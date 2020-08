RÉSULTATS ANNUELS 2019/2020

Communiqué de presse - Paris, le 13 août 2020 à 8h00



Atari délivre un nouvel exercice de croissance rentable

Chiffre d’affaires : +16,5% à 24,0 M €

Résultat opérationnel : +15,2% à 2,9M €

Résultat net part Groupe : +2,3 M€

Lancement de l’Atari VCS et de l’Atari Token sur l’exercice 2020/2021



Réuni le 11 août 2020, le Conseil d’administration d’Atari SA a examiné les informations financières pour l’exercice clos le 31 mars 2020 et a autorisé leur communication. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après la vérification de l’annexe, du rapport de gestion, et la finalisation de l’ensemble des diligences requises pour le rapport financier annuel qui sera mis à disposition au plus tard le 29 septembre 2020.



Croissance de l’activité (+16,5 %) malgré le décalage des lancements (jeux, Atari VCS) de fin d’année dans un contexte de crise sanitaire

Développements opérationnels de l’exercice 2019/2020 : Atari Games : RCT Touch dépasse 30 millions de téléchargements au 31 mars 2020. Le maintien de cette performance se combine avec une bonne résilience des activités de licence. Le produit des licences d’hôtels (encaissements de $600K en janvier 2020) sont étalées sur 3 ans et ne contribuent qu’à hauteur de $50K sur l’exercice). Atari VCS : finalisation et mise en production de l’Atari VCS pour un lancement décalé à la fin d’année 2020 (impact Covid19 sur la production) Atari Casino : nouvelle licence de crypto-casino pour $7,5 millions sur l’exercice, démontrant l’attractivité récurrente de ce secteur et de la marque Atari. Atari Partners : nouveau contrat de licence avec Animoca Brands pour développer des applications blockchain dans des jeux Atari (décembre 2019). La participation du Groupe dans Animoca Brands est valorisée $2,0 millions. Lancement de la crypto-monnaie Atari Token pour une contribution au résultat de l’exercice 2020/2021, Atari recevant 35% du produit de cession des Tokens.

Autres faits marquants : Avril 2019 : Cotation secondaire sur le segment Nasdaq First North Premier Growth Market à Stockholm. Septembre 2019 : Conclusion d’un accord avec Legalist se traduisant par un versement de 0,9 M€ à Atari Interactive en échange d’une partie des profits futurs à recevoir par Atari dans six procès de contrefaçon de marque. Nouvelle norme IFRS 16 (retraitement des loyers) : Reconnaissance d’un droit d’usage de 2,5 M€ (actif long terme) et d’une dette financière de 2,6 M€. Mars 2020 : Augmentation de capital de 3,3 M€ pour accélérer le développement des jeux et soutenir le lancement de l’Atari VCS.

L’objectif du Groupe Atari pour l’exercice 2020/2021 reste la poursuite d’une croissance rentable.

Frédéric Chesnais, Directeur Général et l’un des premiers actionnaires du Groupe Atari, a commenté : « L’exercice clos le 31 mars 2020 a bien évidemment été impacté par la pandémie Covid-19, avec une progression des activités en ligne mais des renouvellements/extensions de contrats de licence décalés sur les périodes suivantes. Nos quatre pôles d’activités (Games, VCS, Casino, Partners) ont en effet chacun leurs atouts propres leur permettant de se développer dans un environnement qui reste fortement marqué par des incertitudes importantes au niveau de l’environnement économique. Dans ce cadre, notre organisation, avec un faible niveau de frais fixes, nous offre une souplesse importante nous permettant d’être réactifs et qui devrait être un facteur important pour atteindre notre objectif de croissance rentable ».

RÉSULTATS HISTORIQUES – STRATÉGIE LONG TERME

Le tableau ci-dessous rappelle l’évolution des chiffres-clés du Groupe Atari sur les dernières années (exercices clos le 31 mars) :

(en millions d'euros) 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Chiffre d'affaires 1,2 3,3 7,6 11,9 15,4 18,0 20,6 24,0 Résultat opérationnel courant 0,6 0,9 0,2 1,4 1,9 2,3 3,1 2,9 Résultat opérationnel -2,0 1,3 1,5 0,0 8,5 2,5 2,5 2,9 Résultat net part Groupe -35,8 -2,5 1,2 -0,1 7,7 2,3 2,7 2,3 Capitaux propres part Groupe -34,9 -31,3 -13,1 -10,6 7,4 13,8 22,3 28,5 Trésorerie nette (Endettement net) globale (1) -31,4 -24,8 -11,0 -13,3 -0,9 2,5 7,8 1,1

(1) Trésorerie nette hors impact de la première application de la norme IFRS 16 et du contrat Legalist dans les comptes de l’exercice 2019-2020

Depuis 2013, Atari a connu une progression importante de son chiffre d’affaires et de ses résultats, illustrés sur le tableau ci-dessus.

Le chiffre d’affaires a été multiplié par plus de 20 sur la période ;

Le Groupe a par ailleurs renforcé ses capitaux propres, part du Groupe, qui sont positifs à +28,5 M€, à comparer à -34,9 M€, soit un renforcement de +63,4 M€.

Atari s’est positionné sur 4 lignes d’activités complémentaires, visant à assurer le développement du Groupe et de la marque sur le long terme :

Atari Games : les jeux vidéo sont l’ADN du Groupe, qui représentent toujours sa première source de revenus ;

: jeux de casino et de loterie en ligne ; Atari VCS : équipement multimédia ;

: équipement multimédia ; Atari Partners : partenariats et investissements dans les technologies en privilégiant les licences de marque Atari.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 31 MARS 2020

Les résultats détaillés au 31 mars 2020 sont présentés ci-dessous. Le Résultat Opérationnel progresse de +15,2%, passant de 2,5 M€ pour l’exercice 2018/2019 à 2,9 M€ sur l’exercice 2019/2020.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT

(M€) 31.03.2020 31.03.2019 % Chiffre d'affaires 24.0 20,6 20,6 +16,5%% Coût des ventes (2,4) (3,9) MARGE BRUTE 21,6 21,6 16.7 16,7 +29,4% Frais de recherche et développement (9,8) (7,4) +32,1% Frais marketing et commerciaux (4,2) (3,7) +14,5% Frais généraux et administratifs (4,7) (3,9) +18,2% Autres produits et charges d'exploitation (0,1) 1.4 1,4 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 2,9 3.1 3,1 -7.2% Autres produits et charges opérationnels 0,0 (0,6) RESULTAT OPERATIONNEL 2,9 2.5 2,5 +15,2%

Activités et chiffre d'affaires

Au 31 mars 2020, Atari a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 24,0 M€, contre 20,6 M€ au titre de l’exercice précédent, soit une croissance de 16,5% à taux de change courant et 10,2% à taux de change constant.

Les activités d’Atari Games continuent d’être prépondérantes, avec une très bonne performance du catalogue de jeux et des activités de licence, qui ont fortement contribué à la progression du chiffre d’affaires du Groupe.

L’activité d’Atari Games a été soutenue par les bonnes performances du jeu mobile RollerCoaster Tycoon Touch, régulièrement enrichi avec des nouveaux contenus et évènements spéciaux, permettant de dépasser les 30 millions de téléchargement au 31 mars 2020. Au cours de l’exercice Atari a également lancé les jeux mobiles Citytopia et RollerCoaster Tycoon Story avec un objectif de croissance progressive et rentable. L’activité de licence bénéficie quant a elle des produits Arcade 1 Up et Atari Flashback.

Atari a par ailleurs poursuivi le développement de ses autres lignes d’activités pour contribuer à l’expansion à long terme du Groupe dans l’univers des jeux vidéo, du multimédia et des technologies. S’agissant de l’Atari Token, le Groupe Atari a repris le contrôle opérationnel du projet, pour un lancement au cours de l’exercice 2020/2021.

Marge brute

Le taux de marge brute ressort à 90% du chiffre d'affaires contre 81,1% au titre de l’exercice précédent. La marge brute reste dépendante de l’évolution du mix-produit.

Frais de recherche et développement

Les frais de recherche et développement s’élèvent à 9,8 M€ contre 7,4 M€ lors de l’exercice précédent. Leur augmentation, nette des montants inscrits en immobilisations incorporelles en cours, traduit la poursuite de la production de jeux.

Frais marketing et commerciaux

Les frais marketing et commerciaux se sont élevés à 4,2 M€ au titre de l’exercice 2019/2020. A l’exercice 2018/2019, ils s’élevaient à 3,7 M€. Leur augmentation traduit l’évolution de l’activité et les lancements de nouveaux jeux.

Frais généraux et administratifs

Les frais généraux et administratifs s’élèvent à 4,7 M€ contre 3,9 M€ lors de l’exercice précédent. La variation reflète principalement l’évolution des taux de change, et le renforcement des équipes de gestion.

Autres produits et charges d’exploitation

Au 31 mars 2020, le montant des autres produits et charges d’exploitation n’est pas significatif. Sur l’exercice précédent, les autres produits et charges d’exploitation recouvraient d’une part de la vente de deux franchises non stratégiques pour Atari (Alone in the Dark et de Act of War), et d’autre part du règlement au profit d’Atari d’un litige portant sur la contrefaçon de la marque Atari.

Résultat opérationnel courant

Au cours de la période, le Groupe a atteint son objectif de croissance profitable et a ainsi enregistré un résultat opérationnel courant de +2,9 M€ au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020 contre +3,1 M€ au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019.

Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels sont négligeables. Sur l’exercice précédent, les autres produits et charges opérationnels s’élevaient à -0,6 M€ et correspondaient à la charge nette, indemnités et honoraires d’avocats, de litiges divers à l’encontre d’Atari.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020 s’élève à +2.9 M€, à comparer à +2,5 M€ sur l’exercice clos le 31 mars 2019 soit une progression de 15,2%.

AUTRES ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT

(M€) 31.03.2020 31.03.2019 % RESULTAT OPERATIONNEL 2,9 2,5 +15,2% Coût de l'endettement financier (0,0) (0,0) Autres produits et charges financiers (0,8) (0,4) Impôt sur les bénéfices (0,1) 0,6 RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES 2,0 2,7 -28% Résultat net des activités non poursuivies - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 2,0 2,7 -28% Part attribuable au Groupe 2,3 2,7 -16,2% Part attribuable aux intérêts minoritaires (0,3) 0,0

Le coût de l’endettement financier est nul, le Groupe ayant par ailleurs procédé le 1er avril 2020 au remboursement de la dernière échéance d’Océanes 2003-2020.

Les autres produits et charges financiers recouvrent essentiellement les variations de valeurs des participations financières immobilisées.

Le résultat net consolidé part du Groupe pour l'exercice ressort à +2,3 M€, à comparer à +2,7 M€ au titre de l'exercice précédent.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU BILAN ET TRÉSORERIE

Le bilan détaillé, préparé en application des normes IFRS figure en annexe.

Les capitaux propres s'élèvent à +28,1 M€ au 31 mars 2020, par rapport à +22,2 M€ au 31 mars 2019, renforcés principalement par le résultat net de l’exercice et une augmentation de capital de 3,2 M€ destinée à accélérer le développement de nouveaux jeux avec des studios partenaires.

Le tableau ci-dessous montre les variations des capitaux propres au cours de l'exercice :

Capitaux propres au 31 mars 2019 (M€) 22,2 Retraitement IFRS 16 (0,1) Capitaux propres 31 mars 2019 retraité IFRS 16 (M€) 22,2 Résultat net 2,0 Augmentation de capital 3,2 Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat global (0,6) Mouvements sur actions propres (0,2) Charge de stock-options 1,0 Variation des écarts de change 0,6 Capitaux propres au 31 mars 2020 (M€) 28,1

L’endettement financier brut est constitué de la dette sur loyers relative à l’application de la norme IFRS 16 et de la dernière tranche des Océanes 2003-2020 totalement remboursées au 1er avril 2020.

Au 31 mars 2020, la trésorerie nette du Groupe ressort à -1,3 M€ mais à +1,1 M€ retraité des effets IFRS 16 et du contrat Legalist. En effet, Atari n’a aucune obligation de remboursement à l’égard de Legalist si les procédures judiciaires envers les contrefacteurs s’avèrent infructueuses.

(M€) 31.03.2020 31.03.2019 OCEANEs 2003-2020 - (0,6) IFRS 16 : dette sur loyer (2,1) IFRS 9 : Legalist (0,9) Non courant (3,0) (0,6) Engagements sur instruments financiers (0,0) ( 0,1) OCEANEs 2003-2020 (0,6) - IFRS 16 : dette sur loyer (0,3) - Courant (1,0) (0,1) Retraitement Legalist dette non cash 0,9 Endettement financier brut (3,1) (0,7) Trésorerie et équivalents trésorerie 1,8 8,5 Trésorerie nette (Endettement net) (1,3) 7,8

(1) L’endettement financier brut est retraité du montant Legalist de 0,9 M€, inscrit en dette financière en application de la norme IFRS 9 mais qui reste définitivement acquis au Groupe.

PERSPECTIVES 2020-2021

Pour l’exercice 2020/2021, le Groupe Atari se fixe les objectifs opérationnels suivants :

Lancement de nouveaux jeux : depuis le 1 er avril 2020, le Groupe a notamment lancé les jeux Missile Command Recharged (mobile, PC et Nintendo Switch), Pong Quest (PC et consoles) et Beat Legend Avicii (mobile) ; le Groupe prépare le lancement de plusieurs jeux mobile au cours de prochains mois dont Mob Empire, Atari Combat : Tank Fury et Days of Doom. Atari Combat : Tank Fury est déjà en phase de soft launch au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ;

avril 2020, le Groupe a notamment lancé les jeux Missile Command Recharged (mobile, PC et Nintendo Switch), Pong Quest (PC et consoles) et Beat Legend Avicii (mobile) ; le Groupe prépare le lancement de plusieurs jeux mobile au cours de prochains mois dont Mob Empire, Atari Combat : Tank Fury et Days of Doom. Atari Combat : Tank Fury est déjà en phase de soft launch au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ; Livraison des premières unités de l’Atari VCS ;

Lancement de l’Atari Token, crypto-monnaie.

Pour 2020-2021, tout comme pour les précédents exercices, l’objectif financier reste l’accroissement de la profitabilité avec pour priorité la valorisation de la marque Atari et du portefeuille de jeux. Compte tenu de la pandémie, les activités de licences et la profitabilité du 1er semestre seront plus faibles que sur l’exercice précédent, l’essentiel des efforts étant porté sur les activités de jeux en ligne et la crypto-devise Atari Token.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020

L’Assemblée Générale des Actionnaires sera convoquée pour le 2 novembre 2020.

AVERTISSEMENT

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation des objectifs, du budget d’exploitation et du plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur l’évaluation des actifs et des passifs du Groupe.

FACTEURS DE RISQUES / COVID-19

S’agissant du Coronavirus (COVID-19), ce virus crée des perturbations importantes dans le monde entier et notamment en Chine, lieu de fabrication de l’Atari VCS. Le Groupe est exposé aux mêmes risques que tous les autres intervenants et reste extrêmement vigilant à ces événements externes qui peuvent avoir une incidence temporaire sur la profitabilité des opérations. En effet, ces perturbations peuvent avoir des incidences, notamment de calendrier, sur les circuits d’approvisionnement, de production, de livraison de l’Atari VCS et des autres produits commercialisés par nos partenaires sous licences Atari, ainsi que sur les renouvellements de ces contrats de licences sur l’exercice en cours, générateurs de profits et de royautés pour le Groupe. La poursuite de la fabrication et des livraisons de l’Atari VCS reste toujours tributaire de la continuité des activités de production et du maintien des flux de transports internationaux. Atari continuera de tenir informés ses clients et ses actionnaires de l’évolution de la situation.

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr . Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

ANNEXES

ANNEXE I

Compte de résultat consolidé

(M€) 31.03.2020 31.03.2019 Chiffre d'affaires 24,0 20,6 Coût des ventes (2,4) (3,9) MARGE BRUTE 21,6 16,7 Frais de recherche et développement (9,8) (7,4) Frais marketing et commerciaux (4,2) (3,7) Frais généraux et administratifs (4,7) (3,9) Autres produits et charges d'exploitation (0,1) 1,4 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 2,9 3,1 Autres produits et charges opérationnels - (0,6) RESULTAT OPERATIONNEL 2,9 2,5 Coût de l'endettement financier (0,0) (0,0) Autres produits et charges financiers (0,8) (0,4) Impôt sur les bénéfices (0,1) 0,6 RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES 2,0 2,7 Résultat net des activités non poursuivies - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 2,0 2,7 Part attribuable au Groupe 2,3 2,7 Part attribuable aux intérêts minoritaires (0,3) 0,0 Résultat de base par actions (en euros) 0,010 0,010 Résultat dilué par action (en euros) 0,009 0,009





ANNEXE II

Bilan consolidé

ACTIF (M€) 31.03.2020 31.03.2019 Immobilisations incorporelles 17,8 13,5 Immobilisations corporelles 2,4 0,0 Actifs financiers non courants 15,7 5,4 Impôts différés actifs 2,1 2,0 Actifs non courants 38,0 20,9 Stocks 0,6 0,2 Clients et comptes rattachés 2,8 3,0 Actifs d'impôts exigibles 0,0 0,0 Autres actifs courants 0,7 0,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,8 8,5 Actifs détenus en vue de la vente - - Actifs courants 5,8 12,4 Total actif 43,8 33,3 PASSIF (M€) 31.03.2020 31.03.2019 Capital 2,7 2,6 Primes d’émission 11,0 8,0 Réserves consolidées 12,5 9,0 Résultat de l'exercice part Groupe 2,3 2,7 Capitaux propres Part du Groupe 28,5 22,3 Intérêts minoritaires (0,4) (0,0) Capitaux propres de l'ensemble consolidé 28,1 22,2 Provisions pour risques et charges non courantes 0,0 0,7 Dettes financières non courantes 3,0 0,6 Impôts différés passifs - - Autres passifs non courants 0,8 0,2 Passifs non courants 3,7 1,4 Provisions pour risques et charges courantes 0,1 0,1 Dettes financières courantes 1,0 0,1 Dettes fournisseurs 5,7 5,3 Dettes d'impôts exigibles 0,0 - Autres passifs courants 5,2 4,3 Passifs courants 11,9 9,7 Total passif 43,8 33,3

ANNEXE III

Tableau des Flux de Trésorerie Consolidés

(M€) 31.03.2020 31.03.2019 Résultat de l'exercice 2,0 2,7 Charges et produits sans effets sur la trésorerie Dotation (reprise) amortissements & provisions sur actifs non courants 6,2 4,1 Charges (produits) liés aux stocks options et assimilées 1,0 0,8 Plus-values/ Moins-values de cession - 0,2 Autres charges calculées (2,2) (1,1) Coût de l'endettement financier - - Charges d'impôts (exigible et différée) (0,0) (1,3) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 7,0 5,4 Impôts versés (0,0) (0,0) (0,1) Variation du besoin en fonds de roulement : Stocks (0,5) 0,0 Créances Clients et comptes rattachés 0,5 0,6 Fournisseurs et comptes rattachés 2,7 (0,4) Autres actifs et passifs courants et non courants (8,5) (0,9) FLUX NETS DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 1,1 4,6 Décaissements sur acquisition ou augmentation Immobilisations incorporelles (9,6) (7,1) Immobilisations corporelles (0,0) - Actifs financiers non courants (0,1) (0,3) Encaissements sur cessions ou remboursement Immobilisations incorporelles - - Immobilisations corporelles - - Actifs financiers non courants 0,2 0,2 FLUX NETS DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (9,6) (7,2) Fonds nets reçus par : Augmentation de capital 0,9 7,7 Emprunts 0,9 - Mouvements sur actions propres 0,4 Fonds nets décaissés par : Intérêts et frais financiers nets versés - - Remboursement d'emprunts (0,1) - Mouvements sur actions propres (0,1) Variation des prêts et avances consenties - 0,0 Autres flux liés aux opérations de financement - (0,2) FLUX NETS DES OPERATIONS DE FINANCEMENT 1,5 7,9 Incidence des variations du cours des devises 0,2 0,1 VARIATION DE TRESORERIE NETTE (6,7) 5,4 (M€) 31.03.2020 31.03.2019 Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice 8,5 3,1 Trésorerie nette à la clôture de l'exercice 1,8 8,5 VARIATION DE TRESORERIE NETTE (6,7) 5,4 Analyse de la trésorerie de clôture Trésorerie et équivalents trésorerie 1,8 8,5 Découverts bancaires inclus dans les dettes financières courantes - -

