Enedo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.2020 – 30.6.2020 ja tarkennettu arvio taloudellisesta kehityksestä





Tammi-Kesäkuu 2020 lyhyesti, jatkuvat toiminnot

- Liikevaihto 19,7 milj. euroa (23,0 milj. euroa)

- Liikevoitto -1,9 milj. euroa (-1,1 milj. euroa)

- Oikaistu liikevoitto -1,7 milj.euroa (-0,9 milj. euroa)

- EBITDA (käyttökate) -0,1 milj. euroa (0,9 milj.euroa)

- Oikaistu EBITDA (käyttökate) 0,1 milj. euroa (1,0 milj. euroa)

- Osakekohtainen tulos -0,28 euroa (-0,27 euroa)

1-6/20 1-6/19 1-12/19 Keskeiset tunnusluvut, MEUR 6kk 6kk 12kk Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 19,7 23,0 43,3 Led Drivers 4,2 6,3 11,5 Power Supplies 12,7 14,6 27,5 Systems 2,7 2,1 4,4 Oikaistu EBITDA (käyttökate) 0,1 1,0 1,2 EBITDA (käyttökate) -0,1 0,9 1,1 Oikaistu liikevoitto/tappio -1,7 -0,9 -2,4 Liikevoitto/tappio -1,9 -1,1 -2,6 Tulos ennen veroja -2,4 -1,0 -2,7 Tulos jatkuvista toiminnoista -2,4 -1,0 -2,6 Tulos lopetetuista toiminnoista 0,0 -1,3 -2,4 Katsauskauden tulos -2,4 -2,3 -5,0 Jatkuvien osakekohtainen tulos, EUR* -0,28 -0,12 -0,31 Osakekohtainen tulos, EUR* -0,28 -0,27 -0,60 Omavaraisuusaste, % 4,1 15,4 11,5 Nettovelkaantumisaste, % 1182 155,2 342,1 Liiketoiminnan rahavirta -1,9 2,1 -1,0 Lukuja puolivuosittain, MEUR H1/2020 H2/2019 H1/2019 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 19,7 20,3 23,0 Oikaistu EBITDA (käyttökate) 0,1 0,2 1,0 EBITDA (käyttökate) -0,1 0,2 0,9 Oikaistu liikevoitto/tappio -1,7 -1,5 -0,9 Liikevoitto/tappio -1,9 -1,5 -1,1

* Ulkona olevien osakkeiden määrä on oikaistu vertailukausilta vastaamaan osakkeiden yhdistämisen jälkeistä osakemäärää.

1-6/20 1-6/19 1–12/19 OIKAISTU LIIKEVOITTO/TAPPIO 6kk 6kk 12kk Liikevoitto/tappio -1,9 -1,1 -2,6 Oikaisut liikevoittoon/tappioon Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 0,0 0,1 0,1 Tuotannon järjestelykulut 0,1 0,0 0,2 Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen 0,0 -0,2 Enedo suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät kulut 0,1 0,0 0,1 Oikaisut liikevoittoon/tappioon yhteensä 0,2 0,1 0,2 Oikaistu Liikevoitto/tappio yhteensä -1,7 -0,9 -2,4 1-6/20 1-6/19 1–12/19 OIKAISTU EBITDA (käyttökate) 6kk 6kk 12kk EBITDA -0,1 0,9 1,1 Oikaisut EBITDA Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 0,0 0,1 0,1 Tuotannon järjestelykulut 0,1 0,0 0,2 Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen 0,0 -0,2 Enedo suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät kulut 0,1 0,0 0,1 Oikaisut EBITDA yhteensä 0,2 0,1 0,2 Oikaistu EBITDA yhteensä 0,1 1,0 1,2



Arvio katsauskauden 2020 ja 2021 taloudellisesta kehityksestä

Vanha arvio:

Yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon, liikevoiton (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) ja käyttökatteen (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) paranevan vuodesta 2019. Liikevoiton arvioidaan kuitenkin jäävän tappiolliseksi vuonna 2020. Vuoden 2021 tuloksen arvioidaan olevan positiivinen.

Uusi arvio:

Yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen vuoden 2020 liikevaihdon olevan 40-44 millj. euroa. Vuoden 2020 käyttökatteen (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) arvioidaan olevan 0,0-1,5 milj. euroa ja liikevoiton (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) negatiivinen 2,1-3,6 milj.euroa. Vuoden 2021 taloudellisesta kehityksestä emme kasvaneen epävarmuuden vuoksi anna toistaiseksi arviota.

Vesa Leino, toimitusjohtaja:



Vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko oli täynnä tapahtumia. Helmikuussa lanseerasimme yrityksen uuden Enedo-nimen ja uuden visuaalisen ilmeen, selkeytimme tuotetarjontaamme jakamalla tuotteemme kolmeen erilliseen tuotekategoriaan, järjestimme uudelleen yhtiön myyntiorganisaation sekä toteutimme osakkeiden lukumäärän pienentämisen. Maaliskuusta lähtien suuri osa huomiosta kiinnittyi koronaviruksen vaikutusten minimointiin ja liiketoiminnan pyörittämiseen uudessa tilanteessa ja ympäristössä.

Vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon liikevaihto jäi selkeästi tavoitteestamme ja oli 19,7 milj. euroa, jossa laskua on 3,2 milj. euroa vuoden takaisesta vertailukaudesta. Vuosipuoliskon tulos oli odotetusti tappiollinen. Liikevaihdon kehitys johtui ennen kaikkea Tunisian kansallisista toimenpiteistä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, minkä vuoksi meidänkin tehtaamme oli kokonaan kiinni tai toimi vajaalla henkilöstöllä yli kahden kuukauden ajan. Tuotannon rajoitukset purettiin lähes kokonaisuudessaan ensimmäisen vuosipuoliskon loppupuolella, ja tehtaan uudelleen käynnistymiseen liittyvistä haasteista huolimatta liikevaihdolla mitattuna kesäkuu oli vuosipuoliskon vahvin kuukausi. Tavoitteena on saada koronaviruksesta johtuvat toimitusten jättämät hoidettua syyskuun loppuun mennessä. Arvioimme koronaviruksen vaikutuksen ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoon olevan noin 3-4 milj. euroa negatiivinen.

Reagoimme väliaikaiseen liikevaihdon laskuun ennakoivasti aloittamalla maaliskuussa kustannussäästötoimet, joiden seurauksena muun muassa suurin osa Italian ja Suomen henkilöstöstä oli osa-aikaisesti lomautettuna huhti-, touko- ja kesäkuun ajan. Lisäksi leikkasimme johdon ja johtoryhmän palkkoja vastaavalla ajanjaksolla.

Alentuneesta toimituskyvystä johtuen Power Supplies -tuotekategorian kehitys jäi katsauskaudella selkeästi odotuksistamme. Noin 70 prosenttia Italian Power Supplies -tuotteista valmistetaan Tunisian tehtaalla. Negatiivista vaikutusta pienensi kaksi merkittävää terveydenhuollon virtalähdetilausta Euroopan ja Yhdysvaltain markkinoille. Hengityskoneisiin ja kehonulkoisiin hapettimiin (ECMO) käytettävät virtalähteet valmistaa aasialainen yhteistyökumppanimme. Pääosa näistä toimituksista tapahtui ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Suomen Power Supplies -tuotteiden liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta.

Myös Led Driver -tuotteiden liikevaihdon kehitys kärsi samoista toimitusongelmista, noin puolet Led Driver -tuotteistamme valmistetaan Tunisiassa. Led Drivereiden osalta liikevaihdon kehitykseen vaikutti negatiivisesti myös fokusoidumpi uusi strategia, jonka seurauksena luovuimme yksinkertaisten Led-nauhojen valmistuksesta eräälle asiakkaallemme. Uuden viime vuonna lanseeratun korkeamman tehotason Led Driverin kysyntä kehittyi edelleen positiivisesti ja saimme tuotteelle useita merkittäviä uusia asiakkuuksia, joiden uskomme vaikuttavan positiivisesti osittain jo toisen vuosipuoliskon aikana.

Systems -tuotekategorian kasvu oli 29 prosenttia vertailukauteen nähden. Kasvun ajureina toimivat erityisesti myynnin aloittaminen Yhdysvaltain markkinoilla ja uudet asiakkuudet, jotka saatiin ennen kaikkea uuden Modular High Efficiency (MHE) -tasasuuntaajatuoteperheen ansiosta. Syksyllä 2019 aloitettu Systems-tuotteiden moduulituotannon siirtäminen Tunisiasta sopimusvalmistajallemme Viroon saatiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana valmiiksi. Tunisian tehdas keskittyy jatkossa täysin Italiassa suunniteltujen tuotteiden valmistukseen. Junatuotteiden kysyntä piristyi ja oli lähes kaksinkertainen vertailukauteen nähden. Solmittu yhteistyösopimus puhtaasti Keski-Euroopan juna-asiakkaisiin keskittyvän yhteistyökumppanin kanssa on lähtenyt liikkeelle hyvin.

Liiketoiminnan rahavirta oli vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana negatiivinen 1,9 milj. euroa. Heikkoon liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttivat erityisesti Tunisian tehtaan rajoitettu tuotanto sekä keskimääräistä isommat ostovelkojen maksut alkuvuonna. Vahvistaaksemme varautumista strategian toteutukseen ja koronaviruksen vaikutuksiin suunnittelemme ja olemme osaksi toteuttaneet rahoitusjärjestelyjä niin Italian tytäryhtiössämme kuin emoyhtiössä.

Huolimatta uuden myyntiorganisaation positiivisesta liikkeellelähdöstä ja vakaasta tilauskannasta, katsauskausi oli meille taloudellisen kehityksen suhteen pettymys. Suurin tähän vaikuttanut tekijä oli koronaviruksen aiheuttamat toimitushaasteet. Kykenimme toisaalta suhteellisen hyvin ennakoimaan näitä vaikutuksia sekä reagoimaan niihin, mikä osaltaan jonkin verran lievensi kokonaisvaikutusta. Laajan asiakasportfoliomme ansiosta koronaviruksen kokonaisvaikutukset varsinaiseen asiakaskysyntäämme jäivät päättyneellä vuosipuoliskolla kuitenkin suhteellisen rajallisiksi. Erilaisista kokoontumisrajoituksista johtuen viihde- ja kulttuurisidonnaisten Led Drivereiden kysyntä katsauskaudella laski, mutta samaan aikaan esimerkiksi terveydenhuoltoon ja huoltovarmuuteen liittyvien tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä pysyi vakaana tai jopa nousi. Yhdysvalloissa asiakkaiden kanssa suunnitellut yhteistyöhankkeet ja kampanjat alkoivat kuitenkin vuosipuoliskon lopulla siirtyä eteenpäin koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista ja markkinaepävarmuudesta johtuen. Yhdysvaltain markkinoiden epävarmuuteen reagoidakseen jakelijat ovat myös pienentäneet varastojaan.

Toisella vuosipuoliskolla odotamme Systems-tuotteiden jatkavan kasvua ja myös muiden tuotteiden ja koko liikevaihdon kasvavan ensimmäisestä vuosipuoliskosta. Yhdysvaltojen markkinoiden vuosipuoliskon loppupuolella alkaneen epävarmuuden odotamme kuitenkin jatkuvan myös seuraavien kuukausien aikana. Tällä tulee toteutuessaan olemaan vaikutusta lyhyen aikajänteen liikevaihdon kasvun suuruuteen. Yhdysvaltain markkinan ja Tunisian kevään tuotantosulun aikana kertyneen toimitusten jättämän purkamiseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi olemme päivittäneet tilikaudelle 2020 annettua taloudellista ohjausta.

Jatkamme aktiivista työtä toimitusvarmuuden kehittämiseksi, kustannustehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi sekä uusien asiakkuuksien ja myynnin synergioiden saavuttamiseksi. Helmikuussa lanseeratun strategian toteutus ja yhtiön suunnan kääntäminen sekä terveen tulevaisuuden rakentaminen jatkuu koronakevään jälkeenkin.

Jatkuvien toimintojen tammi-kesäkuun liikevaihto, liikevoitto ja oikaistu liikevoitto





Liikevaihto oli 19,7 milj. euroa (23,0 milj. euroa).



Liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ollen -1,9 milj. euroa (-1,1 milj. euroa). Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti ennen kaikkea koronaviruksesta johtuneet tuotannon rajoitukset ja näiden myötä syntynyt liikevaihdon lasku. Oikaistu liikevoitto oli -1,7 milj.euroa (-0,9 milj. euroa).

Liiketoiminnan kehitys

Uudistimme alkuvuonna liiketoiminnan seurantaamme uuden tuotekategoriajaon mukaiseksi ja esitämme puolivuosikatsauksessa liikevaihdon kehityksen erikseen näiden kolmen tuotekategorian osalta. Enedon uudet tuotekategoriat ovat Power Supplies, Led Drivers ja Systems-tuotteet. Power Supplies -tuotekategoriaan kuuluvat teollisuuden teholähteet, Led Drivers -kategoriaan valaistusratkaisuihin keskittyvät teholähteet ja Systems -kategoriaan puolestaan järjestelmätuotteet ja raideliikenteen teholähderatkaisut.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan merkittävimmät tulokseen vaikuttavat tekijät olivat koronaviruksen seurauksena Tunisian tehtaan rajoitettu toiminta, jolla oli merkittävät vaikutukset Power Supplies- ja Led Drivers -tuotekategorioiden suoritukseen sekä Systems- tuotekategorian hyvä kasvu MHE-tuotteen tukemana. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto 19,7 milj. euroa jäi selkeästi tavoitteestamme.

Power Supplies -tuotekategorian liikevaihto oli katsauskaudella 12,7 milj. euroa, joka oli 1,9 milj. euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Led Drivers -tuotekategorian liikevaihto oli 4,2 milj. euroa, joka oli 2,1 milj. euroa heikompi kuin vuodentakaisella vertailukaudella. Systems-tuotekategoriassa puolestaan nähtiin kasvua. Systems-tuotteiden liikevaihto katsauskaudella oli 2,7 milj. euroa, joka on 0,6 milj. euroa korkeampi kuin vuodentakaisella vertailukaudella.

Markkinanäkymät



Led-valaistuksen, mittalaitteiden, terveydenhuollon laitteiden ja infrastruktuurin teholähteet tarjoavat edelleen useita kasvumahdollisuuksia. Yhtiö panostaa asiakassegmentteihin, joissa korkea luotettavuus sekä tuotteiden pitkät elinkaaret ovat määrääviä tekijöitä.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät



Yleinen talouskehitys saattaa vaikuttaa yhtiön liiketoimintaympäristöön. Liiketoiminnan luonteeseen kuuluen Enedoon kohdistuu reklamaatioita, joiden lopullista ratkaisua ei voida ennustaa. Tämänhetkisten tietojen perusteella näillä reklamaatioilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. Eteneminen järjestelmätuotteisiin teollisuusliiketoiminnassa voi tarkoittaa tuotevastuuriskin lisääntymistä.

Merkittävimmät liiketoimintariskit liittyvät avainasiakkaiden tuotteiden menestykseen markkinoilla. Enedon tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu osittain asiakkaiden omien projektien aikatauluista. Lisäksi markkinoille tyypillinen kysynnän vaihtelu aiheuttaa nopeita muutoksia Enedon liiketoimintaan.

Koronavirus on nostanut teollisuusmarkkinan epävarmuuden tasoa, ja sillä voi olla pandemian kehittymisestä riippuen mahdollisia vaikutuksia asiakkaidemme toimintakykyyn, heidän lopputuotteidensa kysyntään sekä yleiseen teollisuuden toimintaympäristöön. Led Drivers- ja Power Supplies -tuotekategorioissa koronaviruksen vaikutukset voivat näkyä vapaa-ajan ja urheiluun liittyvän valaisujärjestelmien kysynnän siirtymisenä eteenpäin katsomokapasiteetin ollessa vajaakäytössä. Uusien liiketilojen avaaminen mm. vaatekaupassa on ainakin väliaikaisesti hiljentynyt, mikä voi vaikuttaa uusien valaistusratkaisujen kysyntään ja vanhojen uusintaan.

Yhtiön tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat osittain pitkiä ja tiettyjen komponenttien saatavuudessa voi olla ajoittain vaikeuksia, mikä saattaa vaikuttaa toimituskykyyn. Koronavirus on nostanut myös maakohtaisen epävarmuuden tasoa, mikä voi vaikuttaa toimituskykyymme. Koronaviruksen vaikutukset voivat heijastua ennakoimattomana käyttäytymisen muutoksena niin hankintaketjuissa kuin yhtiön asiakkaissa. Esimerkkejä tästä voivat olla mm. maksuehtojen ja tilausten muutokset. Yhtiön korkea velkaantuneisuus, suhteellisen alhainen likviditeetti ja laskusaatavarahoituksen käyttö lisäävät yhtiön herkkyyttä negatiivisille markkinamuutoksille.

Yhtiön oma tuotanto on keskittynyt yhteen tehtaaseen Tunisiassa. Tunisian tuotantoon kohdistuu yleinen maariski. Tunisian kansalliset koronatoimet, poliittinen ympäristö ja muut tehtaan toimintakykyyn vaikuttavat tekijät ovat osittain yhtiön kontrollin ulkopuolella.

Rahoituksen riittävyyteen liittyy riskejä, joita yhtiö pyrkii hallitsemaan aktiivisella eri vaihtoehtojen suunnittelulla ja implementoinnilla. Koronaviruspandemian myötä kasvaneesta taloudellisesta epävarmuudesta johtuen konserni on päivittänyt maksuvalmiusriskiin ja luotto- ja vastapuoliriskiin sekä toiminnan jatkuvuuteen liittyviä tilinpäätöksessä 31.12.2019 annettuja tietoja.

Koronavirus

Olemme jatkaneet koko katsauskauden ajan aktiivisia sisäisiä toimenpiteitä varmistaaksemme työntekijöidemme terveyden ja liiketoiminnan jatkumisen. Olemme ottaneet käyttöön sisäisiä ohjeistuksia ja noudattaneet jokaisessa maassa paikallisten viranomaisten ohjeistusta. Enedolla on toimintaa Tunisissa (tuotanto), Italiassa (tuotekehitys, myynti), Suomessa (pääkonttori, tuotekehitys, myynti) ja Yhdysvalloissa (myynti). Johtoryhmämme seuraa koronaviruksen kehittymistä viikoittaisissa puheluissa ja reagoi tarvittaessa muutoksiin heti.

Koronaviruksen arvioitu vaikutus liikevaihtoon oli katsauskaudella negatiivinen 3,0 – 4,0 milj. euroa johtuen ennen kaikkea Tunisian tuotannon rajoituksista. Koronaviruksen ehkäisemisestä syntyi lisäkuluja erityisesti Italiassa ja Tunisiassa. Koronaviruksesta johtuneet työntekijöiden lomautukset kevensivät konsernin kustannuksia katsauskaudella. Koronan tulosvaikutus kokonaisuudessaan oli arviolta negatiivinen 0,5 – 1,0 milj. euroa.



Investoinnit ja tuotekehitys



Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit olivat katsauskauden aikana 1,0 milj. euroa (1,5 milj. euroa), joista tuotekehitysaktivointien osuus oli 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Katsauskauden lopussa aktivoitujen tuotekehityskustannusten määrä taseessa oli 5,1 milj. euroa (8,9 milj. euroa). Lasku johtuu pääasiassa telekommunikaatioliiketoiminnan divestoinnista loppuvuodesta 2019.



Katsauskaudella tuotekehityksen aktivoituja kustannuksia kirjattiin alas yhteensä 0,1 milj. euron arvosta johtuen lähinnä muutoksista Italian tuotteiden joidenkin asiakkaiden yksittäisten tuotteiden volyymiodotuksissa.

Kokonaisuudessaan katsauskauden jatkuvien toimintojen tuotekehityskulut olivat 2,1 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Näistä aktivoitiin taseeseen 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa) ja katsauskauden kuluina kirjattiin 1,5 milj. euroa (1,4 milj.euroa) eli 7,8 % (6,0 %) liikevaihdosta.





Rahoitus



Konsernin korolliset nettorahoitusvelat katsauskauden lopussa olivat 15,5 milj. euroa (11,0 milj. euroa). Nettorahoitusvelat sisältävät 1,1 milj. euroa (1,8 milj. euroa) IFRS 16 standardin mukaisia vuokrasopimusvelkoja.

Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuun aikana oli -1,9 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Negatiivinen rahavirta johtui käyttöpääomatarpeen lisääntymisestä myyntivolyymien jäädessä alhaiseksi johtuen koronaviruksen tuomista toimitushaasteista etenkin Italian tuotteiden myynnin osalta. Rahavirta investointien jälkeen oli -2,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 4,1 % (15,4 %) ja nettovelkaantumisaste 1181,9 % (155,2 %). Taseen loppusumma oli 32,0 milj. euroa (46,6 milj. euroa).



Rahavarat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä olivat kesäkuun lopussa 1,0 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Kesäkuun lopussa konsernilla oli käyttämättömiä luottolimiittejä ilman factoring-limiittejä yhteensä 1,4 milj. euroa (0,7 milj. euroa).

Yhtiö kertoi tilikauden 2019 tilinpäätöstiedotteessa ja vuosikertomuksessa suunnittelevansa velkarahoituksen yhtenäistämistä kesään 2020 mennessä. Järjestelyn tavoitteena on luoda riittävät resurssit strategian toteuttamiseen ja tehostaa pääomien käyttöä.

Suunnitellun ja osittain jo toteutetun rahoitusjärjestelyn kohteena on yhteensä 4,3 milj. euron lisärahoitus Suomessa ja Italiassa. Suunnitellun rahoituksen antajat ovat Enedon nykyisiä rahoittajapankkeja Suomessa ja Italiassa. Italiassa rahoitusjärjestely koostuu pääosin lainojen uudelleenrahoituksesta ja lisärahoituksesta sekä ns. stand-still jaksosta jolloin lainoja ei lyhennetä. Suomen osalta suunniteltu järjestely koostuu uudesta lisärahoituksesta ja uudesta stand-still jaksosta nykyisissä emoyhtiön lainoissa päärahoittajapankin ja Jussi Capitalin kanssa. Nykyinen emoyhtiön lainoihin kohdistuva stand-still sopimus erääntyi 30.6.2020.

Italian tytäryhtiön osuus neuvotellusta lisärahoituksesta on 2,3 milj. euroa. Lisärahoituksesta ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutui 1,2 milj. euroa. Järjestelyssä Italiassa maksettiin pois rahoittajapankin 1,3 milj. euron laina ja nostettiin uusi laina 1,9 milj euroa. Lisäksi nostettiin uusi 0,6 milj. euron laina toiselta rahoittajapankilta. Italian valtiotaustainen Mediocredito Centrale on antanut toteutuneeseen rahoitukseen osittaisen takauksen. Toteutuneiden lainojen kesto on 72 kuukautta ja ensimmäiset 12 kuukautta ovat lyhennysvapaata. Lainaehdot eivät poikkea markkinaehdoista. Osana rahoitusjärjestelyä Italian tytäryhtiössä on suunnitteilla vielä ainakin 1,1 milj. euron lisärahoitus.

Suomessa emoyhtiö neuvottelee 2,0 milj.euron lisärahoituksesta päärahoittajapankin kanssa. Suunniteltu järjestely sisältää uuden 12 kuukauden stand-still jakson nykyisiin emoyhtiön lainoihin.

Toteutuneilla ja neuvottelun alla olevilla rahoitusratkaisuilla pyritään antamaan resurssit jatkaa Enedon käännettä kannattavaksi teollisuuden teholähteiden valmistajaksi sekä vahvistamaan yhtiön käyttöpääomaa. Ratkaisuilla pyritään myös yhtenäistämään Italian yhtiön rahoituksen lainaehtoja emoyhtiön kanssa, mikä mahdollistaa tehokkaamman toiminnan ja likviditeetin hallinnan konsernin sisällä. Yhtiön hallitus ja johto uskoo rahoitusjärjestelyjen toteutumiseen toisen vuosipuoliskon aikana ja siten puolivuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen.

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power supplies ja Power Systems. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 43,3 milj. euroa. Enedossa työskentelee 394 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com





