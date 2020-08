United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 13.8.2020 kello 9:00

United Bankers Oyj julkaisee tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksensa 26.8.2020



United Bankers Oyj julkaisee tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksen keskiviikkona 26.8.2020 noin klo 9.00. Tulostiedote löytyy yhtiön verkkosivuilta www.unitedbankers.fi julkistuksen jälkeen. Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään keskiviikkona 26.8. klo 11.30 United Bankersin tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 4. kerros, Helsinki. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Patrick Anderson. Tilaisuuteen voi osallistua myös videoyhteyden välityksellä, jolloin liittymisohjeet voi tilata osoitteesta ir@unitedbankers.fi.

Pyydämme ilmoittautumaan tiistaihin 25.8. mennessä osoitteeseen ir@unitedbankers.fi.

Lisätietoja:

United Bankers Oyj, sijoittajaviestintä: ir@unitedbankers.fi , 09 2538 0323

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236



United Bankers lyhyesti:



United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (31.12.2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (31.12.2019). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi