PLC UUTECHNIC GROUP OYJ SISÄPIIRITIETO 13.8.2020 klo 9:00

UTG MIXING GROUPILLE MERKITTÄVÄ TILAUS

UTG Mixing Groupiin kuuluva Stelzer Rührtechnik Int. GmbH on saanut merkittävän tilauksen Kiinasta yhdeltä alansa johtavalta tekstiiliteollisuuden materiaalituottajalta. Tilaus käsittää 24 kappaletta sekoittimia vaativaan kemianteollisuuden prosessiin.

Tilauksen kokonaisarvo on noin 2 miljoonaa euroa. Tilaus on kirjattu vuoden 2020 kolmannelle vuosineljännekselle ja toimitukset ajoittuvat vuoden 2020 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2021 kolmannen neljänneksen väliselle ajalle.

”Tilaus on Stelzerin historian suurin yksittäinen toimitussopimus. Tänä vuonna Stelzer on onnistunut siirtymään projektien koossa astetta suurempien projektien potentiaaliseksi toimittajaksi. Tähänkin asiakkaaseen olemme pystyneet luomaan pitkäaikaisen suhteen, mutta aikaisemmin emme ole saaneet näin suuria tilauksia heiltä. Tämä kauppa todistaa laitteidemme elinkaaren aikaista suorituskykyä verrattuna kiinalaisiin kilpailijoihin ja UTG Mixing Groupin osaamista kemian- ja polymeeriteollisuudessa. Tilaus vahvistaa entisestään vuoden 2021 peruskuormaamme.” toteaa operatiivinen johtaja Jussi Vaarno.

Uudessakaupungissa 13.8.2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja +358 50 074 0808

Jussi Vaarno, operatiivinen johtaja, +358 407 799 570

www.utgmix.com

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus.

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.