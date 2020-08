2019 var et solid år med et meget godt resultat for Aurskog Sparebank. Da Norge stengte ned samfunnet som følge av korona-pandemien 12. mars, ble forutsetningene for første halvår 2020 endret. Banken leverer allikevel gode tall også for første halvår 2020. Resultat av ordinær drift etter skatt ved utgangen av perioden utgjør NOK 51,3 mill. (NOK 61,0 mill.). Resultatendringen sammenlignet med i fjor kan henføres til koronasituasjonen.

Aurskog Sparebank har god soliditet og likviditet. Det har gjort at vi har kommet oss godt gjennom den krevende perioden vi fremdeles er inne i. Bankens egenkapitalbevis, som er notert på Oslo Børs, har holdt seg godt gjennom perioden.

Banken har ikke opplevd noen økning i mislighold som følge av koronasituasjonen i første halvår.

