STOCKHOLM - 13. august 2020 – ContextVision, et medisinsk teknologiprogramvarefirma som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens, rapporterer i dag om et progressivt andre kvartal. INIFY® Prostata Screening – selskapets første beslutningsstøtteverktøy i en planlagt portefølje innen digital patologi – fikk status som CE-merke, som banet vei for en sterk inntreden i det raskt voksende markedet for digital patologi. I tillegg fortsetter selskapet å lede an i markedet for forbedring av bilder, med det nye nestegenerasjons ultralydproduktet, Rivent®.

«Det har vært et veldig progressivt kvartal med flere produktutgivelser. Vår inntredelse i markedet for digital patologi med INIFY prostatascreening, var en milepæl. Nå fokuserer vi på å få installert INIFY ved viktige referansesentre, for å utvide bruken av produktet i den kliniske arbeidsflyten, mens vi fortsetter FoU-arbeidet med en portefølje rettet mot de kreftformene som forårsaker den tyngste belastningen på patologilaboratorier verden rundt. I tillegg styrker vi organisasjonen med nøkkelpersoner som vil være med på å videreutvikle selskapet», sier administrerende direktør Fredrik Palm i ContextVision.



En av disse nøkkelpersonene er Magnus Aurell, som i mai tiltrådte stillingen som direktør med ansvar for digital patologi.

«Magnus Aurell har over 25 års ledererfaring fra medtech-selskaper. Han vil spille en viktig rolle i utviklingen av vår forretningsenhet for patologi, og vil også være et sentralt medlem av ledergruppen», sier Palm.

ContextVision styrket også sitt styre i andre kvartal. Martin Ingvar, professor i integrativ medisin ved Karolinska Institutet og grunnleggende medlem av ICHOM, ble valgt til styremedlem på den ordinære generalforsamlingen i mai.

«Dr. Ingvar bringer en unik blanding av klinisk erfaring og en sterk visjon om hvordan helsetjenester kan tilbys i fremtiden, i en stadig mer digital klinisk setting», sier styreleder Erik Danielsen i ContextVision.

Digital patologi

ContextVision lanserte sitt første digitale patologiprodukt, INIFY Prostate Screening. Selve motoren i produktet, er bygget på dyp læringsalgoritmer og tilbyr topp nøyaktighet helt nede på et pikselnivå. Den er trent på data generert av vår patenterte MasterAnnotation ™ -metode, samt også verifisert av topp patologer. Produktet lar patologene fokusere tiden sin på prøver med mistenkelig kreft og minimerer tiden brukt på godartete vev.

INIFY vil lette prosessen med konverteringen av klinisk patologi til den digital hverdagen, og til slutt tilby forbedret arbeidsflyt med mye høyere kvalitet og standardisering. Tilbakemeldingene fra BETA-testene har vært veldig positive med tanke på brukervennlighet, arbeidsflyt og ytelse. Kontrakter med flere laboratorier i forkant av digitaliseringen er allerede på plass, og vi er i gode dialoger med flere potensielle kunder.

Medisinsk bildebehandling

Salget i andre kvartal endte på 20,1 MSEK, som er 13 prosent lavere sammenlignet med andre kvartal 2019. EBITDA var 3,7 MSEK og driftsresultatet endte på 1,6 MSEK. COVID-19 påvirket salget hovedsakelig på grunn av lavere etterspørsel etter ultralydsystemer, ettersom sykehus og klinikker har blitt tvunget til å gjøre andre prioriteringer. Røntgenomsetningen fortsatte den positive trenden, og vokste 78 prosent sammenlignet med andre kvartal 2019. Salget for de første seks månedene av regnskapsåret steg med 11,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2019 og endte på 49,3 MSEK, med en EBITDA på 17,6 MSEK.

Rivent®, et nytt produkt for 2D-ultralyd, som ble lansert for salg i mai, muliggjør en ekstraordinær skarp bildekvalitet, som i økende grad har blitt etterspurt av ledende ultralydprodusenter over hele verden.





Om ContextVision

ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring er selskapet en pålitelig partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over hele verden.

Selskapets ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på proprietær teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. ContextVisions avanserte teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling.

ContextVision går nå inn i det raskt voksende markedet for digital patologi. Selskapet investerer betydelig igjen i sin produktportefølje av beslutningsstøtteverktøy, og selskapet er opptatt av å bli en ledende ressurs for patologer for å radikalt utvikle kreftdiagnose og forbedre pasientbehandlingen.

Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker COV.





For ytterligere informasjon, kontakt Fredrik Palm på mobil: +46 76 870 25 43, E- post: fredrik.palm@contextvision.se eller besøk gjerne også: www.contextvision.com.





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

