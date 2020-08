TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.8.2020 KLO 09.00

Muutoksia Taalerin johtoryhmässä

Karri Haaparinne jättää omasta pyynnöstään tehtävänsä Taaleri Oyj:n toimitusjohtajan sijaisena sekä Taaleri-konsernin johtoryhmän jäsenenä 13.8.2020. Jatkossa Haaparinne toimii edelleen Taaleri Varainhoito Oy:n, Taaleri Sijoitus Oy:n sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantian hallituksen jäsenenä. Tämän lisäksi Haaparinne jatkaa sovittujen Taalerin kanssasijoituskohteina olevien yhtiöiden hallitusten jäsenenä.

"Karri on yksi Taalerin perustajista ja hän on vahvasti vaikuttanut Taalerin menestykseen intohimoisella ja näkemyksellisellä otteellaan. Haluankin kiittää Karria työstä, jota hän on tehnyt Taalerin tarinan eteenpäin viemiseksi. Henkilökohtaisesti olen kiitollinen hänen tuestaan toimitusjohtajuuteni ensimmäisen vuoden aikana ja iloinen siitä, että Karri jatkaa valikoiduissa rooleissa Taaleri-konsernissa ollen näin jatkossakin tukemassa Taalerin strategian eteenpäin viemisessä”, sanoo Robin Lindahl.

Taaleri Oyj

Robin Lindahl

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Robin Lindahl, Toimitusjohtaja, Taaleri Oyj, puh. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com

Taaleri lyhyesti



Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli vuonna 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 500. Taaleri Oyj:llä on noin 4 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com

www.taalerivarainhoito.com

www.taalerienergia.com

www.taalerikapitaali.com

www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com