseen. Useissa maissa on viime aikoina alettu purkaa rajoituksia, mutta purkaminen on todennäköisesti hyvin hidasta. Etenkin nousevissa markkinatalousmaissa taloudellinen toiminta on kärsinyt raakaaineiden hintojen romahduksesta, rahoitusolojen tiukentumisesta ja pääomapaosta. Tuoreimmat tiedot vahvistavat, että rajoituksilla on raju ja perinpohjainen vaikutus talouteen. Maailmantalouteen kohdistuvan sokin vuoksi eurojärjestelmän asiantuntijoiden kesäkuun 2020 kokonaistaloudellisissa arvioissa ennakoidaan, että euroalueen ulkopuolisen maailmantalouden BKT supistuu tänä vuonna 4,0 %. Supistuminen on nopeampaa ja tapahtuu suuremmassa mittakaavassa kuin vuosien 2008–2009 finanssikriisissä.

Elecsterin toinen vuosineljännes sujui verrattain hyvin huomioiden erittäin poikkeuksellisen toimintaympäristön. Koronapandemian vastaiset rajoitustoimenpiteet eivät ole kohdistuneet voimakkaasti asiakaskuntaamme ja sen vuoksi myös Elecsterin toiminnan volyymi on ollut normaalilla tasolla.

Pakkausmateriaalien toimitusvolyymi nousi viime vuoteen verrattuna.Toisella vuosineljänneksellä meijerikonetoimitusten määrä nousi ensimmäiseen vuosineljännekseen nähden, mutta jäimme konetoimituksissa vertailuvuodesta, joka oli hieman tavanomaista tasoa parempi. Positiivinen asia raportointikaudella oli, että vaikka vallitsevaan tilanteeseen toimintaympäristössä liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, joka ei suosi investointipäätösten tekemistä, onnistuimme saamaan päätökseen useita kauppoja, joiden toimituksista osa ajoittui toiselle vuosineljännekselle ja osa loppuvuodelle.

Raaka-aineiden ja komponenttien riittävyys on pyritty varmistamaan kasvattamalla vaihto-omaisuutta. Toistaiseksi emme ole joutuneet kärsimään saatavuusongelmista. Myös henkilöstömme on pysynyt terveenä ja toimintakykyisenä.

Kiinan yksikkömme tuotannollinen toiminta on keskeytetty huonon kannattavuuden vuoksi ja selvitämme vaihtoehtoisia toimintamalleja.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 20,1 milj. euroa (20,9 milj. euroa). Liikevaihto laski 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon hienoisesta laskusta huolimatta liikevoitto kasvoi selvästi ollen 2,1 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Tulokseksi ennen veroja muodostui 2,2 milj. euroa (0,8 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu

Konsernin toisen kvartaalin liikevaihto oli 10,9 milj. euroa (11,0 milj. euroa). Kvartaalin liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (0,8 milj. euroa), missä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 71,4 %. Tulos ennen veroja nousi 0,9 milj. euroon (0,6 milj. euroa).

Konsernitaseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 51,5 milj. euroa (52,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 49,7 % (49,3 %). Korollisen vieraan pääoman määrä oli 20,7 milj. euroa (20,4 milj.euroa).

SEGMENTTIEN TULOS



Teollisuustuote-segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa laski 2,4 % vertailuajankohdasta ja oli 16,6 milj. euroa (17,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,2 milj. euroa (1,3 milj.euroa) eli 13,4 % (7,9 %)

liikevaihdosta.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana konetoimitusten liikevaihto laski vertailuvuoteen verrattuna. Pakkausmateriaalitoimitusten määrä sen sijaan oli edellisvuotta korkeammalla tasolla. Kannattavuus oli katsauskaudella selvästi edellisvuotta parempi. Osaltaan tähän vaikutti raaka-aineiden hintakehitys, joka oli alkuvuodesta suotuisa.

Kuluttajatuote-segmentin liikevaihto laski hiukan vertailuvuodesta ja oli 2,2 milj. euroa (2,3 milj. euroa) tuloksen jäädessä niukasti tappiolliseksi.

Alihankintapalveluja tarjoavan Muut toiminnot-segmentin liikevaihto pieneni 16,9 % edellisvuoteen nähden ja oli 1,5 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Tulos painui tappiolliseksi.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €) 1-6/2020 1-6/2019 1–12/2019 Teollisuustuotteet 16.638 17.048 32.143 Kuluttajatuotteet 2.174 2.268 4.255 Muut 1.480 1.782 3.367 Segmenttien välinen -164 -235 -379 Konserni yhteensä 20.128 20.864 39.385



Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €) 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 Teollisuustuotteet 2.224 1.341 2.318 Kuluttajatuotteet -25 -98 -116 Muut -87 67 -5 Segmenttien välinen 4 15 19 Konserni yhteensä 2.116 1.325 2.215



Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin



Varallisuus (1000 €) 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 Teollisuustuotteet 35.304 36.156 35.771 Kuluttajatuotteet 4.607 4.599 4.522 Muut 3.301 3.365 3.144 Eliminoinnit -58 -159 -54 Kohdistamaton 8.392 8.626 6.729 Konserni yhteensä 51.546 52.587 50.112

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2020. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 23.4.2020 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,8 miljoonaa euroa (1,3).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 296(304), josta ulkomailla 166 (172). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 296(310).

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.6.2020 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 8,50 euroa ja alin 4,90 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 6,60 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli

161 356 kpl (8,9 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiö ei ole saanut katsauskaudella liputusilmoituksia.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT



EKP:n neuvoston arvio maailmantalouden ja – kaupan kehityksestä perustuu näkemykseen , jossa ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen rajun supistumisen jälkeen maailman talouskasvun arvioidaan alkavan elpyä kolmannella vuosineljänneksellä.

Maailmankaupassa kriisin vaikutus on vielä vakavampi, kun logistiikan häiriöt ja rajojen sulkeminen pahentavat tilannetta. Lisäksi ulkomaankauppa on myötäsyklistä, joten se heijastelee talouskasvun vaihteluja, erityisesti taantumissa. Vaikka maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikentyneet jyrkästi, näkymiin liittyvät riskit painottuvat vielä arvioitua heikomman kasvun suuntaan. Erityisesti pandemian vaikutuksesta voi tulla tällä hetkellä odotettua voimakkaampi ja pitkäaikaisempi. Muita riskejä liittyy esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden entistä suurempaan uutisherkkyyteen, tuotannon tarjontaverkostojen rakenteellisiin muutoksiin ja mahdolliseen protektionismin lisääntymiseen.

Vaikka ulkoinen toimintaympäristö on kaikkea muuta kuin luottamusta herättävää uskomme, että elintarvikeketjussa toimivien asiakkaidemme toiminta ei kärsi jatkossakaan mainittavasti pandemian johdosta säädettävistä rajoitustoimenpiteistä ja siten toimintamme volyymi pysyy samalla tasolla kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Viime vuoden jälkimmäinen puolisko oli erityisesti meijerikoneiden toimitusvolyymin suhteen vaatimaton ja siten uskomme loppuvuonna ylittävämme vertailuvuoden tason.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 LIIKEVAIHTO 10.892 10.975 20.128 20.864 39.385 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -855 -718 -430 -435 -170 Valmistus omaan käyttöön 27 27 85 Liiketoiminnan muut tuotot 80 91 148 350 504 Materiaalit ja palvelut -4.393 -4.543 -9.084 -9.802 -19.252 Henkilöstökulut -2.398 -2.353 -4.753 -4.712 -9.462 Poistot ja arvonalentumiset -468 -496 -955 -982 -1.960 Liiketoiminnan muut kulut -1.517 -2.200 -2.938 -3.985 -6.915 LIIKEVOITTO 1.340 783 2.116 1.325 2.215 Rahoitustuotot ja –kulut -420 -218 49 -529 -736 TULOS ENNEN VEROJA 920 564 2.165 796 1.479 Tuloverot -218 -175 -527 -238 -507 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 703 390 1.638 558 972 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 718 376 1.682 538 985 Määräysvallattomille omistajille -16 14 -44 20 -13 Tulos/osake 0,19 0,10 0,45 0,14 0,26

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS 703 390 1.638 558 972 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 806 62 -1.736 1.264 1.579 Rahavirran suojaus 0 0 0 1 2 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1.509 452 -98 1.823 2.553 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 1.524 437 -53 1.802 2.564 Määräysvallattomille omistajille -15 14 -45 21 -12

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat oikeudet 166 190 166 Aineelliset hyödykkeet 14.343 14.466 15.158 Muut osakkeet ja osuudet 420 420 420 Pitkäaikaiset saamiset 2.373 1.726 1.941 Laskennalliset verosaamiset 449 408 409 Pitkäaikaiset varat yhteensä 17.749 17.210 18.094 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 16.800 17.003 16.637 Myyntisaamiset ja muut saamiset 9.040 10.141 9.047 Tuloverosaaminen 257 281 55 Rahavarat 7.700 7.951 6.279 Lyhytaikaiset varat yhteensä 33.797 35.377 32.018 VASTAAVAA 51.546 52.587 50.112 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239 Arvonmuutosrahasto 0 -1 0 Muut Rahastot 93 94 95 Muuntoerot -1 141 169 Kertyneet voittovarat 17.048 17.058 17.792 Määräysvallattomat omistajat 977 1.056 1.022 Oma pääoma yhteensä 25.508 25.738 26.468 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 359 386 381 Pitkäaikainen vieras pääoma 13.865 14.408 12.029 Lyhytaikainen vieras pääoma 11.814 12.055 11.234 VASTATTAVAA 51.546 52.587 50.112

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 1.638 558 972 Oikaisut tilikauden tulokseen 1.339 1.785 3.297 Käyttöpääoman muutos -525 718 462 Maksetut korot ja muut rahoituserät -213 -267 -449 Saadut korot ja osingot 23 18 51 Maksetut verot -679 -313 -437 Liiketoiminnan rahavirta 1.583 2.499 3.896 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -740 -1.309 -2.799 Käyttöomaisuuden myynti 9 163 198 Pitkäaikaisten saamisten muutos 9 -2 -2 Investointien rahavirta yhteensä -722 -1.148 -2.603 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos 2.545 2.954 167 Lyhytaikaisten lainojen muutos -715 -2.584 -1.435 Maksetut osingot -861 -1.235 -1.285 Rahoituksen rahavirta 968 -865 -2.553 Rahavarojen muutos 1.829 486 -1.261 Rahavarat kauden alussa 6.279 7.140 7.140 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -408 325 400 Rahavarat kauden lopussa 7.700 7.951 6.279

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Arvonmuutosrahasto

d. Muut rahastot

e. Muuntoerot

f. Voittovarat

g. Yhteensä

h. Vähemmistöosuus

i. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i. OMA PÄÄOMA 1.1.2020 3.152 4.239 0 95 169 17.792 25.446 1.022 26.468 Osingonjako -862 -862 -862 Kokonaistulos 0 -2 -170 119 -53 -45 -98 OMA PÄÄOMA

30.6.2020 3.152 4.239 0 93 -1 17.048 24.531 977 25.508





Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i. OMA PÄÄOMA 1.1.2019 3.152 4.239 -2 93 49 16.587 24.118 1.084 25.202 Osingonjako -1.237 -1.237 -50 -1.287 Kokonaistulos 1 1 92 1.707 1.802 21 1.823 OMA PÄÄOMA

30.6.2019 3.152 4.239 -1 94 141 17.058 24.683 1.056 25.738

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 Omasta puolesta annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 5.013 5.013 5.013 Yrityskiinnitykset 11.301 11.133 11.133

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 Liikevaihto 20.128 20.864 39.385 Liikevaihdon kasvu, % -3,5 -0,9 -6,6 Liikevoitto 2.116 1.325 2.215 % liikevaihdosta 10,5 6,4 5,6 Tulos ennen veroja 2.165 796 1.479 % liikevaihdosta 10,8 3,8 3,8 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 1.682 538 985 % liikevaihdosta 8,4 2,6 2,5 Oman pääoman tuotto, % 12,6 4,4 3,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,1 5,6 5,0 Korollinen vieras pääoma 20.707 20.417 18.842 Rahavarat 7.700 7.951 6.279 Nettovelkaantumisaste, % 51,0 48,4 47,5 Omavaraisuusaste, % 49,7 49,3 53,3 Taseen loppusumma 51.546 52.587 50.112 Bruttoinvestoinnit 802 1.346 2.904 Tilauskanta 6.719 7.091 5.875 Tulos/osake, euroa 0,45 0,14 0,26 Oma Pääoma/osake, euroa 6,81 6,87 7,06 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 16.314 16.146 16.146

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q2/20 Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Liikevaihto 10.892 9.236 9.346 9.176 10.975 9.889 Liikevoitto 1.340 776 217 673 783 543 Liikevoitto, % 12,3 8,4 2,3 7,3 7,1 5,5 Kauden tulos 718 964 -22 469 376 162 Tulos/osake, euroa 0,19 0,26 -0,01 0,13 0,10 0,04

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2019 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2019 sivulta 39.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.9.2020 julkaistaan 5.11.2020.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

